Tam, kde jste se šatnou nepočítali, převezmou její roli šatní skříně. Osvědčily se zejména skříně na celou plochu zdi. Bude vlastně neviditelná, zvláště tehdy, bude-li ve stejném barevném tónu jako výmalba.

Šatní skříň s použitím digitální technologie Overface, s motivem fosilií.

V bytě i v domě ale nejde jen o ukládání šatů, bot a sportovních potřeb. V každé místnosti potřebujete uložit pár věcí, ať už to jsou kuchyňské potřeby, elektrospotřebiče a potraviny v kuchyni, nebo kosmetické a čisticí prostředky v koupelně.

Šatnu zpravidla umístíte podle provozu v bytě. Jedna menší se uplatní v předsíni, druhou, velkou, oceníte v blízkosti ložnic.

Praktické úložné prostory v kuchyni

V kuchyni nemusíte mít vystavené elektrospotřebiče na kuchyňské lince. Stejně tak můžete i dózy s kořením uložit do chytrých skříněk.

Kuchyně v dezénu světlého dřeva nabízí spoustu úložných prostor, ať už v snadno dostupných plnovýsuvech, či v horních skříňkách.

FOTO: Grena

Samostatná spíž je ideálním řešením pro kuchyňské úložné prostory. Je to dokonale organizovaný prostor, kde má všechno své místo. Může mít podobu malé místnosti nebo skříně, která bývá zabudovaná do stěny. Ale i takovou komoru můžete vybavit výsuvnými koši či posuvnými dveřmi, které nezabírají místo v prostoru.

Samostatná spíž neboli komora představuje dokonale organizovaný úložný prostor, kde mají své místo potraviny i kolo.

FOTO: Ikea

Rohové zásuvky jsou důmyslným a kreativním řešením, které zapojuje do hry i nevyužívané prostory v rohu. Jsou navíc hlubší a objemnější než běžné zásuvky, a proto se hodí pro uložení hrnců.

Zásuvka s odpadkovým košem je atraktivním řešením, a to nejlépe v případě vysouvacích zásuvek, díky nimž je koš přístupnější.

Hluboká skříň uschová nejen kuchyňské ingredience, ale poslouží jako organizér koření a jiných přípravků na vaření. Do skříně se dají namontovat poličky i na vnitřní stranu dveří. Díky takovému organizéru budete mít všechno hned po ruce.

Kuchyně Multiway Green Tea Arcos Blanc je navržena pro optimální organizaci a snadné udržení perfektního pořádku.

FOTO: Schmidt (2x)

Hluboká zásuvka s nastavitelnými kolíky poslouží k úhlednému uspořádání nádobí, souprav talířů a skleniček.

Díky vyšší hustotě použitého materiálu unese korpus kuchyně Groove Tabacco Surface Bolero Tangerine více nádobí, potravin a spotřebičů.

Skříňky a zásuvky v koupelně

Design, ale i vnitřní uspořádání skříněk a zásuvek jsou důležité nejen u koupelnového nábytku. Úložné prostory by tu měly být dostatečně přehledné a efektivně rozdělené tak, aby poskytovaly dostatek místa pro drobné i rozměrnější kosmetické a hygienické přípravky.

Vysoká koupelnová skříňka Dreja plus vybavená skleněnými policemi, dvěma zásuvkami a košem na prádlo.

FOTO: Dřevojas (2x)

V kurzu jsou skříňky se dvěma zásuvkami, ve kterých je vše po ruce.

Koupelnová skříňka Single s vnitřní skrytou zásuvkou.

Zajímavým řešením může být také systém, u kterého tvoří celou čelní plochu skříňky zásuvka, po jejímž otevření na vás čeká ještě další vnitřní skrytá zásuvka. Jediná zásuvka s úchytkou tak dá naplno vyniknout čelní ploše a díky své rozměrnosti navíc umožňuje uložit i vysoké předměty, které by se do klasické poličky nevešly.

Šatna patří za posuvné dveře

Hledáte tradiční způsob, jak oddělit šatnu od obytného prostoru ložnice či obývacího pokoje?

Zvolte řešení v podobě skleněných posuvných dveří, které nejenže ušetří spoustu místa, jež by jinak v prostoru zabíraly klasické otočné dveře, ale navíc dodají interiéru potřebnou vzdušnost a nádech luxusu!

Celoskleněné dveře Strong s hliníkovým rámem, do kterého je vsazena skleněná výplň.

FOTO: J. A. P. (2x)

Zajímavou volbou jsou třeba dveře, jejichž konstrukci tvoří subtilní hliníkový rám, do kterého je vsazena skleněná výplň, které mohou dosáhnout do atypické výšky až 2,8 m. Pokud navíc umístíte dveře do posuvného systému, budou působit, jako by jezdily přímo ve stropě.

Kolejnice, po které se dveře pohybují, je totiž v případě tohoto posuvného systému ukotvena do stavebně surového stropu a krytá pohledovým interiérovým stropem.

Celý prostor vestavěné skříně

Trápí-li vás nedostatek místa v interiéru, přemýšlejte, jak využít pro úložné prostory každý volný centimetr! Pomohou vestavěné skříně. Díky tomu, že sahají od podlahy až ke stropu, využijí dostupné místo daleko lépe než klasické skříně či komody, a poskytnou tak mnohem více úložného prostoru.

Oceníte je nejen z hlediska úspory místa, ale také pro jejich široké designové možnosti.

Šatna se skrytými zárubněmi Aktive pro plochou variantu dveří Master.

Vestavěné skříně mohou v místnosti pokrýt klidně celou stěnu, takže se přímo nabízí pohrát si se vzhledem dvířek a učinit z nich elegantní designový prvek, který dotvoří a podtrhne celkové pojetí interiéru.

Flexibilní řada 36e8 s abstraktními nebo obrazovými motivy a tvary vypůjčenými ze světa rostlin a zvířat, nebo napodobujícími lidské postavy, to vše je k dispozici pro každou část domu.

FOTO: Lago ČR

Jestli máte v oblibě spíš tradiční styl, můžete zvolit nábytková dvířka z foliovaných dřevodekorů.

V případě moderního minimalistického nábytku jsou ideální volbou kvalitní akrylátová dvířka, ať už ve vysoce lesklé variantě, nebo v trendovém hlubokém matu.