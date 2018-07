Gisela Růžičková, Právo

Na domě s obytným podkrovím je důležitý tvar a sklon střechy, její členění, okna, případně druh střešní krytiny.

Nepřehlédnutelným prvkem stavby bývá vikýř, jehož funkce není ozdobná, ale čistě praktická. Zajišťuje dostatek světla i větrání, bez nichž by nový půdní byt nemohl fungovat. Je vždy dominantou stavby, ovšem jeho umístění vyžaduje vazbu na fasádu a navržená okna.

Oblíbená konstrukce oken FTU-V se závěsy umístěnými v polovině výšky okna. Pohodlná obsluha okna s využitím kliky umístěné v dolní části okna.

FOTO: Fakro (4x)

Větší volnost v tomto směru poskytují střešní okna. Ve výrazu stavby mohou být dominantní i potlačená. Konečné řešení bývá kompromisem mezi představou architekta a finančními možnostmi stavebníka. Ještě náročnějším řešením je mansardová střecha.

Plastové střešní okno nové generace PPP-V GO preSelect se dvěma oddělenými funkcemi otevírání, výklopnou a kyvnou. Okno se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu.

Výhody a nevýhody

Volba mezi střešními a vikýřovými či mansardovými okny je v mnoha případech hlavně záležitostí vkusu a architektonických preferencí. Při rozhodování ovšem hrají velkou roli i objektivní příčiny jako cena i praktické vlastnosti.

Ve srovnání s vikýřovými okny jsou střešní okna jednodušším a levnějším řešením, které zajistí lepší prosvětlení interiéru. To už zcela neplatí v případě použití izolace o masivní tloušťce, u které vzniká hluboká vnitřní špaleta snižující prostup světla.

Inovativní, velké střešní okno FGH-Galeria, ve kterém otevřená křídla vytvářejí balkón. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru, dolní otevřením vpřed umožní ničím nerušený přístup k vnitřku balkónu.

Střešní okna mohou způsobovat nežádoucí přehřívání interiéru. Také šikmé umístění skla zhoršuje jeho izolační schopnosti, což může při volbě izolačního dvojskla vést až ke vzniku vodního kondenzátu na jeho povrchu. K nevýhodám patří také nutnost častější údržby skel.

Funkčnost je zásadní

Hlavním kritériem pro volbu střešního okna nebo vikýře je funkčnost a dostatek světla. Dobré využití podkroví podmiňuje osvětlení, které zajistíte několika způsoby. Štítové okno poskytuje dobré osvětlení jen v omezené míře, proto tam, kde to jde, dejte přednost vikýři nebo střešnímu oknu.

Množství světla dopadajícího do podkrovní místnosti ovlivňuje velikost vikýřového okna. Ale omezený je už počet vikýřů a nelze je libovolně posouvat s ohledem na rozmanitost vnitřní dispozice. Množství světla dopadající vikýřem průměrné velikosti je menší než množství světla dopadající střešním oknem srovnatelné velikosti. Zato výrazně větší množství světla bude v místnosti s mansardovým oknem s bočním i horním prosklením.

Využití interiérové krokve místo klasické krokve obložené obkladovými deskami přinese zvětšení prostoru okenního výklenku a současně do místnosti elegantní designový prvek. Cena sestavy dvou střešních oken vč. interiérové krokve 19 000 Kč.

FOTO: Fenestra (4x)

Limity dispozice

Dalším předpokladem pohodlného bydlení je dobrá vnitřní dispozice podkroví, jehož řešení může mít některá omezení. Střešní okno lze umístit tam, kde přímé světlo nejvíce potřebujeme, např. ve středu dispozice. Můžeme vytvářet sestavy střešních oken vedle sebe i nad sebou, a tím dostatečně prosvětlit půdní prostor i v mezonetovém řešení.

Trváte-li na vikýři, počítejte s tím, že vikýř nenabízí střešní rovinu, ale vytvoří v místnosti výklenek, kterému se musí vnitřní dispozice přizpůsobit.

Vikýřová okna nabízejí lepší využití půdního prostoru. Díky svislé poloze okna se nezhoršují izolační vlastnosti skla a ani nedochází k tak výraznému přehřívání interiéru jako v případě střešních oken.

FOTO: Dafe-plast (2x)

Konstrukční řešení

Podstatným kritériem při stavbě podkrovního bytu je i konstrukční řešení. Je zřejmé, že konstrukčně složitější je mansarda i vikýř, zvláště je-li jeho šířka větší než rozpětí jednoho pole krokví.

Střešní okna lze umístit do každého pole vedle sebe či nad sebe, aniž by bylo nutné dělat složitější zásahy do konstrukce.

Okna DXF do plochých střech byla konstruována a vyrobena z materiálů nejvyšší kvality, s využitím inovativních řešení a důrazem na estetiku.

Čas, finance, údržba

Také časové a finanční náklady jsou na sobě přímo závislé. Instalace střešního okna trvá tři hodiny s tím, že zaplatíme za okno a za práci.

Časově i technicky náročnější je zhotovení vikýře. Náklady zahrnují dřevo, krytinu, oplechování a vlastní okno, což vyžaduje další dny práce.

Dálkové ovládání oken a stínicích doplňků chytrým mobilem je snadné a přirozené. Velux Active, cena 6590 Kč.

Při rozhodování mezi střešním oknem a vikýřem zvažte i údržbu a trvanlivost. V obou případech je předpokladem dobré funkce kvalitní provedení. U vikýřů je z hlediska úniku tepla slabým místem vnější oplechování, kde vznikají úžlabí, jejichž nedokonalé spasování způsobuje poruchy vodotěsnosti.

Odpovědnost za vady spojené se stavbou vikýře bývá složitější než u střešních oken, která se osazují včetně oplechování, takže kvalitu garantuje výrobce. Také údržba střešních oken je snadnější než údržba vikýře, kde musíme pečovat i o venkovní plochy.

Lomená okna jsou ideální do podkroví s vysokou nadezdívkou. Jsou vhodná pro sestavy s okny ve střeše se sklonem od 20° do 50°.

Složitější mansarda

Z hlediska osvětlení, technického řešení i finanční nákladnosti jsou speciálním případem mansardové střechy. Ve srovnání s osazením střešního okna jsou technicky i finančně náročnější.

Podmínkou dobré funkce vertikálního okna v mansardě je perfektní konstrukční řešení. Nedostatkem bývají nekvalitně odvedené práce. Aby do mansardy nezatékala voda, nebo se nevyskytovaly tepelné mosty, musí okna instalovat specializovaná firma.

Inovativním řešením vikýřového okenního křídla Progress Alu EF+ je motoricky ovládaná žaluzie chránící interiér před nežádoucím slunečním svitem, umístěná mezi izolačním trojsklem a krycím sklem v přídavném Al rámečku.

Rozdíl mezi mansardou a střešním oknem je také v prostoru, který je přímo pod střešním oknem k dispozici. Každému vyhovuje jiné řešení.

Ve hře je mnoho faktorů, jako třeba představa architekta, potřeby stavebníka, termín, finance, kvalita provedené práce. Proto se vyplatí hledat takové řešení, které bude vyhovovat zejména uživatelům.

Střešní okna mansardového typu spojují výhody klasických střešních oken a vikýřů. Jsou vhodná pro střechy se sklonem od 35° do 60°. Cena od 47 000 Kč.