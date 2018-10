tnk, Novinky

Největší festival designu a módy u nás i letos nabízí pohled na nejtrendovější designérské kousky, které vznikly v posledním roce.

„Designblok slaví dvacet let a Česko slaví sto let výročí vzniku samostatného státu. Je tedy důvod k oslavě. Dvacet let jsme věnovali jeho propagaci, propojování českých designérů s mezinárodní scénou, navazování spolupráce mezi tvůrci a průmyslem. Letos chceme oslavit český design a jeho soudobou kvalitu,“ uvedla u příležitosti představení konceptu akce ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Slavnostní osvětlení s názvem Manhattan od Artglassu.

První ročníky festivalu měly jen hrstku vystavujících a odehrály se v menších galeriích a showroomech. Mnoho následujících let pak probíhal Designblok v jinak nepřístupných domech nebo areálech v Praze, které mají vysokou architektonickou hodnotu.

Pestré vázy navrhl Philipp Schenk-Mischke.

Festival se konal například v Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí, na Nákladovém nádraží Žižkov, v budově ČKD v Karlíně, v kreativním prostoru DOX, v Corsu v Karlíně, Kafkově domě aj.

Zatímco na začátku byl Designblok akcí pro pár zasvěcených, poslední ročníky navštívilo přes padesát tisíc návštěvníků.

Židle od Johany Němečkové se hodí na zahradní oslavu.

Dvacátý ročník nově kromě prostoru Průmyslového paláce a Lapidária na holešovickém Výstavišti naplní designem také budovu Colloredo-Mansfeldského paláce.

„Před dvaceti lety nepatřila v naší zemi oblast designu a estetiky zrovna do popředí zájmu. Nyní je naopak důležitou, skoro už nepostradatelnou součástí života každého z nás. Věřím, že se i díky kontinuální podpoře hlavního města Prahy a velkému úsilí organizátorů a týmu Designbloku nacházíme v této fázi,“ uvedl radní Prahy Jan Wolf.

Hravé úložné prostory navrhly designérky Anna Castelli Ferrierová a JJ Martinová pro Konsepti.

Designblok probíhá do 29. října 2018. Otevřeno je každý den od 10 do 21 hodin. Celotýdenní vstupenka pro dospělého vyjde na 350 Kč, zvýhodněné vstupné na 200 Kč. Děti do 15 let neplatí nic.