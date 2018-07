Jana Nesvadbová, Novinky

Původní opuštěnou a zcela zanedbanou chatku, na jejíchž zdech už nedržel pořádně ani obklad a na některých místech se rozpadala zcela, koupil manželský pár za poněkud přemrštěnou cenu 125 tisíc liber (asi 3,7 miliónu Kč). Do oka jim samozřejmě nepadlo ono zubožené stavení, ale skvělá poloha jeho pozemku a nádherný výhled na moře, který od něj byl.

Původní chatka, kterou majitelé koupili.

FOTO: Profimedia.cz

Chatku se manželé rozhodli přestavět, a to v co nejluxusnějším provedení, aby ji pak bylo možné za pořádně vysoký obnost pronajímat ke krátkodobým pobytům. K dlouhodobému bydlení totiž není vhodná.

Hlavní předností nové stavby je maximální prosklení fasády směřující k moři. Velké shrnovací dveře pak její interiér snadno propojí s terasou v exteriéru.

FOTO: Profimedia.cz

Všechno ale neprobíhalo podle jejich představ a speciálně s místním stavebním úřadem museli svést četné bitvy o to, co je ještě v dané lokalitě a pro daný typ rekreačního zařízení možné, a co už nikoli. Přestavba nakonec trvala pět měsíců a vyžádala si investice ve výši dalších 100 000 liber (cca tři milióny Kč).

Interiér je zařízen v maximálně moderním a zároveň romantickém stylu.

FOTO: Profimedia.cz

Nový domek musel mít kromě jiného podobné rozměry jako původní přístřešek. A ten měl jen jedinou obytnou místnost. Proto i nová chata nabízí útočiště maximálně pro jednu dvojici lidí. Zato je ale nádherně vybavená.

Do malého prostoru se majitelům podařilo vměstnat veškeré důležité vybavení.

FOTO: Profimedia.cz

Domek, jenž dostal jméno Seaglass vystihující jeho prosklený výhled na moře, má dřevem obložené fasády a především prosklenou celou čelní stranu. Velkou část přitom zabírají skládací dveře, které se shrnou ke straně, a tím se interiér chatky propojí s dřevěnou terasou před ní. Součástí vybavení je vířivka, stylové ohniště na terase a v interiéru pak především na míru zhotovená kuchyň.

Odborníci očekávají, že i nový majitel bude chatku ronajímat, aby si na sebe vydělala.

FOTO: Profimedia.cz

Původní koupě chaty nebyla až tak náhodná. Adam měl totiž kus cesty po kopci odtud kdysi chatku už koupenou. Za podstatně nižší částku, pořizoval si ji tehdy jako ještě student. Lokalitu proto tedy znal. Pár plánoval nový domek využívat k vlastní rekreaci. brzy po dokončení se jim ovšem narodil potomek a v tu chvíli přestala chatka jejich potřebám dostačovat. Rozhodli se ji proto po nějaký čas pronajímat.

Romantika ve dvou a výhledy, to jsou hlavní lákadla pro případné budoucí obyvatele chatky.

FOTO: Profimedia.cz

V současnosti ji už nabízejí rovnou k prodeji, a to za 850 tisíc liber, tedy v přepočtu 25 miliónů korun. To je podle údajů realitních kanceláří suma, za niž lze na britských ostrovech pořídit i pětipokojový byt. Neočekává se proto, že by si ji nový majitel chtěl užívat sám. Aby se mu náklady vrátily, bude ji muset pronajímat také. Podle odborníků na reality lze za takto vybavenou chatku na takovém místě požadovat až 3595 liber (106 tisíc korun) za týden.