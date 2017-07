Prodejce počítačového softwaru Nick Wilson se pro tropické rostliny nadchl v 90. letech při rodinných dovolených v Cornwallu na jihu země.

Ačkoli dům vypadá na první pohled všedně, oko zkušenějšího pozorovatele se zarazí už při pohledu na baroty vyhlížející přes zídku do ulice.

V roce 1998 začal s proměnou zahrady za svým domem a od té doby do ní ´vložil´ v přepočtu 444 tisíc korun.

Za všedně vyhlížejícím řadovým domkem vyrostla nefalšovaná tropická džungle, kterou křižují dřevěné chodníčky a ve které nechybí ani malá jezírka. Jedno z nich obývají koi kapři a karasi.

Spokojený majitel zahrady Nick Wilson s jednou ze svých bromélií

Své zelené království dokonce před šesti lety zpřístupnil veřejnosti. „Trvalo mi dvacet let, než jsem to dal všechno dohromady. Je tu tolik obřích kapradin, bambusů a dalších velkolistých rostlin. Nikdy dřív mě nenapadlo, že se mi až tak moc líbí veliké silné rostliny. Je to takový rozdíl oproti křehkým střapatým zahradním květinám. Tohle je rozhodně zahrada pro chlapa,” pochvaluje si jedenašedesátiletý majitel malého deštného pralesa v rozhovoru pro britský internetový server The Sun.

Nick Wilson si splnil svůj sen, pro který se nadchl před dvaceti lety.

Ve čtvercovém jezírku chová majitel pestrobarevné kapry koi a karasy.

První rostlina, která nasměrovala Nickovo další úsilí, byla barota čilská (Gunnera tinctoria), jež roste až do výše tří metrů, přičemž její listy dosahují šířky až tří metrů.

„Koupil jsem ji v zahradnickém centru v Cornwallu a připoutal jsem ji bezpečnostním pásem, když jsem ji vezl na zadním sedadle svého vozu domů,” popisuje Nick.

V zahradě jsou dřevěné chodníčky, plošiny a také jezírka.

Společně s koi kapry obývají jezírko také karasi zlatí a stříbřití.

„Ve skutečnosti žádná z rostlin, které tu mám, není nikterak vzácná. Měli byste je sehnat prakticky v jakémkoli zahradnictví u nás,” vysvětlil pro server Yorkshire Evening Post. „Klíčovými druhy v této džungli jsou Tetrapanax Rex, Gunnera Mannicata a stromové kapradiny,” dodal.

Běžné zahradní rostliny majitele nijak neoslnily, ovšem vysoké silné tropické stromy a křoviny jej k jeho vlastnímu překvapení nadchly.

Stromové kapradiny patří ke klíčovým druhům džungle.

Jeho zahrada je ve vybrané dny přístupná veřejnosti. V loňském roce uvítal kolem pěti stovek návštěvníků. Vstupné, které takto získá, si však neponechává, věnuje ho na charitu.

Plánek zahrady proměněné na džungli. Návštěvník v ní nalezne altánek, chodníčky, terasy, malé jezírko, jezírko s kapry koi, pro optické zvětšení prostoru je na jednom místě dokonce instalováno zrcadlo.

