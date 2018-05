nes, Novinky

Jednou z prvních novinek oproti klasice je nahrazení tradičních dřevěných rámů dveřních křídel hliníkovými. Tento lehký kov má dostatek pevnosti na to, aby křídla mohla být vyrobena prakticky z jakéhokoli materiálu.

Díky tomu se na nich může objevit stejně tak barevné sklo, jako dýha, ale třeba i velmi moderní stěrka, případě tapeta.

Velice efektně působí dveře s kombinací několika různých materiálů na povrchu.

FOTO: J.A.P. (4x)

Tyto materiály lze přímo na křídlech dveří elegantně kombinovat. Skládat je lze jak v horizontální, tak vertikální orientaci. Výsledek působí neobyčejně hezky a hlavně - každého hned zaujme nápaditost takového řešení.

Velice elegantního vzhledu lze docílit také dveřmi kombinujícími bílou barvu a mléčné sklo.

Na velikosti záleží...

Zatímco v Evropě je standardní výška dveří 210 cm, český standard je „jen” 197 cm. To ovšem v žádném případě neznamená, že by nebylo možné mít dveře vyšší.

V současnosti si lze pořídit dveře, které ve většině interiérů budou sahat od země až ke stropu. Maximální výška, kterou mohou čeští výrobci nabídnout, je 370 cm, a to při maximální šířce křídla dveří 125 cm. V těchto rozměrech je ovšem na trhu prakticky jeden model (J.A.P. Master), u jiných je třeba volit podle aktuálních možností výrobce.

Zajímavostí je i tvar takto vysokých dveří. Výrobci totiž umí vytvořit horní hranu se sklonem, takže pak kopírují sklon šikminy střechy. Vysoké dveře si díky tomu lze dopřát i v podkroví.

Dveře od podlahy až ke stropu, navíc celoprosklené a v elegantním černém hliníkovém rámu působí doslova impozantně. Jejich otvírání je přitom stejně hladké a pohodlné jako u standardně vysokých dveří.

I u velkých dveří lze přitom vybírat z různých materiálů, impozantním dojmem působí ovšem zejména v provedení z různě probarvovaného skla.

Bez obložek



Velkým trendem, který bylo možné sledovat například i na veletrhu v italském Miláně, jsou dveře řešené bezobložkově.

Skrytá zárubeň Aktive umožní dveřím ve stěně doslova zmizet.

„Současné trendy hovoří jasně – zárubně nechat zmizet! Skryté zárubně skutečně dělají čest svému jménu, protože se umí zcela schovat do zdi a dokonale s ní tak splynout,“ uvádí Petr Paksi ředitel společnosti J.A.P. a pokračuje: „Skryté zárubně Aktive jsou tvořeny hliníkovými profily, které jsou schované pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru. Jednotná linie dveří a stěny tak není ničím narušena.“

Dveře lze bez potíží instalovat i v blízkosti střešních šikmin v podkroví domu. Výrobci dnes nabízejí možnost vyrobit je na míru, zkosené.

FOTO: Sapeli (3x)

Tradicionalisté - s obložkami

Opačného efektu (než dveře bez obložek) se snaží dosáhnout výrobci dveří se zárubní (obložkou). Téměř nepostřehnutelného přechodu mezi křídlem a zárubní docilují sjednocením jejich vzhledu. Tomu napomáhají i jednoduché jasné linie, které jsou u obložek jasným trendem.

Detail jemných drážek a napojení dílů zárubně

„Netradičním způsobem napojení svislých a vodorovných částí, moderními a jednoduchými liniemi, jsou charakteristické zárubně Unico. Ve standardu je magnetický zámek, což jistě ocení vyznavači minimalismu – dveře nemusí být opatřeny spodní rozetou. Zárubně Unico, které jsou horkou novinkou na letošním trhu dveří a zárubní, jsou dostupné ve falcové i bezfalcové variantě a jsou opatřeny speciálními designovými panty,” říká Martin Dozrál, generální ředitel firmy Solodoor.

Málo místa? Posouvejte je!

