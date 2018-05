Karolina Černá, Právo

Život pod šikmou plochou má punc romantiky, nezávislosti a výjimečnosti. Vybavení podřídíme velikosti, výšce i šířce podkroví a tomu, jaký účel splňuje. Nábytek pro něj firmy nevyrábějí sériově, na trhu však najdeme třeba skříňové stavebnice, jejichž díly s různou výškou sestavíme podle potřeby.

Život pod zkoseným stropem

Ke snižujícím se stěnám patří odpočinkové zóny s pohovkou, křesly a úložné skříňky. Pohyb rodiny probíhá v místech, v nichž je strop nejvyšší.

Lůžko na spaní umístíme kvůli klidu spíše dále od oken a také tak, abychom při vstávání nezavadili hlavou o stěnu. Naopak je vhodné přímo pod okno situovat pracovní stůl. Pod jeho deskou v prostoru šikminy může být vestavěná skříňka.

Kreativní řešení na míru: pracovní deska stolu je pod oknem, šikminu vyplňuje dětský koutek s postelí.

Potřebujeme-li využít každý milimetr podkroví, spolehneme se na vybavení vyrobené na zakázku. Zhotovit lze šatní skříně a komody respektující zešikmení z více stran, po stranách i dozadu. Totéž se týká úložných prostor v podkrovní koupelně nebo kuchyni. Skříň může vyplňovat i celý štít, je-li bez okna.

Police u pracovního stolu plně respektují šikmou plochu.

FOTO: Ikea (2x)

Ve velkém prostoru si šikminy dovolíme ignorovat, zakoupíme běžný nábytek, maximálně se spolehneme na nízké, v zadní části zkosené skříňky, které mohou lemovat v podstatě celý pokoj.

Do malého obytného podkroví jsou vhodné dveře, které zasuneme do stavebního pouzdra. Nezabírají místo, do jejich bezprostřední blízkosti se vejde třeba i sedačka.

FOTO: J.A.P. (3x)

Dostatečně dlouhou místnost rozdělíme příčkami nebo polopříčkami. Pozor přitom na rozmístění střešních oken, případně světlíků! Členění napomohou také vyvýšené pochozí plochy, třeba stupínek oddělující obývací část od ložnice apod.

Hra barev a dostatek světla

Potřebujeme-li prostor opticky zvětšit, spoléháme na světlé pastelové odstíny zejména na zkosených plochách. Světlá šikmina v kombinaci s tmavší výmalbou kolmé stěny opticky rozšiřuje zužující se horní část místnosti.

Celý prostor vjemově nafoukneme, když barevně sjednotíme podlahovou krytinu, nábytek i odstín stěn.

Světlé barvy a dekory vjemově zateplují a zvětšují prostor koupelny. Výhled z vany přímo na nebe umožňují střešní a svislé okno.

FOTO: Trachea

Nábytku prospějí světlé odstíny v lesku. Protože je v podkroví často nouze o možnost zavěšení obrázků, vsadíme na tapety nebo potisky na skříňových dvířkách.

Např. technologie digitálního potisku T.overface umožňuje potisknout nábytková dvířka jakýmkoliv grafickým motivem či fotografií, promění tak skříň v dekorativní prvek interiéru.

Stavební skříňový systém Platsa nabízí rychlou změnu vzhledu nábytku – stačí jednotlivé části přesouvat podle potřeby. Nastavitelné nohy si poradí i s nerovnou podlahou.

Podkrovnímu prostoru sluší střešní okna. Na severní stranu volíme zasklení trojsklem, které izoluje teplo a brání pronikání hluku z vnějšku.

Dvojskla patří na jižní stranu. Podle typu střechy doplníme střešní okna o okna svislá, umožníme tak velkorysý průnik světla do pokoje. Podobnou službu prokáže střešní balkón, který po rozevření oken navozuje pocit většího prostoru.

Chceme-li maximálně zvětšit prostor podkroví, sjednotíme barvu stěn s podlahou a s přiznanými trámy a okenními rámy.

V podkroví nelze vždy spoléhat pouze na jedno ústřední svítidlo, proto ho doplníme nástěnnými lampami, které odrážejí světlo, kam potřebujeme. Stojací, případně stolní lampy umístíme do centra dění.

Sezení na lavici s dolní policí je jako klidová část situovaná přímo pod okny.

Stylová cesta do podkroví

Jak elegantně spojíme podlaží s podkrovím? V malých prostorech je často jedinou volbou propojení točitým schodištěm, které svojí konstrukcí nezabere příliš místa. Do podlahy ho kotví dominantní středový sloup, z něhož vystupují jednotlivé nášlapy. Jejich šířku volíme podle místa, které máme k dispozici.

Standardní šířka nášlapů schodiště je 90 cm, možné míry se pohybují v rozmezí od 60 do 120 cm.

Točivý vstup pod střechu je designově zajímavý a vzhledem k omezenému prostoru také praktický.

Když chybí prostor pro klasické schodiště, vyřešíme přístup do podkrovních místností stahovacími půdními schody. Jsou řešením v případě, že prostory nevyužíváme každý den.

Základem stahovacího schodiště je pevná a stabilní konstrukce pro pohodlný a bezpečný výstup. Proto je dobré vybírat schody v celokovovém provedení. Kovové schody nepodléhají deformacím, které by mohly způsobit teplotní nebo vlhkostní výkyvy na půdě.

Půdní stahovací schody by měly být kvůli stabilitě kovové. Použijeme je pro přístup do podkroví, které nenavštěvujeme příliš často.