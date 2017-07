Ve městě, které leží ve výšce 4100 metrů nad mořem, vzbuzují budovy nebývalou pozornost a velice často velké nadšení. V jedné z budov je v přízemí velká tančírna, jejíž interiér připomíná vnitřek obří hračky, zatímco ve čtyřech patrech nad ní se za křiklavou fasádou ukrývají byty.

„Vždycky bylo mým cílem bourat normy, dělat něco jiného a podle svého. Díky tomu jsem dostal příležitost jeden z těchto snů si splnit. A když lidé vidí tyto stavby, povzbuzují mě, abych se pustil do svých dalších projektů,” říká designér Santos Churata.

Jeho dílo podle agentury AP nevzniklo pod oficiální licencí značky Transformers, jejímž vlastníkem je společnost Hasbro. Názor jejích zástupců na eventuální porušení autorských práv zatím není znám. To ale očividně není problém, který by umělec příliš řešil.

„Díky této příležitosti jsem mohl vytvořit dům, kterým k vám hovořím o Optimu Primovi. Klient si připadal, jako kdyby se stal součástí filmu, ve kterém může zapomenout na všechno ostatní. Takže pak zapomenete i na to, že (do staveb - pozn. red.) investujete dvojnásobek, možná trojnásobek. Ale když vás výsledek učiní šťastným, tak proč ne?”

Nárůst ceny domů kvůli robotickému vzhledu připouští i majitel jednoho z nich, Valerio Condor Yurja, který si pochvaluje: „Jsem rád, když lidé obdivují můj dům. Řekněme, že po ulici projíždí minibus a lidé v něm zaregistrují můj dům. To, co mám rád, je, že mohu vyčnívat a že to lidem prozáří jejich tváře.”

Charakteristická zástavba



El Alto stojí nedaleko bolivijské metropole La Paz a je poměrně rušné. Jeho dosavadní zástavba byla charakteristická živě barevnými domky nesoucími rysy typické architektury v Andách. Tyto domky byly postaveny především pro obyvatelstvo tvořící nově se rozšiřující střední třídu v zemi, která v poslední dekádě zaznamenala rychlý ekonomický růst.

Domy postavené ve stylu filmových Transformers ovšem nevzbuzují jenom kladné reakce. Mají už i své odpůrce. K nim patří především Gonzalo Salazar, ředitel katedry architektury na Univerzitě v San Andres.

„Tohle už není architektura s vlastní identitou, to už je jen architektura podle filmu. Jde o to, že když vidíme Transformery na fasádě, není to nic divného. Ovšem z určitého hlediska, když si budeme navrhovat fasády s Transformery, nebudou mít už žádnou kulturní identitu a původní architektura El Alta zanikne. Naprosto s tím nesouhlasím, protože takhle by architektura vypadat neměla. Domnívám se, že v tomto případě se prosadila osobní kritéria jednotlivce, coby uživatele, a architektova role zůstala stranou,” vysvětluje svůj postoj Gonzalo Salazar.