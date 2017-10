Sedačka může být klasická se dvěma i více sedacími místy, rohová nebo spojená do tvaru písmene U. Její velikost volíme podle prostorových limitů, počtu osob v domácnosti a účelu. Některé slouží spíše na sezení, jiné jsou doslova válecí nebo je lze rozložit a občas na nich přespat.

„Dnes jsou žádané různé motorické či mechanické funkce, klienti se také mnohem více zajímají o vnitřní výbavu sedací soupravy, tedy o kostru a typ výplně," vysvětluje Jitka Panská z firmy Sedea.

Amora je ve tvaru písmene U, vhodná pro početnější rodinu, s příjemným látkovým potahem. Lze ji rozložit, nabízí rovněž úložné prostory.

FOTO: Jena nábytek (3x)

První krok



Ujasníme si, co od sedačky vlastně očekáváme. Kolik osob ji bude užívat, jaké máme prostorové možnosti, zda máme malé děti, domácí zvířata. To vše ovlivní její velikost, provedení a výběr potahového materiálu.

Například s malými dětmi, kdy se po sedačce běžně leze a skáče, je dobré investovat do kvalitního potahu, který lze snímat, snadno čistit a prát.

Sedací souprava Belluno potěší polohovatelnými opěrkami i vestavěným stolkem. Sedačku lze rozložit na lůžko o velikosti 191 x 124 cm.

Většinou od sedačky chceme, aby se na ní pohodlně odpočívalo, bylo ji možné snadno polohovat (předsuny sedáku, područky, zvedací opěráky či dokonce motorické polohování celého sedáku) a aby nabízela i příjemnou lůžkovou část včetně úložného prostoru.

Ergonomie na jedničku



Pro správnou volbu je důležitá výška sedáku, výška opěráku, typ sedáku. Sedačku si proto v obchodě pořádně vyzkoušíme. Chybou je, když se osoby menšího vzrůstu musí hodně předsunout, aby dosáhly nohama na podlahu.

„Ideální sed je takový, kdy zákazník využije plnohodnotně sedák. Bez problému dosáhne zády na opěrák, opírá se celou plochou zad. A nohy bez napínání dosahují na zem," vysvětluje Panská. Výšku sedáku lze ale obvykle regulovat úpravou výšky nožiček. S chybně zvolenou hloubkou sedu se již nedá nic dělat, tam pak nezbývá než si záda podkládat polštářky.

Sektorové sofa, které má nastavitelné zadní sedáky a spoustu vestavěných úložných prostor, dokonce i v područkách.

FOTO: Boconcept

Vyšší lidé věnují pozornost výšce opěráku, vhodné je objednat si nábytek s výklopnými opěrkami hlavy či si pořídit podhlavník.

Sedací souprava Betty je určena do menších prostor. Rozložením vznikne pohodlné lůžko, konstrukce masivní bukové dřevo. Sedák tvoří studená polyuretanová pěna, čalounické rouno a vrchní potahová látka.

FOTO: Jech

Jestliže je v páru jeden vysoký a druhý malý, je šikovné vybrat model, kde lze u jednotlivých míst předsunout sedák.

Materiál ovlivňuje údržbu

Nejoblíbenější je čalounická látka: nabízí spoustu odstínů a vzorů, skvěle se udržuje. Její kvalita je vysoká, protože musí projít řadou náročných atestací: je oděruvzdorná, stálobarevná, světloodolná, s minimální tendencí ke žmolkovatění.

„Klientům doporučujeme, aby si větší čištění sedací soupravy domluvili se specializovanou čisticí firmou. Jsou schopné zajistit suché čištění, aby vnitřní pěny neprovlhly a nezačaly uvnitř sedaček plesnivět," říká Panská.

Sedací souprava Arno, kterou lze sestavit podle nabízených modulů. Různé velikosti, potahy v desítkách látek a kůží.

Kožené sedačky podporují trend návratu k přírodě, oblíbená je hovězí useň, která je na povrchu lakovaná, odolná a vhodná k dětem.

V případě znečištění se dají skvrny snadno odstranit mýdlovým roztokem. Nevýhodou lakovaného povrchu je ale studivý pocit, což někomu může vadit.

Otoman Genova má potah na dotek z jemné eko kůže, polohovatelné podhlavníky. Slouží i jako lůžko pro hosty, má vestavěné úložné prostory.

Přírodní kůže, na rozdíl od lakovaných, povrchovou úpravu nemají, jsou přirozenější, měkké, příjemné na dotyk, ale také choulostivější. Nasají vlhkost, vytvoří patinu, mění s časem odstín. Je to ale jejich přirozenost, se kterou je třeba počítat, nikoliv závada.

Čalouněný nábytek box spring



Co je obvykle svízel? Vybrat komfortní sedáky. V měkkých se bezvadně sedí, ale hůře se z nich vstává. A to je nepříjemné zejména pro starší osoby. V těch tvrdších to zase není při dlouhém sezení pohodlné.

Sedací souprava se systémem box spring: 1. bonellové pružinové jádro 9 cm. 2. netkaný potah. 3. taštičkové pružinové jádro 11 cm. 4. vysoce elastická PU pěna. 5. horní krytí. 6. vysoce elastická PU pěna

Dilema řeší odpružení - tzv. systém box spring. Sezení je příjemné, optimálně se rozkládá hmotnost podle našich tělesných proporcí.

Výsledkem je, že měkce dosedneme, ale zároveň pružně vstaneme. A to díky protiběžné práci dvou pružinových matrací uvnitř sedáku. Tělo má skvělou oporu, ale tlak na něj je mírný. Sedák je přitom prodyšný, oproti běžnému čalounění má delší životnost.