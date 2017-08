Policejní stanice zvaná Old Nick je nejstarší policejní stanicí ve městě. Postavili ji v roce 1848, a tak není divu, že je zapsaná na Seznamu budov zvláštního architektonického nebo historického významu 2. stupně. Coby základna pro právě nově vzniklý policejní sbor byla logicky postavena v samém centru města.

K domu patří i dvoumístná garáž a také samostatný, plně vybavený domek pro hosty.

Její funkci v minulých letech ovšem převzaly modernější okrskové stanice a z Old Nicka se stala památka, kterou si koupil soukromý majitel. Ten se ji rozhodl citlivě proměnit v rodinný dům se zajímavým nádechem policejní a samozřejmě i zločinecké minulosti.

Z někdejšího dvorku pro vězně je příjemná zahrada.

Součástí policejní stanice totiž kromě zázemí pro příslušníky sboru byla také cela pro zadržené zločince, kteří měli dokonce k dispozici i dvorek určený k procházkám. Ten se proměnil v příjemně zařízenou zahrádku s trávníkem.

Místem, kde je původní účel domu nejcitelněji znát, je studovna s masivním dřevěným stolem oddělená od zbytku domu mříží.

Policejní stanice je patrová, vstupuje se do ní na úrovni přízemí, do velké haly. V přízemí je kuchyň se stolem pro společné snídaně, na kuchyň navazuje oficiálnější prostorná jídelna s dlouhým jídelním stolem a posuvným proskleným oknem, jímž lze vycházet do zahrady.

Vstup do studovny nezapře původní účel domu.

V přízemí je i první ze dvou koupelen, technické zázemí domu a několik společenských místností včetně obývacího pokoje a hudebního salonku. Obě posledně jmenované místnosti mají také velká posuvná okna umožňující vstup na zahradu.

V bývalé policejní stanici je několik společenských místností.

V přízemí lze objevit i stylově zařízený bar postavený na původních zdech. Zajímavostí je ovšem studovna, do níž se vstupuje typickými mřížovými dveřmi. Jejím centrálním prvkem je masivní psací stůl. Dalším prvkem odkazujícím na minulost domu je komora, která kdysi sloužila jako zbrojnice, uvádí Daily Mail.

Majitel vytvořil bar s využitím původního zdiva.

V horním patře domu je pětice ložnic, z nichž hlavní má svou vlastní koupelnu, zbývající se dělí o jednu společnou.

Prvkem, kterým se patrně žádný jiný rodinný dům uprostřed města nemůže chlubit, je zcela samostatný domek pro návštěvy, přístupný je přes zahradu. Má svou vlastní ložnici s koupelnou a kuchyň propojenou s obývacím pokojem.

Jedna z menších místností slouží jako hudební salonek.

Jako každá policejní stanice, i Old Nick měl svou garáž. Ta zůstala zachována, vejdou se do ní dva vozy. Dům je v současnosti na prodej, v přepočtu za 15 miliónů korun.