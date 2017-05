Žijete trvale v zahraničí. Proč jste se rozhodla koupit byt v Praze a proč jste si vybrala zrovna lokalitu Holešovic?

Jelikož dlouhodobě žiji v zahraničí v pronajatých bytech, toužila jsem si vybudovat takový svůj byt "domov", kam bych se mohla v rámci návštěv rodiny v České republice pravidelně vracet a v budoucnu vrátit natrvalo i se synem.

Praha je podle mého názoru jednoznačně nejkrásnější město v Evropě. Lokalitu Holešovic jsem si vybrala i nevybrala.

Vstupní část bytu opticky výrazně zvětšila bílá podlaha a výmalba ozvláštněná pouze minimalistickou dekorací na stěně.

Byt jsem dostala od rodičů, ale v původním a velmi špatném stavu. Rozhodla jsem se, že ho zrekonstruuji, jelikož Holešovice jsou velmi blízko centra a celá čtvrť za poslední léta vzkvétá. Prodej nepřicházel v úvahu, připadalo mi nerozumné prodávat byt, který je kousek od centra, ale i Stromovky a je zde skvělá dopravní obslužnost.

Převaha bílé barvy dodala interiéru dostatek světla a vzdušnosti, díky množství dřeva však výsledek nepůsobí chladným dojmem.

V jakém stavu byl byt před rekonstrukcí a jaké změny zde bylo nutné provést?

Byt neprošel rekonstrukcí od postavení domu v 50. letech minulého století. Vše bylo původní, včetně rozvodů elektřiny a odpadů. Vypadávaly pojistky, neodtékala voda, a především dispoziční řešení 1+1 bylo zcela zastaralé.

Odstín podlahy vhodně doplňuje barva jídelního stolu i dvířek části kuchyňské linky. Drobné akcenty tak tvoří pouze barvy doplňků, které celou kompozici ozvláštňují, ale nenarušují.

Z chodby vedly dveře rovnou do kuchyně a z kuchyně se chodilo do koupelny. Toaleta byla v chodbě a poté následoval obývací pokoj a ložnice v jednom. I když nejsem odborník, bylo mi jasné, že je zde spousta špatně využitého místa a byt by mohl vypadat daleko lépe.

Kristina mi navrhla několik možných řešení, včetně otevřeného prostoru, nakonec jsme se především z finančních důvodů rozhodly do stavebních základů nezasahovat a ponechat původní rozložení, ovšem se zcela novým rozvržením 2 + kk, čímž jsem získala samostatnou ložnici na spaní. Také vanu a úložný prostor v koupelně, v malém bytě velmi cenné.

Proč jste se rozhodla oslovit právě Kristinu Prokšovou?

Kristinu jsem si našla na internetu. Zaujaly mne její webové stránky, ze kterých na mne dýchala pohoda a harmonie. Kristina na můj požadavek pohotově odpověděla a za pár dní jsme se sešly v bytě a vše probraly. Kristina má schopnost naslouchat, a i když jsem já sama neměla příliš konkrétní představu o výsledku, vše dopadlo nad mé očekávání.

Do malé koupelny se při dobrém uspořádání prostoru vešla i vana, která vystřídala původní sprchový kout.

Jaké byly vaše praktické a estetické požadavky na výsledek?

Praktickými požadavky byly především úložný prostor a dostatek místa k pohybu, i když má byt rozlohu 44 m2. Také jsem si přála komfort odpovídající současnosti. Například sušička prádla pro mě byla absolutní nutností. Nechtěla jsem mít v malém bytě sušák, který zabere spoustu místa a na eleganci bytu nepřidá.

Závěsy do ložnice byly ušity na míru, ve stejném dekoru jsou také povlaky polštářů. Veronika vyšší investice do takového řešení vůbec nelituje, protože si právě tyto originální detaily užívá jako to, co dodává prostoru skutečnou osobitost.

Co se týče estetického hlediska, chtěla jsem, aby z bytu vyzařovala harmonie a spojení s přírodou. Přála jsem si místo, které by mne po příchodu domů „pohladilo na duši“. Miluji dřevo ve spojení s bílou barvou a útulnost. Vím, že to vše nebylo lehké skloubit, ale Kristině se to podařilo.

Kombinace přírodního dřeva s bílými plochami v matné povrchové úpravě a akcenty v šedé a žluté barvě dokonale naplňují současné trendy v oblasti interiérového designu. Bylo toto schéma vaším nápadem, nebo jste nechala Kristině zcela volnou ruku?

Kristině jsem nechala volnou ruku, jelikož jsme byly naladěny na stejnou notu a já jsem jí důvěřovala, že dokáže mé ideály proměnit v realitu. Spolupráce byla naprosto bezvadná, i když probíhala na dálku prostřednictvím e-mailů. Kristina vždy zaslala e-mail s popisem a fotkami vybraných materiálů a já jsem měla velmi jednoduchou úlohu – návrh schválit.

Kristina také řídila ve spolupráci se stavební firmou stavební práce a montáž kuchyně a koupelny. Společně jsme byly v obchodě vybrat pouze kuchyňskou linku a okenní dekorace. Za okenní dekorace patří Kristině zvláštní poděkování, jelikož vybrala naprosto úžasné závěsy do ložnice. Všechny okenní dekorace byly ušity na míru, což byla nemalá částka, ale vyplatila se. Výsledek je originální a dodává bytu ten správný nádech.

Až se do bytu Veronika nastěhuje natrvalo, ráda by z prostorné terasy lemující celý byt vytvořila další obytný prostor.

Prostor působí čistě a otevřeně mj. proto, že je zde minimum volně stojícího nábytku. Jak jsou zde vyřešeny úložné prostory?

Do kuchyňské linky se vešly všechny domácí spotřebiče – pračka, sušička, lednice, mrazák, myčka a trouba. V chodbě je velká úložná skříň, která slouží k uložení vysavače, čisticích prostředků atd.

Druhá část blíž ke vchodu je určena na šaty, boty, deštníky. V ložnici je pak další velká šatní skříň. Postel má zvedací rošt, také v ní je úložný prostor pro věci, které nepoužívám každý den, jako jsou cestovní kufry atd.

Chystáte v interiéru nějaké změny? Je zde něco, co byste si dnes přála mít jinak?

Jak byt Kristina navrhla, mi v současné době naprosto vyhovuje a splňuje všechny mé představy a požadavky.

Původní stav

Slovo designérky



Původní dispozice bytu 1+1 nebyla pro Veroniku vhodná. Navrhla jsem tedy několik prostorových řešení, z nichž nakonec vyhrál ten nejšetrnější v tom smyslu, že nebylo nutné zasahovat do příček. Z původní kuchyně vznikla ložnice s přístupem do koupelny, kuchyň jsme přesunuli do části obývací, vznikl tak nově prostor 2 + kk.

Původní stav

Původní stav

Co se týče stylu, držela jsem se světlých a neutrálních barev a materiálů. Obecně lze říct, že je byt zařízený v přírodních tónech dubového dřeva v kombinaci s béžovou, bílou a žlutou.

I když je byt díky své rozlehlé terase, která kopíruje celou délku bytu, velmi světlý sám o sobě, tak mu světlejší barevné kombinace dodaly vzdušnost.

Jana Polomová, www.modernibyt.cz