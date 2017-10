Manželé mají už odrostlé děti, takže co do velikosti bytu hledali něco menšího, co bude odpovídat potřebám dvou lidí. Přes realitní kancelář nakonec našli prostor ve starším činžovním domě v posledním patře pod střechou.

Dům je bez výtahu, což jim nevadí a zatím berou schody jako výzvu, neb jsou oba zapálení sportovci. Lokalita je přímo ideální, protože je odtud blízko do centra Prahy, ale i k vodě na bruslařskou magistrálu a taky do loděnice s Klubem KVS, kde má Martin pracovní zázemí.

Kuchyňská sestava z Ikea je jediným původním prvkem, který v bytě zůstal. Protože ji Katka chtěla mít dokonale sladěnou a také ráda vaří, dokoupila si bílou varnou desku a novou troubu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Důležitá byla pro partnery i otázka finanční, neboť si nechtěli brát na byt půjčku. V tomto případě stávající rozpočet vystačil i na důkladnou rekonstrukci, která byla nezbytná.

Inspiraci k novému bydlení hledala Katka převážně v časopisech a na internetu, kde si našla i architektku Světlanu Pásztorovou, které s Martinem svěřili projekt.

Miniaturní byt vyřešila architektka tak šikovně, že je světlý, vzdušný a nabízí majitelům velmi komfortní bydlení se vším, co požadovali.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V absolutní shodě



Zadání pro architektku znělo: vytvořit pohodlný a šikovně promyšlený prostor. Katka ještě přidala šatnu a nasvětlenou niku s úložnými prostory, kterou si vyhlédla v časopise.

Když se začalo pracovat na nové dispozici bytu, zjistilo se, že bude nutné zateplit strop, protože z půdy vycházelo vlhko a chlad.

Příjemnou atmosféru bytu dokreslují i obrazy namalované Katčiným bratrem Jakubem Kaločem.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Nakonec se šlo s rekonstrukcí takzvaně „až na cihlu“, což bylo dobré v tom, že si manželé byt skutečně předělali k obrazu svému. Architektka přesně pochopila jejich vkus a potřeby a na všem se shodli.

Vysněnou niku umístila Kateřině za vstupní dveře, takže v chodbě modul slouží jako šatní skříň a botník, ze směru od kuchyně plní funkci výsuvné potravinové skříně a z obýváku má v sobě zabudované výklopné skříňky s barem, zásuvku a v horní části tři nasvícené výklenky.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Hlavní obytný prostor nechala architektka otevřený, aby mu nic neubíralo světlo a do místnosti situovala obývací pokoj, jídelnu, kuchyň i malý koutek sloužící jako minipracovna.

Druhou část bytu vyčlenila pro ložnici, kde využila zkosení střechy a šikovně umístila postel s úložným prostorem, na protější zkosenou zeď vymyslela knihovnu. Hned za ložnici navrhla šatnu, kterou od ní dělí skleněné posuvné dveře.

Původní velká koupelna se rozdělila na dvě místnosti, aby vzniklo samostatné WC. Místo vany přišel sprchový kout, našlo se tak místo na pračku i sušičku prádla.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Původní koupelnu nechali majitelé rozčlenit na dvě místnosti, aby oddělili WC. V koupelně nahradili vanu sprchovým koutem a do postavené niky dali pračku a sušičku prádla. Podlahy v celém bytě vyřešili dlažbou v imitaci dřeva a pod ni dali položit podlahové topení.

FOTO: Lukáš Hausenblas

RNDr. Světlana Pásztorová „Hlavními požadavky bylo vytvořit interiér, který bude působit vzdušně a prostorně, bude ergonomicky pohodlný a bude obsahovat co největší množství úložných prostor, jídelní stůl pro více osob, pohodlnou odpočinkovou zónu s možností spaní, pracovní místo, předsíň s dostatkem odkládacích prostor a možného posazení, dostatečně široké průchozí zóny.”

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz