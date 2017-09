Tenkrát postavil první vícepodlažní dřevostavbu jako vzorový dům, kde měla zároveň sídlo firma a druhý dům již navrhl pro sebe a pro manželku na důchod podle vlastních představ. Samozřejmě, že každý dům má své zadání.

Tento je navržen a postaven pro aktivní důchodce. Nemá patro ani schody a je vyřešen tak, aby se tu pohodlně bydlelo a nemuselo se moc uklízet.

Na druhé straně dvora se nacházejí vstupní dveře do domu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„A protože strašně rádi cestujeme, trávíme minimálně dvakrát ročně dva a více měsíců mimo domov, chtěli jsme dům, který nevyžaduje naši každodenní péči," zdůrazňuje majitel.

Ze zádveří se jde vpravo do obytné a vlevo do klidové zóny domu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jednoduchá dispozice

Dům s dispozicí 3+1 a užitnou plochou 155 m2 tvoří základní obdélník i s garáží 9 x 19 m. Na to, že se tu nacházejí jen nejdůležitější místnosti, je promyšlen do posledního detailu. Vstup je otevřený do chodby, kde se vlevo nachází klidová a vpravo společenská zóna.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je situovaný na jižní stranu domu s možností výstupu francouzskými okny na terasu a dále do zahrady. Jde o propojený prostor, i když kuchyň je oddělená dveřmi, ale navazuje přímo na jídelnu.

Součástí prostoru je jídelna pro šest osob, na níž navazuje kuchyň a terasa.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na druhé straně je malá pracovna, koupelna se saunou, technickou místností, výstupem na malou terasu s kádí na studenou vodu po saunování a lehátkem. Ale protože je krytá, dá se tu sušit i prádlo.

Oddělená šatna umožňuje na jedné straně vstup z koupelny a na druhé z ložnice. Pod oknem se nachází i malý pracovní kout hostitelky.

Součástí koupelny je sauna, kterou majitelé hojně využívají.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Konstrukce z panelového systému

Jde o tzv. sendvič s dřevěnou nosnou konstrukcí, kterou tvoří KVH profily 16 cm silné, v nichž je tepelná izolace.

Vnitřní stěny tvoří sádrovláknité desky, zvenku 20 cm silný polystyren. Dohromady je to 36 cm tepelné izolace, k tomu trojskla, na střeše je 50cm tepelná izolace z vaty a v podlaze 20 cm tepelné izolace. A navíc kolem domu je límec polystyrenu položený do štěrku, účinnost tepelné izolace se tím zvýšila.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Dům je postavený ze stavebního hlediska jako nulový, ale není tak vykazovaný, protože nevyrábí žádný podíl energie z vlastních obnovitelných zdrojů energie," vysvětluje majitel.

Levné a úsporné vytápění

Kromě bydlení bez bariér chtěli Schmiedtovi také energeticky úsporný dům. Výsledkem je jednopodlažní dřevostavba, jejíž tepelné ztráty se blíží pasivnímu domu. Je tu instalované podlahové elektrické odporové vytápění a krbová vložka.

Zabudovaná a obložená krbová vložka vytopí celý dům během chvilky.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Za zmínku stojí komín, ve kterém je zabudovaná krbová vložka. Byl postavený za dvě hodiny ze dvou kusů prefabrikovaného tenkostěnného betonu. Ze strany jsem přizdil betonové tvárnice, které akumulují teplo a vyhřívají celý dům. První rok jsme topili pouze elektřinou a zaplatili za spotřebovanou energii 25 000 Kč, což jsou dva tisíce měsíčně. Přitom vše v domě je na elektřinu.

Kromě podlahového vytápění a všech spotřebičů včetně sušičky se pravidelně odčerpává kanalizace, funguje závlaha, voda se přečerpává do dešťové jímky, na elektřinu je i zabezpečovací systém, pojízdné ploty, dokonce i dva stožáry veřejného osvětlení. Druhý rok se topilo jen v krbu. Účet za elektřinu se vyšplhal na 15 000 Kč plus šest tisíc stálo dřevo.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zjistili jsme, že se ta práce a větší prašnost skoro nevyplatí, a na 155 m2 užitkové plochy se za ty peníze nevytopí ani panelový byt. Nyní krb používáme méně. Možná, že by se tu fotovoltaika vyplatila, ale rozhodující je vždy pořizovací cena. Dnes je mnoho technických způsobů, jak vyřešit vytápění, nás stálo podlahové vytápění sto tisíc korun,“ uvádí majitel.

