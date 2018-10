Jana Nesvadbová, Novinky

Jeskynní rezidenci obklopuje 50hektarový soukromý resort, jenž je převážně porostlý lesy. Před jeskyní lze spatřit vodní nádrž a o kousek dál i helipad.

Jeskynní sídlo zamaskované před cizími zraky pod kopcem.

FOTO: Caters News, AP

Právě kombinace vodní nádrže a jeskyně jsou největší inspirací pro příměr k úkrytu bondovských zloduchů. Nabízí se zejména paralela s filmem Žiješ jenom dvakrát, kde byla v kráteru vyhaslé sopky před pohledy zvenčí ukryta raketová základna právě pod poklopem imitujícím hladinu horského jezera.

Tajná odpalovací základna ukrytá v kráteru jedné z japonských sopek ve filmu Žiješ jenom dvakrát.

FOTO: Profimedia.cz

Historie sídla, které má celkovou plochu 557 čtverečních metrů, není nijak dlouhá, přesto je zajímavá. Vybudováno bylo v roce 1989 za tehdejších zhruba 6 miliónů dolarů, tedy v přepočtu 131 miliónů korun.

Jeskyni původně koupil milionář John Hay, který si v ní nechal - v duchu tehdejší doby - vybudovat stylový a vrcholně luxusní protibombový úkryt. Na jeho zařízení pak utratil tehdy další dva milióny dolarů (43,5 miliónu korun) a přibližně za stejnou částku (1,87 miliónu dolarů - v současnosti v přepočtu za 40,8 miliónu korun) je sídlo momentálně na prodej.

Kuchyň je umístěna hned vedle vstupních dveří.

FOTO: Profimedia.cz

Srdcem sídla je velký obývací pokoj navazující na kuchyni s jídelní zónou.

FOTO: Profimedia.cz

V průběhu své existence prošel jeskynní úkryt úpravami ještě dvakrát, a to v roce 2007 a 2014. Jak informuje agentura AP, jeskynní obydlí totiž po jistou dobu fungovalo jako unikátní hotel, kde platba za noc činila 1200 dolarů, tedy 26 128 korun. A pak sloužilo také jako noční klub.

Stropy a stěny zachovávají jasný charakter původní jeskyně.

FOTO: Profimedia.cz

Vyniknout kamenné výzdobě napomáhá nápadité nasvícení.

FOTO: Profimedia.cz

Přirozenou součástí jeskyně, u které byla zachována původní krápníková výzdoba v podobě stalagmitů a stalaktitů a dalších útvarů, je říčka, která volně prochází napříč interiérem. Její voda na konci svého putování prochází čističkou a sídlo ji využívá. To, co se aktuálně nespotřebuje, pokračuje dále, do nádrže před jeskyní.

Zařízení jeskynního sídla je v barvách přírodního kamene.

FOTO: Profimedia.cz

Jeskynní charakter je zachován i v koupelnách.

FOTO: Profimedia.cz

Samotné sídlo má dohromady čtyři ložnice a další zařízení v podobě koupelen, kuchyně atd. Srdcem je velký centrální obývací pokoj.

Vlastní vybavení je ve velice střízlivých barvách dobře kopírujících barvy všudypřítomného přírodního kamene. Právě ten má v každé místnosti hlavní slovo a tvoří také prakticky veškerou výzdobu. Jeho účinek podporuje na některých místech i nápadité osvětlení.