Dětský pokoj má být prakticky zařízen, to je jisté. Ne vše ale musí být logické, podle pravidel. Když se dítě dobře cítí v kombinaci fialovo­oranžová a na stěnu preferuje svítící řetěz, tak proč ne. Pár let si to užije a pak se místnost přemaluje. Jeho pokoj je zkrátka chameleon, který v čase mění barvy i styl.

Povzbuďte sebe i stěny



Barvy a světlo mají vliv na psychiku, a u dětí to platí dvojnásob. Jejich pokojíček je jedinečný, podléhá rozmarům a náladám. Malované stěny, recyklace starého nábytku barvou a koupě rozmanitých svítidel je skvělý tip, jak vyhnat nudu a být kreativní.

Barvy ovlivní náladu dítěte, je dobré se vyvarovat tmavých odstínů. S citem kombinujeme maximálně tři barvy.

FOTO: Jupol

Barvy pro malé prostory

Dětský pokoj je obvykle do 20 m2, spíše menší. A využívá se na spaní, k učení i zábavě. Plní spoustu funkcí a vyplatí se využít tzv. dvojtónové stěny. Jednotlivé zóny opticky od sebe rozdělíme, ať je jasné, kde se píšou úkoly a kde relaxuje.

Pro menší děti je vhodný disperzní nátěrový materiál, který odpuzuje vodu i nečistoty. Když už se šmouha objeví, stačí ji setřít hadříkem.

Recyklujte, oživujte

Originální není hromadit majetek, běžet do obchodu a utrácet. Originální je recyklovat, dávat starým věcem novou podobu a hodnotu. A tak židle, stůl nebo komodu pořídíme v bazaru a s dítětem společně natřeme.

S barvami si hrajeme tvořivě (nebráníme se puntíku, proužku), využíváme syté odstíny, nebo naopak tón v tónu podle výmalby pokoje.

Na kreslení, podtrhávání a kreativní tvorbu jsou šikovné fixy s vláknovým hrotem, které zvládnou výrazné čáry i velké plochy.

FOTO: Stabilo

Struktura podtrhne styl

Vzhled a atmosféru místnosti ovlivní povrch barvy: může být v matu, mít hedvábnou texturu (slouží ke zvýraznění), saténový povrch (hodí se na krytí nedokonalostí, vhodné na dřevo) či být v plném lesku.

Jednotlivé efekty se dají i navzájem střídat a pomocí pruhů vytvořit střídavě matné a lesklé povrchy (často omyvatelné, zvýrazňují designové prvky).

Neutrální stálice



Popelavě modrá, to je ona! Je sama o sobě uklidňující, skvěle se kombinuje s jinými barvami a mění svůj odstín podle toho, kde ji použijeme. Je decentní, přitom nevtíravě nápadná a hned tak se neokouká. A pro děti je skvělá, milují ji, ať je jim pět nebo 15. Připomíná totiž modř letního nebe, ale i seprané džíny, které jsou prostě super.

Hravost, veselé barvy a vtip objevíme v originálním pokojíčku, kde je v jedné kolekci nábytek, čalounění i svítidla.

FOTO: Lusito

Osvětlení umí víc než svítit



Jenom svítit, to už nestačí. Lampy, bodovky a světelné efekty nabízejí mnohem více: jsou samotnou dekorací, nábytkem, spíše slouží k podpoření atmosféry.

Používané LED diody jako zdroje světla jsou skvělou výzvou: rozměr je miniaturní a návrháři si mohou lépe pohrát s tvarem samotného svítidla. Navíc plusem je i nízká teplota zdroje, takže lze používat materiály jako třeba papír, látky.

Bílá, růžová a vanilková – tři jemné odstíny vhodné do dívčího pokoje. Nábytek a dveře bílé, s hladkým povrchem, doplněné skleněnou výplní – satináto bronz.

FOTO: Sapeli

V kurzu jsou hlavně odhalené žárovky vyrobené jen z různě barevného kabelu, kdy samotná žárovka je přiznaná jako dekorace. Může mít různé velikosti a tvar, uvnitř ní svítí vlákno, které neoslňuje. Nahaté žárovky vypadají efektně ve větším seskupení, ale lze je rozvěsit i samostatně.