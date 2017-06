Dům jakoby sestavený ze dvou chat propojených středovou částí, sloužil za první republiky jako kanceláře stavební firmy Skorkovský. Pozemky, na nichž se nachází, byly určeny k vilové zástavbě. Ale přišla druhá světová válka.

Zadní strana domu nabízí průhled ke stromům z centrální části a odkrývá zadní vchod dolů do sklepa a vstup do zahrady z koupelny v přízemí.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Láska z dětství



V roce 1947 zakoupili domek prarodiče dnešního majitele. Jeho rodiče pak stavbu dlouhá léta využívali k rekreaci. Nynější vlastník zde trávil šťastné chvíle dětství. Také proto rekonstruoval dům pro celoroční pobyt své vlastní rodiny s láskou, s citem a úpravy vlastně ještě úplně nedokončil.

Jídelnu od kuchyně odděluje ostrůvek s varným centrem.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Obě okrajové části stavby zůstaly zachovány v dobrém stavu, v toku času se jich dotkly jen drobné údržby a opravy. Před padesáti lety prošla střední propojovací část se sociálním zařízením značnou modernizací.

Obývací část v přízemí je spojena s jídelnou.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Nové, zásadní změny se stavba dočkala nedávno. Pod téměř celou její plochou nechal majitel nově vyhloubit sklep. Z přízemí vytvořil vstupní a zároveň průchozí část domu – verandu, prosklenou z přední i zadní strany. Pohledově stavbu propojuje s okolní zahradou.

Úzké betonové schodiště vede do ložnice. Všude kolem jsou obklady ze smrkového dřeva.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dispozice domu



V přízemí jedné části se nacházejí kuchyň, jídelní a obývací část v jedné místnosti. Ve druhé boční části jsou za betonovou zdí centrální verandy v užší uličce koupelna se sprchovým koutem, sauna, toaleta. Naproti pak dva větší dětské pokoje a pracovna – vše v minimalistickém moderním provedení.

Obraz schodiště do ložnice v přízemí odráží zrcadlo. Ložnici nahoře oddělují od schodiště gumové provazy kvůli bezpečnosti a propouštění světla v patře.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Do sklepa vedou schody z vnější zadní části domu, vstup je také vpředu pod schodištěm za betonovou zdí.

V patře ve středu domu se nacházejí koupelna a toaleta, oddělené posunovací stěnou, a především ložnice rodičů a nejmladšího člena rodiny.

Ložnice voní dřevem pokrývajícím strop, stěny i podlahu. Ze dřeva jsou také skříně na míru.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Teplo, vůně, světlo

Obytné místnosti a vstupní prosklenou verandu za hezkého počasí prosvětluje hřejivé slunce. Zachovaná špaletová modřínová okna mají nově z vnější strany sklo a z vnitřní strany dvojsklo.

Vstupní posunovací dveře v hliníkovém profilu a zadní fixní prosklenou stěnu tvoří trojskla.

Na dřevěných lehátkách s výhledy do přírody a na krbové ohniště se krásně odpočívá.

FOTO: Milan Malíček, Právo

FOTO: Milan Malíček, Právo

Terasa v patře a prosklený štít/dveře lákají do ložnice slunce z jižní strany. Na jaře se přes hrazení terasy zelená vistárie, která vytvoří před ložnicí kvetoucí zástěnu.

Četné dřevěné plochy šíří po celém interiéru vůni pryskyřice a dřeva, třeba ruské borovice, z níž jsou původní základní stěny, nové stropy i velké posunovací dveře, a původní smrkové podlahy. Díky dřevu, ale i betonu z lokálního písku je interiér laděn v okrových a zlatohnědých odstínech.

Terasa v patře nabízí výhled do krajiny v okolí. U prosklení z vnitřní strany je zabudovaný podlahový konvektor kvůli udržení tepla.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V domě se topí plynem a radiátory, kotel ve sklepě rozvádí teplo do nich i do teplovodního podlahového vytápění ve střední části domu. Tam k tepelnému komfortu v případě potřeby přispívá krbová vložka v betonové zdi, díky níž a tahu schodištěm stoupá teplo do ložnice s podlahovým vytápěním.

V kuchyni rodina vaří na plynu, a je-li třeba, přitápí ocelovými kamínky s kachlovým obložením.