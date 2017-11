Nová ekologická lokalita vzniká na území vesnice Mlynica. Její projekt autoři připravují už čtyři roky.

„Je to komplexní projekt s mnoha novými a inovativními řešeními, s čímž na Slovensku nemáme ještě příliš zkušeností. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme našli odborníky na tu kterou oblast. Od architektů zabývajících se přírodní architekturou, přes arboristy, permakulturní designéry, vodohospodáře, až po odborníky na hospodaření s odpady atd. S jejich pomocí jsme úspěšně změnili územní plán obce Mlynica a ve druhém kroku pak vytvořili návrh územního plánu zóny Krásné Sady Mlynica,” řekla Novinkám PR manažerka společnosti Krásné Sady Marcela Nováková.

Všechny domy v lokalitě budou postaveny z ekologických materiálů.

FOTO: Krásné sady

Autoři Krásných sadů se od běžných developerských společností nemohou už více lišit. Zájemcům o ekologické bydlení a život nabídli k odkoupení hektarové pozemky, k nimž se ovšem váží jistá pravidla pro využívání a zacházení s nimi. Důvodem je snaha zaručit všem dohromady, že se původní záměr a charakter území nebudou do budoucna nikterak měnit.

V celé zóně autoři projektu vytvořili dohromady 61 hektarových pozemků, z nichž 52 je určeno pro trvalé bydlení a devět pro přechodné, tj. například pro chataře. Pro všechny budované objekty platí ovšem stejná pravidla, jak a z čeho mohou být postavené. „Pozemky určené k trvalému bydlení nabízíme od ceny 8,8 euro za čtvereční metr (223 Kč - pozn. red.), pozemky k přechodnému bydlení od 18 eur za čtvereční metr (458 Kč - pozn. red.),” sdělila Novinkám Nováková.

Každý z pozemků nabízí nádherný výhled na Tatry.

FOTO: Krásné sady

Klienti budou mít k dispozici jako inspiraci tři návrhy domů, jež je možné v nově vznikající zástavbě vytvořit, a to s plochou přibližně od 80 m² do 150 m². Každý se ale samozřejmě může rozhodnout i pro zcela jinou stavbu. Použít však na ni může pouze dřevo, hlínu, mazaninu, nepálené cihly a další přírodní, nebo přírodě vyhovující materiály. Železobetonové konstrukce jsou povoleny pouze jako základové desky, na něž lze domky usadit. Z každého pozemku smí být navíc zastavěno pouze 5 procent plochy.

Alespoň polovinu plochy každého pozemku mají noví majitelé osázet stromy, keři a dalšími rostlinami. Vzhledem k charakteru vesnice asi málokoho překvapí zákaz používání chemických hnojiv, povolena jsou pouze organická, eventuálně organominerální hnojiva schválená pro ekologické zemědělství. Noví obyvatelé Krásných sadů nebudou na všechno od počátku sami. Své hospodaření budou moci konzultovat například s odborníkem na trvale udržitelné zemědělství a způsob života.

Při výsadbě prvních stromů pomáhaly i děti.

FOTO: Krásné sady

Vlastní trhy a vzdělávací centrum

V centru nově vytvořené ekologické zóny vyroste vzdělávací areál Zařízení lesní pedagogiky., jež bude pořádat vzdělávací programy pro širokou veřejnost různé tvořivé dílny, letní tábory pro děti atd. Pro jeho potřeby společnost vybuduje sedm staveb splňujících stejná kritéria, která platí pro majitele okolních pozemků. Dvě budovy jsou již v provozu. V okolí centra mají vyrůst sady a zahrady.

V jiné části ekologické zóny bude komerční prostor určený kromě jiného například k prodeji nadbytků produkce.



Ani skladba pěstovaných druhů není zcela libovolná. Autoři projektu velice silně doporučují svým klientům volit především domácí rostlinné druhy, zcela nepřípustné jsou invazivní a expanzivní druhy, u kterých hrozí riziko, že by se začaly nekontrolovatelně šířit po celé oblasti a nakonec ji zamořily. Z nepůvodních rostlin jsou tolerované pouze ovocné dřeviny.

Zacházení s vodou



Každý pozemek musí mít svůj vlastní zdroj vody (studnu) a zabezpečit si její úpravu. Povinná jsou opatření pro zadržování přebytečné dešťové vody na všech pozemcích.

Každý z pozemků má výměru jeden hektar.

FOTO: Krásné sady

„Každý majitel pozemku se zavazuje, že do dvou let od koupě pozemku realizuje základní výsadbu a terénní úpravy a do pěti let postaví dům,” dodává Nováková.

Zájem o bydlení v Krásných sadech je značný. Svědčí o tom fakt, že 80 % pozemků už je rozebraných. První majitelé pozemků už nyní začali se sázením stromů, od jara příštího roku se očekává zahájení výstavby prvních domů.

Bez plotů

Jednou z mnoha zajímavostí bude také absence plotů. Jednotlivé pozemky nebudou ohraničeny klasickými ploty. Povolena bude maximálně výsadba zelených plotů, eventuálně umístění dočasného oplocení chránícího ovšem rostliny.

Vizualizace, jak by mělo území vypadat v budoucnosti.

FOTO: Krásné sady

Autoři projektu předpokládají, že v ekologické lokalitě vyroste do budoucna na sto tisíc stromů a keřů, a to nejenom ovocných. Ve vesničce by měla vzniknout soustava hlavních a vedlejších alejí. Ty budou sloužit jako přirozené větrolamy i usměrňovače přirozeného proudění vzduchu. Zájemci by na hektarovém pozemku měli nalézt dost místa i pro vybudování malého přírodního jezírka nebo menšího lesíka.

Vizualizace plánovaného vzhledu Zařízení lesní pedagogiky

FOTO: Krásné sady

„Krásné Sady prostřednictvím tohoto projektu přicházejí s řešením, jak se postavit k urbanismu tak, aby slovenská krajina byla příjemná na pohled, s funkčně využitým územím a navíc trvale udržitelným do budoucna. Zájem veřejnosti nás povzbudil, abychom tento projekt rozšiřovali. Zatím řešíme pilotní projekt v Mlynici, chystáme ale další lokalitu na Slovensku, a pokud bude mít veřejnost zájem a najde se dostatečně velké volné území, projekt se může šířit dál. I v Česku,” řekla pro Novinky závěrem Nováková.