Nejenom z estetických důvodů, ale často i kvůli nedostatku místa, jsou někdy lepší variantou místo otočných dveří posuvné. Tento typ dveří prochází neustále velkým vývojem.

Výrobci vylepšují nejenom samotnou techniku posuvu, ale i samotnou technologii výroby tak, aby s nimi byla co nejsnazší manipulace.

Posuvné dveře je možné díky speciálnímu systému Premium, schovanému pod pohledovým stropem, nechat doslova jezdit po stropě.

Novým a velmi elegantním způsobem posunu dveří je systém, jehož konstrukce je připevněna přímo do nosného stropu, který je zakrytý pohledovým interiérovým stropem. Díky tomu kolejnice pro posun nezůstane na očích a dveře pak budou skutečně jezdit doslova ve stropě.

Dlouhodobým trendem jsou bílá barva a dřevo



Pokud existuje něco jako designová jistota, je to v oblasti interiérových dveřích bílá barva a dekor dřeva. Ty se těší oblibě českého spotřebitele už mnoho let.

„Jinak tomu nebude ani letos. V případě dýhy se rozšiřuje nabídka, vybírat lze z horizontálního i vertikálního provedení dýhy, případně z kombinací dvou různých dýh. Dřevěné dekory nabízíme také u laminátových povrchů CPL, a to včetně stále oblíbenější sukaté dýhy.

Laminátové dekory jsou o něco levnější než dýhované dveře, ale kvalitou a vzhledem jim rozhodně mohou konkurovat. Bílé dveře jsou věčnou klasikou, která nezestárne. Vhodné jsou do každého interiéru, kde chcete dveře opticky upozadit, nebo když vyhledáváte čistý design v severském stylu,“ uvádí Petr Klíma, produktový specialista značky Sapeli.

Bílá barva je trendem už dlouhou dobu a není pochyb o tom, že její obliba ještě dlouho nepoklesne. Novinkový model Polar 5 proto sází na jistotu.

Dřevěný dekor se patrně nikdy neokouká. Působí hezky, lze jej kombinovat s většinou myslitelných materiálů a zároveň i příjemně protepluje interiér.

„Obzvláště elegantně působí dveře a zárubně v provedení Solo Matrix nebo Solo 3D, což jsou špičkové povrchy, které působí jako dřevo nejenom na pohled, ale i na dotek. Jsou velmi odolné vůči mechanickému poškození, vlhkosti a slunečnímu záření. V neposlední řadě se pak velmi jednoduše ošetřují pomocí běžných čisticích prostředků,” říká Martin Dozrál.

Kolik toho vydrží



Pro úplnost doplňme, že výběr dveří by se neměl omezit pouze na estetickou stránku. Velmi důležitou vlastností interiérových dveří je jejich schopnost odolat nejrůznějším vlivům.

Podle toho, na jakém místě mají být instalovány, je dobré zvážit jejich schopnost odolávat vlhku (například koupelny), zvukotěsnost (dětský pokoj, případně ložnice), ale také například tepelnou izolaci (předsíň, zádveří, chodba) a v neposlední řadě také protipožární odolnost (celý interiér).

V koupelně nebo v místnostech s velmi vysokou vlhkostí bez odvětrání se dveře mohou začít kroutit. V takové chvíli se vyplatí mít voděodolné dveře.

„V případě koupelen je potřeba myslet na každý detail, aby vybavení vydrželo co nejdéle. To se týká také dveří, které je možné vyrobit ve voděodolném provedení. To má speciální vnitřní vrstvu zabraňující pronikání vlhkosti do dveří a jejich následnému kroucení. Hrát si můžeme také s designem dveří, například do námořnické koupelny inspirované středomořskými přístavy se skvěle hodí dveře s kulatými nerezovými okénky s přiznanými šrouby,“ doporučuje Petr Klíma.

Velmi důležitou vlastností v případě požáru, nebo v případě oddělení garáže od obytných prostor, je kouřotěsnost. Tu mohou mít například dveře Elegant 10.