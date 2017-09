Stavba se nachází v sevřeném údolí Lysolajského potoka, v blízkosti autobusové zastávky, a kromě zahrádkářské kolonie nemá žádné sousedy.

Na protáhlém úzkém pozemku vymezeném z východní strany velkým terénním zlomem a ze západní strany silnicí stál původně opuštěný domek, který jeho majitelé považovali za neperspektivní.

Obklad fasády ze střešních latí opticky člení velký objem horního podlaží. Časem získá šedavou patinu a přirozeně se zapojí do prostředí.

Terénní převýšení tvoří až 9 m vysoká, téměř svislá stěna, která nebudí na pohled příliš velkou důvěru. Směs jílu a pískovce naštěstí drží a zůstává stabilní i při velkých deštích. Hranice parcely na východní straně je souběžná s hranicí zastavitelného území.

Prosklené fasády domu tvoří kombinace bezrámového zasklení a velkoformátových posuvných ploch v masivních dubových rámech. Exteriér je tak maximálně propojen s interiérem.

Architekt Michal Sluka dokázal využít potenciál pozemku na maximum a obrátit jeho nevýhody v plus.

„Místo se nám líbilo, obec si udržuje svůj autentický ráz, i když i zde vyrůstají nové domy. Údolí potoka je udržované, panuje tu příjemná atmosféra, lidé tu mají k sobě blíž než ve velkém anonymním satelitu. Navíc z horní části pozemku máme i hezký výhled,“ vysvětluje na úvod.

Do horní terasy plně vystavené slunci je zakomponována mělká vodní plocha, z níž spadá vodopád dolů do bazénku.

Stavbu tvoří dva na sebe kolmé kvádry, osazené na masivním kamenném soklu, při pohledu shora má kompozice tvar asymetrického kříže.

Velkou masivní hmotu domu opticky odlehčují velké volné přesahy, prosklené plochy a terasy zapuštěné do monolitického železobetonového tělesa. Stavba působí kompaktním dojmem, ve skutečnosti je však uvnitř rafinovaně členitá a do všech stran otevřená volnými průchody a průhledy.

Ústřední schodiště se stupni ze silné lepené překližky působí velmi subtilně a umožňuje volné průhledy všemi směry.

V interiéru se objevuje řada nápaditých řešení a detailů, které si architekt chtěl vyzkoušet „na vlastní kůži“. Například lomená schodnice a posuvné dveře do koupelny jsou vyrobeny ze silnostěnného plexiskla, které propouští světlo.

Mezi domem a skalní stěnou se podařilo vytvořit atrium, k němuž jsou obráceny všechny obytné místnosti. Slunce se sem opírá od rána až do oběda, navíc je tento prostor masivní hmotou domu oddělen od ulice, takže zde vládne klid a soukromí.

Protože byl v dosahu zdroj vody, stavebníci neodolali a vytvořili zde i jezírko a kamenný vodopád s cirkulací vody. Vodní prvek s kulisou horské bystřiny osvěžuje klima a proměňuje atrium v opravdovou oázu, která jako magnet přitahuje rodinu i návštěvy.

Otevřené kvádry

Přízemí zahrnuje pouze vstupní partii, garáž a ateliér se samostatným vstupem ze dvora. Otevřené jednoramenné schodiště, umístěné ve středu půdorysného kříže, vede přes první – ložnicové podlaží do druhého podlaží se společnou obývací částí.

Interiér architekt zčásti zařídil vybavením, které sám navrhl i vyrobil (svítidla z drátů a žárovek, stolek z palet atd.). Zajímavým detailem jsou kruhové boční niky, které slouží k uložení lahví vína či různých drobností.

Ložnicové podlaží je orientováno rovnoběžně s ulicí. Hlavní osu tvoří chodba podél jihozápadní fasády, která odděluje bydlení od ulice. Z ní se vchází do řady ložnic, koupelen a šaten vesměs orientovaných do atria k jezírku.

Rafinovaná soustava posuvných dveří a stěn, trochu připomínající japonské domy, umožňuje navzájem propojovat a oddělovat jednotlivé prostory podle potřeby.

Ložnice rodičů umístěná na konci chodby je prosklená do tří stran – má výhled do atria, na vlastní krytou terasu i jihozápadním směrem přes ulici do parku.

V tomto podlaží se nachází i domácí pracovna, je však oddělena od ložnic a má rovněž vlastní terasu, orientovanou opačným směrem – na severozápad.

Hlavní ložnici ze tří stran obklopují prosklené stěny a terasy. Je vybavena velkou postelí vyrobenou na zakázku. Přesahující střecha účinně zabraňuje přehřívání interiéru.

Ložnice rodičů v japonském stylu: posuvné dřevěné stěnové prvky, zavěšené na stropních kolejničkách, slouží k instalaci televizoru a k oddělení koupelny. Doplňují je posuvné textilní pruhy sloužící k zastínění.

Ústřední schodiště pokračuje vzhůru do druhého podlaží, kde dům vrcholí velkým vzdušným obytným prostorem. Rozlehlá obdélníková místnost je ze tří stran obklopena prosklenými stěnami a terasami. Ty jsou po stranách zastřešené a uzavřené boční stěnou. Mají za úkol prosklený prostor stínit a chránit a jsou rovněž velmi praktické – na jedné se dá příjemně stolovat a grilovat, druhá je oblíbeným útočištěm domácích mazlíčků, velkého psa a dvou bengálských koček.

Nejzajímavějším prvkem koupelny, zcela otevřené do prostoru, je středový sloupek s integrovanou sprchou.

„Otevření domu do všech stran je příjemné a výhodné,“ naznačuje Michal Sluka, „dům se tak dá dobře provětrat, takže se i při velkém prosklení v létě nepřehřívá, obejdeme se bez klimatizace.“

Hlavní průčelí směřuje k jihovýchodu, posuvnými prosklenými dveřmi se vychází na otevřenou dřevěnou palubu, kde si rodina může užívat krásný výhled a slunce po celý den. A když je horko, není nad to sejít po venkovním schodišti dolů a osvěžit se v chladné vodě jezírka.

Krytá terasa vedle obývacího pokoje poskytuje příjemný prostor pro venkovní stolování s grilováním, chráněný před sluncem, větrem i deštěm. Bonusem je krásný výhled do okolí.

Sepětí s okolím a vztah k přírodě jsou v domě všudypřítomné, osazením do terénu a volnými průhledy a průchody k jezírku a do zeleně počínaje a výběrem materiálů konče.

Horní podlaží je obloženo latěmi ze smrkového dřeva, které budou postupně šednout a splývat s okolím.

Půdorys domu

Okna jsou dubová, v interiéru převažují dřevěné podlahy z palisandru a jiných materiálů, z dřevěných lepených desek je i schodiště.

Spousta květin, ale i kreseb, fotografií a suvenýrů z cest dotvářejí atmosféru, která vyzařuje volnost a vřelost.

Jitka Pálková, www.mujdum.cz