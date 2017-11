Chcete se při vaření dívat do zahrady a mít více odkládacích prostor? Zvyšte pracovní desku a spojte ji s parapetem v jeden kus. Jste levačka a špatně se vám skládá nádobí do skříněk? Pak není problém veškerá dvířka otočit a usnadnit si práci.

Kuchyňský program Vito Yvonne s přírodním dekorem a světlými barvami je typický pro venkovský styl. Zajímavé jsou detaily – proutěný koš či orámovaná prosklená dvířka se starožitnou vložkou.

FOTO: Kika

Možností, jak navrhnout sestavu sobě na míru, je mnoho. Na vzestupu jsou hlavně moderní technologie, tak toho využijte. Myčky jsou úsporné, digestoře už nehlučí a LED osvětlení lze mít instalované po celé délce horních skříněk.

Odvětrávání horkého vzduchu po pečení neponičí fólie, když máme tzv. tepelný štít – dva ocelové profily ve tvaru L. Instalují se na vnitřní stranu korpusu skříně. Cena 260 Kč.

FOTO: Trachea

Stavební příprava

Kuchyňská sestava může být velká nebo subtilní, moderní, retro, s oknem, s pultem či ostrůvkem uprostřed, do tvaru písmene U, L, rovná, vysoká, s otevřenými policemi či kompaktní. Bez kompromisů to ale nejde, jsme v mnohém limitovaní.

Kuchyň do tvaru písmene L má správné uspořádání, protože se v něm moc nenaběháme. Velmi praktický je i samostatný přípravný ostrůvek.

Pozor na těchto sedm bodů:

Plyn, voda a odpady – obvykle nevyhovují potřebám nové linky. Ve starších bytech chybí přípojka vody a odpadu k myčce. Lze to vyřešit rozdvojkou, ale je to hlučné. Lepší řešení je zasekání nového odpadu do zdi.

Stále čerstvé bylinky po ruce jsou pro dobrou kuchařku nezbytné. Papírové pratelné sáčky jsou originálnější variantou květináče. Šikovné budou na parapetu okna v blízkosti kuchyňské sestavy.

FOTO: Uashmama

Elektřina – má zastaralé rozvody, které tzv. neutáhnou sklokeramickou a indukční desku. Proto potřebujete rozvod přizpůsobený napětí 380 V.

„Nezapomeňte na vývod pro světla a vypínač na stěně v úrovni horních skříní. Zbytek stropního osvětlení je nutné naplánovat vzhledem k typu stropu, mohou to být sádrokartony, trámy,“ říká Lukáš Horák z kuchyňského studia Schmidt.

Pevný podklad – kuchyňská linka má svoji hmotnost, zvětší se ještě s kamennou pracovní deskou. Proto se korpus staví na základní betonový podklad. Jinak hrozí, že se soklové nohy postupně zatlačují do materiálu (PVC, korek, vinyl). Navíc se vyhnete problémům, pokud plánujete instalovat podlahové topení.

Kuchyňská linka Malaga, délka 2,4 m, sedm prostorných skříněk. Provedení tabaco, bez spotřebičů, dřezu a doplňků je za 5900 Kč.

FOTO: Bauhaus (2x)

Okenní parapet – hezký výhled z okna je lákavý, ale pozor! Nejmenší výška nábytku je 850 mm. Navíc počítejte s pracovní deskou, standardní je rozměr 40 mm, jinak volte 15–20 mm.

Jestliže lze ovlivnit výšku parapetu, preferujte praktickou variantu – parapet i pracovní deska se dají vyrobit z jednoho materiálu ve stejné výšce. Chybou je dřez u okna, kde křídlo při otevření naráží do baterie (tenhle problém lze ale řešit sklopnou baterií).

Kuchyně Arcos Lazer Celest Ikori ve skandinávském stylu nabízí čistotu, světlé a příjemné barvy, uvolněnou atmosféru.

FOTO: Schmidt kuchyně

Stěny pevné a rovné – pro ukotvení nové kuchyně je důležitý materiál stěn. V sádrokartonových je nutné předem vymyslet výztuhy. U dutých cihel se nábytek připevňuje chemickou kotvou. Ve velmi starých bytech se leckdy musí kotvit skrze celou stěnu.

