Minidomky, tedy obydlí budovaná na návěsech k tahačům, která lze v případě potřeby kamkoli převézt, slaví v zahraničí a zejména v USA stále větší úspěch.

Není divu. Náklady na jejich provoz jsou sraženy na naprosté minimum, zároveň si v nich člověk užívá soukromí a všech výhod vlastního, samostatného bydlení. Představují tak ideální druh startovacího, ale pro některé i závěrečného bydlení.

Do interiéru domku se vešla bohatě vybavená kuchyň se snídaňovým barem a koupelna, na loftu je pak i ložnice.

Firmy, které konstruují takové příbytky rostou za mořem doslova jako houby po dešti a svým klientům nabízejí nejrůznější vylepšení. Jednou z nejčerstvějších novinek je minidomek doplněný od výrobce druhým, rovněž přesouvatelným ´objektem´, jímž je skleník.

Prostor pod schody je vyplněn skříňkami.

Ačkoli se někomu takový doplněk může zdát jako čirý nesmysl, ve skutečnosti firma udeřila hřebík přímo na hlavičku a našla podstatu toho, co lidé žijící v minidomcích nejvíce ocení. Tím, že se drtivá většina z nich snaží omezit výdaje za bydlení co nejvíce to jde, je ´nabídka´ pěstovat si vlastní plodiny další možností, jak a kde mohou ušetřit nemalé peníze.

Zatímco část domu nad místem návěsu zabírá koupelna, druhý konec je vyhrazen pro malou obývací zónu.

Tím, že si svůj skleník mohou kdykoli odvézt a záhonky nemusejí nikde vytvářet a dohadovat se tak s majitelem prostranství, na kterém stojí jejich domek, mají o spoustu starostí méně.

Navíc, skleník nabízí mnohem větší pěstební možnosti, než malý záhonek někde za domkem vydaný napospas zvěři či vandalům.

Ložnice je umístěna nahoru na loft.

Domek, nazvaný prostě The Elsa, je se skleníkem snadno propojitelný pomocí zastřešené verandy, přes kterou se do obou objektů vstupuje.

Kvůli ložnici je v minidomku mírně vyvýšena střecha.

Samotný příbytek je řešen stejně, jako mnoho dalších - obložen je z exteriéru dřevem, v interiéru je možné objevit kuchyňskou zónu, malý obývací prostor, spaní je na loftu. Nechybí toaleta se sprchovým koutem, plnohodnotný sporák na plyn, dřez ani malá klimatizační jednotka pro vytápění i ochlazování interiéru.

Vlastní čerstvé bylinky mohou být pro majitele minidomku jen začátkem. Další plodiny může pěstovat ve svém vlastním skleníku.

Cena za komplet, tedy dům i skleník, činí 81 tisíc dolarů, v přepočtu něco kolem 1,8 miliónu korun.

Skleník k minidomku lze využít k pěstování pokojových květin, je to ovšem možná zbytečný luxus. Mnohem zajímavější možností je využít jej k pěstování vlastní zeleniny a ovoce.

