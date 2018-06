Karolina Černá, Právo

Manipulaci s nimi zvládne i laik. Když se nám přestanou líbit, lehce je ze zdi odstraníme, některé typy i prostým sloupnutím.

Díky svému složení a plastickému vzoru dokážou překrýt i drobné nedokonalosti podkladu. Z čeho můžeme vybírat?

Interiéru v industriálním stylu vyhoví kolekce Labyrint. Pocitový pohyb a energii zajistí červená barva měkčená šedými a bílými odstíny.

FOTO: Lavmi (2x)

Vinylové tapety

Mohou se pochlubit vysokou odolností proti otěru i poškrábání, částečně tepelně izolují. Snesou i méně dokonalý podklad. V případě zašpinění je bez obav omyjeme vlhkým hadříkem.

Hodí se do zátěžových prostor, jakými jsou koupelna nebo kuchyně. PVC báze může být na papírovém nosiči i bez něj, pro jejich lepení je vhodné lepidlo pro těžší tapety.

Secese stále v módě - ornamenty v růžové barvě rozveselí každou místnost. Vinylová tapeta za 523 Kč (98 Kč/m²).

FOTO: Hornbach (3x)

Počítáme se složitějším postupem při jejich instalaci i odstraňování. Nejsou prodyšné, nedáváme je proto do ložnice a dětského pokoje.

Vliesové tapety

Jsou vyráběny z netkaných textilií lisováním neuspořádaných buničitých (celulózových) a syntetických (vinylových) vláken. Patří k dražším typům, na druhou stranu materiál, z něhož jsou vyrobeny, umožňuje lepení za sucha, lepidlo nanášíme přímo na stěnu. Při sundávání je prostě stáhneme. Překryjí drobné nedokonalosti stěn.

Kamenný dekor na pěnovém profilu vliesové tapety opticky nahradí skutečnou stěnu.

Odolají otěru, jsou prodyšné, takže se pod nimi nezdržuje vlhkost a netvoří plísně. Můžeme je omývat, jsou tvarově i barevně stálé. Přetíratelné typy se prodávají v bílé barvě a jsou určeny jako podklad pro nátěr, který lze opakovat.

Vyznačují se různou strukturou povrchu, imitují dřevo, štuky, často i geometrické vzory.

Vliesová tapeta o s motivem ptáčků je vhodná do ložnice a obývacího pokoje. Cena 479 Kč/role (91,46 Kč/m²).

Papírové tapety

Kvůli nim nemusíme sahat hluboko do kapsy, ovšem patří k méně odolným druhům. Mohou být jednovrstvé, kvalitnější jsou dvojvrstvé (duplexní). Nemůžeme je omývat, jejich povrch podléhá otěru.

Tapetování je náročnější, obtížné je i pozdější strhávání. Před lepením musejí navlhnout, proto se lepidlo nanáší na ně. Když nasáknou, pokračujeme v práci. Nasáknutím však mění svůj rozměr. Nehodí se do místností se zvýšenou vlhkostí ani nepřekryjí drobné povrchové nedostatky stěn.

Motiv lodiček přenese do domova prázdninovou atmosféru a s vhodnými doplňky jako stínidlo lampy a povlaky na polštářích z něho vytvoří bezpečný přístav harmonie.

Textilní tapety

Patří k nejdražším a také nejtěžším, proto výborně zvukově i tepelně izolují. Funkcí se nejvíce blíží středověkým tapetám ze zpracovaných kůží natažených mezi dřevěnými rámy, které chránily před studenými kamennými zdmi, někdy i stropy.

Mají např. tenký vinylový potah, jiné jsou vyrobeny z textilu na vliesovém podkladu. Podobného efektu dosahují napínané stěny a podhledy (Smart Walls) z tvrzeného úpletového vlákna z polyesteru napnutého v neviditelných rámech. Skryjí kabelové vedení, vzduchotechniku atd. Textilní tapety i stěny vždy interiéru dodají svým jemným měkkým vzhledem luxusní vzhled.

Na tapety značky Ferm Living je použita speciální technika tisku, která jim dává výjimečný a stálý vzhled. Před lepením naneste na zeď lepidlo, poté aplikujte tapetu. Cena 2250 Kč za roli (10 m).

FOTO: Designville

Fototapety

Velkoformátové fotografie nás optickým klamem lehce přesvědčí, že se stezka začínající vedle pohovky v obývacím pokoji klikatí dál hlouběji do houstnoucího lesa nebo že se nám z panoramatického prosklení v ložnici nabízí výhled do centra New Yorku, i když žijeme v malé vísce. Snadno promění dětský pokojík v dokonalou pohádku nebo ve fotbalové hřiště.

Fototapeta s 3D efektem nabízí přes neexistují prosklení výhled na velkoměsto. Opticky zvětšuje místnost. Cena 1099 Kč.

Pohádkové a komiksové postavy či grafické vzory natištěné na klasické papírové nebo vliesové tapetě přivedou dětem do jejich útočiště oblíbené kamarády. Na zakázku lze vyrábět vliesové fototapety s motivy podle vlastního výběru.

Efekt tapety nabízejí Smart Walls tvořené vypínaným textilem, který na rozdíl od ní skryje i vizuálně nežádoucí prvky, jako jsou kabelová vedení, vzduchotechnika či topení.

FOTO: Dekre

Samolepicí dekorace

Netroufáme-li si na příliš velké změny v interiéru, můžeme vybírat ze široké škály samolepek a fólií, které oživí všechny hladké a nesavé povrchy v interiéru, okna, starší nábytek apod. Jsou otěruvzdorné a plně omyvatelné.

Samolepky Chocovenyl jsou vyrobeny z kvalitní tkaniny bez obsahu PVC. Můžeme je odnímat a znovu používat, aniž by zanechaly na zdi jakoukoli stopu. Jejich povrch je matný s lehkou texturou.

Některé druhy využívají speciální lepidlo, umožňující opakované přelepování. Jsou dostupné v nejrůznějších velikostech i motivech, ať už designové, typografické, obrázkové, imitující přírodní materiály, květinové, se zvířecími, nebo dětskými motivy.

Dekorativní vinylové samolepky značky Ambiance snadno sloupneme ze stěny, lze je také omývat.