Důležité je pravidelné větrání

Konstrukce dřevostavby je difuzně uzavřená, což vyžaduje precizně provedené detaily, aby nebyla ohrožena funkčnost stavby. Nezbytné je odvádění vlhkosti z konstrukce pravidelným větráním.

Kromě intenzivního a pravidelného větrání okny 3x denně 5 minut si majitelé pořídili systém lokální rekuperace nejen kvůli nízké ceně, ale i proto, že nemuseli instalovat klasické vzduchotechnické rozvody. Jsou to vlastně dva ventilátory se speciálním keramickým výměníkem umístěné proti sobě v obývací části. Výměník nejdříve akumuluje teplo z odpadního vzduchu, které pak předává vzduchu příchozímu.

Obývací část propojeného prostoru se sedačkou a jednoduchou policí

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Výhodou systému je, že nemusíme stále kupovat a měnit filtry, na druhé straně jsou jednotky při vyšším výkonu dost hlučné. To jsme nakonec vyřešili tím, že jedou na plný výkon pouze ráno a večer, zhruba na hodinu a půl. Podle výsledků měření vlhkosti vzduchu v domě náš způsob větrání vyhovuje pro udržení zdravé vlhkosti v interiéru,“ vysvětluje majitel.

„Dům je vybaven vnějšími žaluziemi, které se večer automaticky zatáhnou. V létě je nejúčinnější proti přehřívání domu nepouštět přes den teplý vzduch dovnitř a větrat co nejvíce v noci, kdy je teplota venku nižší než uvnitř. Mimo trojskla vylepší izolační vlastnosti domu i roleta s hliníkovou izolací. V létě se teplo reguluje žaluziemi. Máme tady sice klimatizaci v pracovně, ale moc ji nepoužíváme,“ konstatuje hostitel.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Život podle splněných představ

Schmiedtovi jsou se svým domem spokojeni. Majitel vzpomíná, jak dům navrhoval, manželka schvalovala, projektant kreslil a stavební firma postavila přesně podle návrhu. Dům zvenku nepůsobí tuctově, díky oblým střechám na garáži, parkovacím stání a na terase, ale naopak velmi odlehčeně.

Také z moderního interiéru, kde je veškerý nábytek dělaný na zakázku, vyzařuje příjemná atmosféra a pohoda.

Ložnice na konci klidové zóny navazuje na šatnu a koupelnu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Od jara do podzimu se žije na terase vybavené stěnou proti větru a slunci. Aby se dalo posedět i večer, je tu instalovaný i infrazářič.

Zahrada je velkým koníčkem majitelky. Všude kolem domu jsou kytičky, rabátka ve štěrku a vyvýšené záhony, které mírní výhledy k sousedům.

„A protože hodně a rádi cestujeme, já se bavím uspořádáním fotek z cest, dělám z nich filmy, píšu titulky a učím se angličtinu,“ uzavírá hostitel.

Chytré schovky

„Po zkušenostech z prvního domu jsme chtěli, aby každé místo v domě bylo využité na sto procent,“ upozorňuje majitel a dodává: „Velký důraz jsme kladli hlavně na úložné prostory.“

Zastřešená terasa s kádí na ochlazení ze sauny a lehátkem

FOTO: Milan Malíček, Právo

Tak třeba pod lavicí v sauně je úložný prostor přístupný z chodby. Zbytečně se nevytápí a skryje spoustu věcí.

Také v kuchyni se ušetřilo místo na úklidové prostředky, jež jsou přístupné za posuvným zrcadlem. Důvtipně je skrytá i skříň na jističe. Kde? Za obrazem Charlie Chaplina ve vstupní chodbě.

Terasa, kde se žije od jara do podzimu, je propojená s obytnou částí domu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Tím výčet vychytávek s úložnými prostory nekončí. Za zmínku stojí praktický sklad vedle garáže, kde jsou uloženy lyže, potřeby pro údržbu zahrady nebo květiny na přezimování. Také popelnice na jedné straně a dřevo na zimu jsou ukryté pod přístřeškem pro auto ve speciálně upraveném prostoru s posuvnými dveřmi.

FOTO: Milan Malíček, Právo