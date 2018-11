Jana Nesvadbová, Novinky

Italský architekt se svým týmem nazval projekt Cà delle Alzaie a jeho prostřednictvím slibuje městu v dané lokalitě na ploše 10 753 m² nabídnout na 120 stromů a 400 keřů. Ty mají být schopné každoročně vyprodukovat 2,7 tun kyslíku.

Nové domy vyrostou v bezprostřední blízkosti řeky Sile, jejíž okolí bude revitalizováno a celá původně industriální zóna se promění v oázu zeleně, jež zde v předchozích letech citelně chyběla.

Samotné domy budou obklopovat soukromé zahrady, podél řeky vyroste i veřejně přístupná stezka pro cyklisty a pro pěší navázaná přímo na jednu z hlavních ulic města - třídu 4. listopadu, která vede až do centra Trevisa. Také svažité břehy řeky Sile se promění ve veřejně přístupné zelené plochy.

Zejména na jižní straně budou ve speciálních kapsách zasazeny stromy. Na severní to pak budou hlavně různě velké keře.

Architekti v návrhu pracují pečlivě nejenom se zelení, ale samozřejmě i s příjmem světla během dne a roku pro každý z domů. Proto jsou vůči sobě trochu pootočené, aby obyvatelé všech získali co nejvíce slunečního záření a tepla, ale zároveň, aby měli ve svých domovech pokud možno také co nejvíce soukromí a nehleděli si vzájemně z okna do okna.

Domy budou pouze rezidenční, na každém podlaží jsou naplánované dva až tři byty se dvěma až třemi pokoji. Všechny jejich denní zóny jsou nasměrovány na jih, tj. k řece, noční zóny jsou pak umístěné na severní straně.

Každý z bytů má přístup na balkony, které lemují fasády domů, přičemž rozložení kapes se stromy je takové, aby se obyvatelé všech bytů mohli těšit v budoucnu z příjemného stínu alespoň jednoho stromu. Ty budou umístěny hlavně na jižní fasádě, severní je naplánovaná jako svého druhu zahrada plná hezkých velkých keřů.