U klasické panelákové stěny se obvykle předělává instalace vody a elektřiny, která se musí táhnout podél zdi. Často není nic v pravém úhlu, takže následuje stavební úprava a dorovnání stěn.

Problémy s odtahem – se změnou dispozice je jiné umístění odtahu pro digestoř. V případě recirkulace je to jedno, ale u odtahu buďte ostražití. Vedení odtahu totiž musí být kvůli účinnosti co nejkratší.

Důležitý je průměr, protože většina moderních digestoří potřebuje otvor 150 mm. Každý centimetr zúžení zvyšuje hlučnost a snižuje účinnost. „Jestliže potřebujete vést k oknu odtah od digestoře a následně ho zakrýt sádrokartonovým podhledem, počítejte minimálně s 200mm rozdílem mezi horním okrajem okna a stropem,“ vysvětluje Lukáš Horák.

Skryté nástrahy – výšku kuchyňské linky hlídejte zejména v prostoru, kde jsou trámy či šikminy. U atypických stropů může vzniknout problém s digestoří nad kuchyňským ostrůvkem.

Často se neví, kam s ohřívačem. Elektrický průtokový ohřívač vody nebo zásobník na 10 l se v pohodě vejde do skříňky pod dřezem.

Ergonomie

Při navrhování kuchyňské sestavy se držte pravidel, která aplikujte na daný prostor.

Zásadním parametrem je výška pracovní plochy. Standardní je 90 cm od podlahy, ale záleží na postavě konkrétní osoby. Rychlá kontrola: předloktí a paže nad deskou mají svírat tupý úhel.

Jednoduchá sestava do garsonky s názvem Eco. Délka 1,8 m, pět skříněk na uložení nádobí, provedení akát/bílá. Cena 3390 Kč bez dřezu, spotřebičů a doplňků.

Ctěte dostatek pracovní plochy a rozložení jednotlivých zón v daném prostoru. Dodržujte tuto posloupnost: skladovací (spíž a lednice), odkládací – mycí (dřez a myčka) – přípravná – varná (varná deska) – servírovací. Směr se volí podle toho, zda jste praváci či leváci.

Praktické je mít vše na dosah ruky bez ohýbání, zaklánění a přecházení. Výhodou šikmých odsavačů par je i možnost umístění do stejné výšky očí, jako je linie horních dvířek.

FOTO: Gorenje

Mezi jednotlivými zónami ponechte prostor o délce 90 cm. Když jste omezeni prostorem, zachovejte alespoň minimální rozměry dané výrobcem nebo normou.

Pro umístění dřezu či varné desky u svislé stěny platí odstup 15 až 20 cm, pracovní prostor mezi zónami je 60 cm, varné či mycí centrum od volného okraje je aspoň 20 až 30 cm.

„Dnešním trendem je umisťovat vše na dosah bez zbytečné­ho ohýbání (trouby do výše očí), zaklánění (výklopné skříňky, šikmé odsavače par) a přecházení (myčka a sorter pod dřezem, varná deska v blízkosti dřezu),“ vysvětluje Lucie Pardubská z firmy Gorenje.

Podlaha

Rychle, snadno a bez zbytečných následků. Tak potřebujete ošetřit podlahu v případě znečištění. Stříkance od oleje i rozlitá voda jsou při vaření běžné, proto preferujte keramickou dlažbu. Zvládne velkou zátěž, nevadí jí tekutina ani náraz od ostřejších předmětů.

„U podlahy je důležitá zátěž i otěruvzdornost. Zajímejte se i o nasákavost, protiskluznost. Do běžné domácnosti postačí dlažba v kategorii R9–R10,“ vysvětluje Eduard Justa z firmy Jika a dodává, že nečistoty se dostanou i do spár mezi dlažbu. Proto vybírejte spárovací hmotu odolnou proti kyselinám.

Dlažba v kuchyni musí splňovat jasné parametry. Sledujte zátěž a otěruvzdornost, nároky na údržbu.

FOTO: Jika

Dlažbu každý den zametejte, vysávejte. Na údržbu nejsou vhodné silikony a vosky, lepší je použít neutrální mýdlo. Leštidla a čisticí prostředky s obsahem vosku vytvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu a ta může změnit vzhled dlažby. Na kovové židle nebo stoly přilepte zespodu filcové ochranné nálepky.