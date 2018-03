Jana Nesvadbová, Novinky

Čtveřice malých kabinek vznikla jako první zkušební fáze širšího urbanistického plánu na nové využití přírodní lokality bývalého břidlicového lomu.

Architekt Ben Huggins je navrhl záměrně tak, aby jejich vzhled co nejlépe splynul s okolím a zároveň, aby svým dočasným obyvatelům kabinky nabídly co nejhezčí výhled do okolí. Proto nejsou na zemi, ale každá z nich je na konstrukci z kůlů, několik metrů nad zemí.

Vyvýšené domky jsou výsledkem architektova dlouhodobého nadšení pro vysoko umístěné objekty, jak vyplynulo z rozhovoru, který poskytl serveru Mail Online.

Každý z domků je přístupný po žebříku. Přímo před vstupem pak má malinkou terasu.

FOTO: Profimedia.cz

Samotné budky mají tvar nepravidelného objektu, který je uvnitř rozdělen do dvou výškových úrovní. Ve spodní je prostor k posezení a odpočinku, v horní, která je přístupná po několika schůdcích a žebříku, pak slouží jako ložnice pro dvě osoby.

Povrch prefabrikovaných budek je pokryt modřínovými latěmi. Ty časem zešednou, takže drobné stavby budou v okolí ještě nenápadnější.

FOTO: Profimedia.cz

Hlavní předností každého domku, do nějž se vystupuje také po žebříku a před nímž je malá plošina sloužící jako eventuální miniterasa, je kompletní prosklení některých stěn tak, aby dovnitř přicházelo co nejvíce světla a zároveň, aby bylo opravdu hezky vidět do širokého okolí.

Budky jsou první fází urbanistického záměru na nové využití bývalého lomu.

FOTO: Profimedia.cz

Prefabrikované budky, pokryté latěmi modřínového dřeva a usazené na hnízdě z ocelových trubek, postavil místní řemeslník Toby Sharp.

Interiér je obložen izolovanými panely z borového dřeva, které jsou chráněny proti průsaku vody EPDM pryžovou fólií. Jejich konstrukce je natolik snadná, že je lze v případě potřeby kdykoli rozmontovat a přemístit jinam.

Interiér je obložen překližkou z borového dřeva.

FOTO: Profimedia.cz

Budky v současné době fungují jako turistické noclehárny, které si lze pronajmout. Jejich obyvatelé mají nedaleko k dispozici kuchyňku s jídelnou a také toalety.

Přízemí slouží k posezení a odpočinku, horní patro je přístupné po pár schůdcích a žebříku a je v něm ložnice.

FOTO: Profimedia.cz