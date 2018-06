Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Vrchol věže se mění v mezonetový byt, jehož obytná část o třech patrech se nachází na vrcholu v tamburu, který původně obsahoval ocelovou nádrž o kapacitě sto sedmdesáti tisíc litrů vody.

Pod historickou věží se nachází nově vybudované podzemní prostory, součástí je i garáž, která může pojmout až osm aut. Za projektem přestavby stojí soukromý investor Martin Sluka, v portfoliu ji má realitní kancelář Luxent.

„Skládá se z obývacího pokoje, který je kombinovaný s kuchyní, dále je tam dětský pokoj, nebo kancelář, podle potřeby. V nejvrchnějším patře je ložnice. Všechna patra mají své zázemí, to znamená toaletu a koupelnu,“ popsal Novinkám obytnou část věže Sluka.

Vodárenská věž nyní prochází nákladnou rekonstrukcí.

FOTO: Novinky

Podzemní prostory budou vybaveny přímo královsky, na třech podlažích je projektovaný squashový kurt, bazén, bar i relaxační prostor s posilovnou a saunou. Lze zde najít i protiatomový kryt, který se dle Sluky v období, kdy není zapotřebí, dá využívat jako vinotéka.

Luxusnímu sídlu nechybí ani výtah, který je celý prosklený a nabízí tak výhled nejen na vnitřek dříku věže, ale díky okolním oknům také na široké okolí. Podél výtahu pak nahoru vede i minimalistické schodiště.

Ve vrcholu věže bude ložnice.

FOTO: Novinky

Atypická nemovitost prošla zatím hrubou rekonstrukcí. Vnitřek věže zůstává nevybaven a ani sám Sluka netuší, jak bude nakonec vypadat. O výsledné podobě interiéru rozhodne až nový majitel.

„Co se týká věže a vlastní obytné části, tam je to jen otázka nábytku, s tím prostorem se už nedá příliš pracovat. V podzemním prostoru se dá pracovat, myslím si, velmi široce a je možné samozřejmě místo squashového kurtu udělat například kino,“ řekl dále Novinkám.

Místo balkónu hydraulická plošina

Vodárenská věž byla vybudována v letech 1903 až 1904 a svému účelu sloužila až do 60. let minulého století. Poté zůstala dlouho neudržována. Technickou památkou se stala v roce 1991. Sluka se věže s plánem proměnit ji v soukromé sídlo ujal v roce 2009. Projekt přestavby mu vypracoval architekt Zbyněk Pšenička ze společnosti Faber Project.

Přes pět let mu pak trvalo vyjednávání s památkáři. Sluka při rekonstrukci musel zachovat co nejvěrnější podobu. „Nakonec, když se kolaudoval plášť věže, byli památkáři velice spokojení. Můžu říct, že podle nich je toto příkladná rekonstrukce památky,“ pochlubil se.

Ve spodní části bývalé vodárny je prostor na bazén, saunu i squashový kurt.

FOTO: Novinky

Nutnost zachování původní podoby ovšem neumožňovala vybudování balkónu či vyhlídkové terasy, o kterou si věž, která se tyčí až do výšky čtyřiceti dvou metrů, přímo říká.

„Objekt je takový, jaký teď je, nelze tam přidávat nic navíc,“ vysvětlil Sluka s tím, že přišli s alternativním řešením. „V obytné části věže je hydraulická plošina, která vás vyveze na úroveň oken a nádherně vidíte na Prahu,“ dodal.

V současné době Sluka věž cení na 130 miliónů korun. Další investice do interiéru dle něj mohou vyjít na přibližně 70 miliónů. Navíc ještě pár let může trvat, než se nový majitel do věže nastěhuje.

„Vzhledem k celkové náročnosti stavby a k mým zkušenostem se domnívám, že pokud by to mělo být skutečně uděláno precizně, potrvá to minimálně dva, možná tři roky.”