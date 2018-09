Jana Nesvadbová, Novinky

Chata stojí na soukromém ostrově Philligan’s (nebo také Hunter’s) Island na jezeře Maquapit, s jehož břehem je propojen úzkou šíjí. Většinu jeho povrchu o velikosti 3,6 hektaru pokrývá bujná vegetace v podobě hustého stromoví. K mání je za 745 tisíc dolarů, v přepočtu tedy za 16,5 miliónu korun. Tím, co ale každého zájemce o eventuální koupi zaujme, je chata, která na něm stojí.

Interiér domu je obložen několika druhy dřeva.

Na první pohled tato budova s plochou podlah 325 m² působí jako celkem všední dům se třemi štíty a možná trochu nesourodě působící vyvýšenou terasou.

Samotný dům, soudě dle odstínu červené barvy jeho fasády, by někteří mohli považovat za některý z venkovských domů ve Švédsku.

Na první pohled svou barvou fasády připomíná chata na jezeře tradiční švédské domy. Ve skutečnosti stojí na soukromém ostrově na kanadském jezeře Maquapit.

Dům ale stojí v Kanadě. A jeho hlavním lákadlem je interiér. Nejenom jeho členité uspořádání a střídající se prostory tu otevřené až pod střechu, jinde rozdělené do dvou podlaží, ale především množství použitého dřeva vyrazí leckterému návštěvníkovi dech.

Na podlahách, stropech a stěnách se vzájemně doplňuje dřevo borové, smrkové a cedrové. Tmavé stopy po sucích vypadají jako hrsti pih rozeseté po tváři tohoto nevšedního letního domova.

Jednou z velmi mála výjimek proti vládnoucímu dřevu v interiéru je cihlové obložení rohu, kde stojí krbová kamna.

Dům je vybudován ve stylu severských srubů a jejich atmosféru dokonale nabízí. Vytápěn je kromě jiného krbovými kamny, která jsou umístěna v obývacím pokoji v rohu, který je jako jediný obložen jiným materiálem než dřevem - cihlami.

Velice neformální až rustikální atmosféru domu podtrhuje nejenom bohatě čalouněný nábytek, ale také textilní detaily, jako například krátké závěsy nad okny.

Chata nabízí spoustu míst k odpočinku, v prostředí více či méně soukromém.

Srdcem domu je velký otevřený společenský prostor tvořený obývacím pokojem volně přecházejícím v jídelní zónu, jejíž dominantou je dřevěný kulečníkový stůl. V sousedství obývacího pokoje je menší pracovna.

Specifický odstín červené barvy, kterou návštěvník poprvé spatří na fasádě chaty, nalezne i v kuchyni na dvířkách linky.

Barva fasád se znovu objevuje překvapivě v kuchyni na dvířkách skříněk linky, která jsou samozřejmě dřevěná. Je to ovšem jedna z velice mála výjimek, protože jinak téměř veškerý další nábytek je ve světlé přírodní barvě dřeva.

Dalšími „hříšníky” proti vytyčenému barevnému schématu je zařízení hlavní ložnice, které je tmavě hnědé.

Chata je svou polohou přímo ideálním útočištěm pro milovníky rybaření a myslivosti.

Redaktoři internetového serveru Daily Mail si všímají útulného zařízení ložnic, které jsou v domě dohromady čtyři. Na první pohled zaujme obzvláště nejmenší z nich, která je zařízena v ryze rybářském stylu.

Dřevem jsou obložené i koupelny, výjimkou jsou zde pouze podlahy.

Jak podotýkají realitní makléři, dům nepochybně nadchne právě milovníky rybolovu a rovněž myslivosti. Ve vodách jezera lze lovit pstruhy, štiky, lososy a okouny. V okolních lesích se lze setkat s jeleny, losy, medvědy, tetřevy, husami a kachnami.

Velice praktické je v koupelně velké zrcadlo, navíc uspořádané do rohu. Nejenom že každý z partnerů má své umyvadlo a dost svého prostoru před zrcadlem, ale kdo potřebuje, dobře se v něm vidí prakticky ze všech stran.

Kdo by si ale myslel, že je dům v tom případě zcela mimo dosah civilizace, pletl by se. Pouhých 40 minut od něj je letiště Fredericton, odkud pravidelně létají linky do Toronta a Montrealu.

K chatě přiléhá i prostorná vyvýšená terasa s výhledem na jezero.

