Jak správné seřídit svěšené okno

Ke správnému seřízení okna potřebujete šestihranný imbusový klíč o velikosti č. 4. Seřízení okna vždy provádějte v poloze, kdy je křídlo otevřené.

Svěšené okno dře ve spodní části: Je zapotřebí ho výškově seřídit směrem nahoru. Odejmete krytku spodního pantu a vsunete do něj imbusový klíč. Poté otáčením imbusu ve směru hodinových ručiček křídlo zvedáte a naopak.

Svěšené okno dře v horní částí vinou jeho zvedání: Vraťte zpět dolů do původní polohy. Seřízení proveďte na vrchním pantu. Opět vsunete imbusový klíč do pantu a otáčíte s ním proti směru hodinových ručiček a okno sunete dolů.

Svěšené okno, které nedoléhá: Vyžaduje zvýšený přítlak okna v horní částí. Případně posunutí okna doprava či doleva spodním okenním pantem. Maximální těsnosti okenního křídla dosáhnete seřízením uzavíracích bodů, umístěných po celém obvodu okenního křídla.

Zvýšení přítlaku křídla docílíte pootočením uzavíracího bodu směrem k těsnící gumě. Budete-li otáčet uzavíracím bodem od těsnicí gumy, přítlak okenního křídla snížíte.

Svěšené a zároveň vyklopené okno: Je nutné vrátit do správné polohy, tzn. do otevřené. Vyklopenou část okna přimáčknete zpět k rámu. V tuto chvíli zmáčknete pojistku proti špatnému otevření, kterou najdete na kování pod okenní klikou. Okenní kliku uvedete do polohy otevřeno - vodorovně - a okno přizvednete na spodním pantu. Imbusovým klíčem otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Proč se okno samo zavírá

Novostavba ještě nějaký čas pracuje a tzv. si sedá. Většina firem v tomto případě nabízí spolu s montáží oken jedno seřízení po půl roce od montáže zdarma. Seřízení se provádí přes panty okna.

Špatná montáž, při které se okno usadí ve špatné rovnováze. V této situaci je bohužel nutné okno přemontovat.