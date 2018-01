Stylový byt by mohl sloužit jako kulisa ve filmu o Harrym Potterovi

Přestože od vydání posledního titulu sedmidílného kánonu o kouzelnickém učni Harrym Potterovi letos uplyne již 11 let, jeho fenomén je stále velice živý. Zřetelné je to obzvláště ve městech, která mají s knihami, nebo dokonce přímo s jejich autorkou Jane Rowlingovou nějakou souvislost. Její rodné město, skotský Edinburgh, je nyní bohatší o atrakci, která potěší každého potterovského fandu. Je to byt zařízený ve stylu podle Harryho Pottera.