Sylva Svobodová, Právo

„Vizualizace je dobrá pomůcka, neboť lze vymodelovat náhled koupelny podle přesných rozměrů. Díky tomu si zákazník vytvoří detailní obrázek o tom, jak jeho nová koupelna bude ve skutečnosti vypadat,“ vysvětluje Ivana Nová ze studia Koupelny Ptáček.

V módě je stále skandinávský střídmý styl, ten je pro malé prostory ideální. Používá světlé tóny a jednoduchý nábytek. A my ho do mini koupelny potřebujeme!

3D vizualizace nám pomůže přesně vidět možné varianty prostoru. V mini koupelně použijeme světlé barvy obkladů, asymetrickou vanu se zástěnou.

FOTO: Koupelny Ptáček

Sanita a obklady

Koupelnu opticky zvětší správný výběr vybavení. Preferujte umyvadlo, vanu nebo sprchu s malými rozměry nebo rohovým řešením.

Skvělá je určitě sprcha zapuštěná v úrovni podlahy, protože opticky rozšíří koupelnu a je navíc bezbariérová.

Bezbariérová koupelna pro seniory může mít prostor 120 x 120 cm. Sprcha v úrovni podlahy je bezpečná a sklopné sedátko seniorům nabízí i komfortní sprchování vsedě.

FOTO: Hornbach

Důležité je i použití vhodných obkladů, dlažby: zejména jasné velkoformátové dlaždice prostor opticky zvětší. I malé koupelně lze ale dodat trochu přepychu. Třeba kamenným kobercem na stěnu.

Oblé tvary malou koupelnu zjemní, velkoformátové světlé dlaždice a obklady zase opticky rozšíří.

FOTO: Rako

„V malém prostoru se vyvarujte zbytečných věcí. Celou koupelnu stísňují a navíc působí neuklizeným dojmem. Použijte nástěnné doplňky jako držák mýdla, stojan, armatury,“ vysvětluje Marcela Bínová ze společnosti Hornbach.

Účinně lze pracovat i s barvou. Pamatujte, že teplé nás pocitově přibližují a studené naopak oddalují. „Pro majitele malých koupelen jsou vynikající volbou odstíny studené a světlé, např. světle modré, zelené či fialové,“ říká Lenka Švecová z firmy Primalex.

Umývátko Euro Ceramic šikovně pasuje do koupelny s omezeným prostorem. Šíře 45 cm, barva alpská bílá, cena 1404 Kč.

FOTO: Grohe

Tipy pro nábytek

Podstatné je vybírat nábytek vyrobený z materiálů vhodných pro použití v koupelně. Musí být odolný proti mechanickému poškození, ale i vzdušné vlhkosti.

Sledujte kvalitu provedení, zkuste bezproblémové otevírání i zavírání dvířek, u závěsných skříněk zjistěte jejich nosnost. Dbejte na praktičnost.

Šedá rozhodně není nudná, což potvrzuje vysoce odolná a krásná série koupelnových doplňků Nora. Kombinace polyresinu s bambusem je funkční a designově nápaditá. Určitě osloví i decentní barvy, které se výborně kombinují s ostatním vybavením.

„Koupelnové skříňky volte v závěsném provedení. Nožičky nábytku totiž opticky přidávají na centimetrech a navíc znesnadňují úklid podlahy,“ radí Petr Blažek z firmy Dřevojas.

A dodává, že pro zvýšení počtu úložných prostor je vhodné myslet i na využití pod umyvadlem. Dobrým tipem je i závěsná skříňka s malou hloubkou, kterou lze hravě umístit i do rohu. A nezapomeňte na niky. Jsou dalším úložným prostorem.

Do mini koupelny patří důmyslný nábytek. Vhodné jsou skříňky z řady Door, které mají hloubku jen zhruba od 26 do 35 cm. Nevyčnívají do prostoru, v koupelně se lépe pohybujeme.

FOTO: Dřevojas

Báječná jsou velká koupelnová zrcadla, zrcadlové skříňky a chytře umístěné světelné zdroje.

Nábytek Tigo N je skvělým řešením pro malé koupelny. Vyrábí se v provedení bílá a dřevodekor jasan. Zásuvky mají kvalitní pojezdy s tlumeným dojezdem a maximální výsuv pro bezpečný přístup k uloženým věcem.

FOTO: Jika

Centimetry navíc získáte i při volbě správné pračky či sušičky. Jděte cestou tzv. kombinované varianty, kdy máte dva spotřebiče v jednom.

„Možností je i ultra úzká pračka s hloubkou 38 cm, úzká sušička, která má hloubku 46,5 cm, a jde tak snadno stohovat na pračku,“ radí Martina Křižáková z firmy Hoover.

Vybírejte spotřebiče s menšími rozměry, třeba ultra úzkou pračku s hloubkou 38 cm a subtilní sušičku, která má hloubku 46,5 cm.

FOTO: Hoover

Kolem dveří volno

Dveře s klasickým otočným otevíráním vyžadují dostatečný prostor kolem sebe. A to malé koupelně nevyhovuje. Při šířce 80 cm totiž potřebujete na otevření 0,64 m2 volného místa. Řešením je tedy jiný typ otevírání dveří.

„Vhodné jsou posuvné dveře s posuvem do pouzdra ve stěně. Dveře se při otevření schovají zcela z dohledu a můžete plně využít prostor okolních stěn,“ radí Petr Klíma ze společnosti Sapeli. Jistou alternativou je i dveřní systém Compack, který funguje na principu složení dveřního křídla a jeho překlopení na stěnu vedle zárubně.

Skládací stavební pouzdro Profikit šetří místo v koupelně, protože je zabudované do zdi. Obložkové pouzdro je kompatibilní s dveřmi všech výrobců. Lze si pořídit dřevěné i skleněné.

FOTO: J. A. P.

Šikovnou novinkou je i stavební pouzdro Profikit, které šetří místo hned dvakrát. Poprvé při přepravě a pak v již zabudované příčce.

„Pouzdro se vyrobilo za účelem zmenšení transportních rozměrů na minimum. S klasickými stavebními pouzdry se v malých prostorech těžko manipuluje a vytáčet se s nimi v úzkých chodbách paneláku je téměř nadlidský výkon,“ říká Petr Paksi z firmy J. A. P.