„Hlavním úkolem Sdružení pro příští rok bude připravit české i evropské zákazníky na revoluční změnu v energetických štítcích, kde se budou u některých zásadních skupin (pračky, myčky, chlazení) posouvat parametry pro určení energetických tříd, takže se může stát, že se některé výrobky ocitnou ze skupiny A+++ ve třídě B nebo C,“ vysvětlil na středeční tiskové konferenci Radek Hacaperka, generální ředitel Applia CZ (dříve CECED) a dodal: „Naším úkolem bude tyto velké změny vysvětlit spotřebitelům. Bude to nelehký úkol, ale již nyní úzce spolupracujeme s agenturou SEVEn a ministerstvem obchodu a průmyslu na přípravě edukační kampaně, která by měla proběhnout na přelomu let 2019 a 2020.“

V současné době platí, že spotřebič na určitém stupni je o 20 procent úspornější, než spotřebič o stupeň níže. Platí to i pro spotřebiče z kategorie A, do níž kvůli lepším a lepším vlastnostem spotřebičů přibyla hodnocení A+, A++, A+++. Právě neustále se zvyšující kvalita a úspornost některých spotřebičů, zejména těch spadajících mezi tzv. bílou techniku, jsou důvodem, proč bylo třeba klasifikaci znovu změnit. Podle současných předpokladů budou nyní nejlepší spotřebiče s označením A+++ zařazeny do kategorie C.

„Neznamená to však, že by se zhoršila kvalita těchto spotřebičů, pouze se změní měřítko,” ujistil Paolo Falcioli, generální ředitel evropské centrály společnosti.

K zavedení nových energetických štítků je třeba, aby evropské státy přijaly příslušnou legislativu, která to umožní. Právě tyto zákony se budou v současné době a v nadcházejícím roce schvalovat.

Předpokládaná podoba nového štítku - tento konkrétně pro pračky

FOTO: Applia

Předpokládaným termínem pro zavedení nových štítků, které by obecně měly být pro koncového spotřebitele přehlednější i názornější, je 1. leden roku 2020.

Odpadová legislativa



V souvislosti s energetickými štítky se zástupci sdružení výrobců domácích spotřebičů rozhovořili rovněž o druhém palčivém tématu (odpadech), které se týká především situace v Česku.

„Výrobci domácích spotřebičů jsou ale nyní v ČR v obtížnějším postavení než jinde v Evropě,“ upozornil Radek Hacaperka. Důvodem je dlouho chystaná odpadová legislativa, kterou už dva roky neúspěšně připravuje MŽP společně s MPO.

Současný zákon o odpadech se má podle návrhu rozdělit na dva samostatné zákony. Jeden se bude věnovat výhradně odpadům, druhým má být Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Ten se bude týkat elektrospotřebičů, ale také baterií, akumulátorů, ovšem i pneumatik či autovraků.

„Chystaný zákon sice zakotvuje povinnost, aby výrobci spotřebičů zajistili sběr a recyklovali staré výrobky s ukončenou životností, ale zároveň jim chce znemožnit, aby si sami svobodně vybrali, zda si zpracování a recyklaci zajistí sami, nebo prostřednictvím nasmlouvaných recyklačních firem. To je pro výrobce nepřijatelné, protože by zvýšené náklady na recyklaci museli promítnout do koncové ceny spotřebičů pro zákazníka,“ vysvětlil Hacaperka. Zároveň dodal, že stále věří tomu, že MŽP bude v průběhu nadcházejících připomínkových řízení ochotno vyslechnout a snad i přijmout rozumné argumenty.