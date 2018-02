Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterou v úterý schválila vláda v demisi a musí ještě schválit Parlament, přináší také změnu v pevné výměře důchodů,... Celý článek Vláda schválila změny v penzích, senioři nad 85 let dostanou měsíčně 1000 korun navíc»