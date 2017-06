Mnoho hospodyněk si potrpí na čistotou zářící domácnost podpořenou osvěžujícím leskem nábytku. Prvním krokem k uchování původního vzhledu je výběr vysokého stupně lesku, ať už jde o lakovanou, fóliovanou, či akrylátovou povrchovou úpravu.

Východiskem může být i matný nábytek, jehož povrch sice neodráží světlo, ale otisky prstů se na něm spíše ztratí. Vypadá stejně za svitu slunce i při zatažené obloze, jen nehraje různými odlesky a odstíny barev, jako to dokáže nábytek lesklý.

Fóliovaná dvířka

Lesklá fóliovaná dvířka čistíme teplou vodou a jemným hadříkem, který nepouští chloupky. Využít můžeme speciální utěrky do auta napuštěné čisticím roztokem (např. Sonax Clean). Čisticí prostředky by ale neměly obsahovat aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrokarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25 %. Vyhneme se také octu a abrazivním prostředkům.

Matná fólie světlých barev je náchylnější k tvorbě skvrn např. z mrkve, červené řepy, vína. Odstraníme je pokud možno ihned vlažnou vodou s kapkou jaru nebo jemným kartáčkem a horkým 30% roztokem mazlavého mýdla. Vhodný je i přípravek s obsahem alkoholu, jehož koncentrace by neměla překročit 10 %.

Při čištění se vyvarujeme násilného drhnutí, smyjeme zbytky použitého čistidla a fólii vysušíme třeba jelenicí na okna. Vynecháme abrazivní čisticí prostředky a takové, které samy pouštějí barvu!

Matný fóliový povrch dokonale napodobuje příčný řez dřevem. Vzhled má jasně viditelné letokruhy, které se ukazují buď jako celé kruhy, nebo jen jejich dílčí segmenty. Na takové povrchy nikdy nepoužíváme abrazivní čisticí prostředky!

FOTO: Renolit

Lesklá fóliovaná i akrylátová dvířka potahujeme ochrannou fólií, která chrání jejich povrch před poškozením během transportu či montáže nábytku. Tuto ochrannou fólii strhávejte vždy v bezprašném prostředí až po úplném ukončení všech montážních prací, radí Martin Dusík ze společnosti Trachea.

Po odstranění fólie byste povrch lesklých fóliových dvířek neměli alespoň čtyři týdny vůbec čistit. Naopak ihned po stržení fólie naimpregnujte povrch akrylátových dvířek bavlněným hadříkem s antistatickým přípravkem a nechte 14 dní povrch tzv. vytvrdnout.

Fóliová dvířka v matu nechají vyniknout hloubce konkrétního barevného odstínu.

Akrylátové materiály

Lesklé akrylátové povrchy pro vyšší odolnost naimpregnujeme antistatickým přípravkem (Pronto), který uzavírá póry materiálu. K nanesení přípravku použijeme jemný bavlněný hadřík. Lesklý povrch po ošetření během 14 dní tzv. vytvrdne a je odolnější vůči mechanickému poškození.

Hrubé a zaschlé nečistoty odstraníme hadříkem s roztokem vody a saponátu. Pak znovu nastříkáme antistatickým sprejem. Vyhneme se abrazivním prostředkům, nedoporučují se čistidla na bázi alkoholu nebo rozpouštědel reagujících s akryláty jako např. toluen, aceton či benzín.

Nábytek ve vysokém lesku ohrožují drápky čtyřnohých domácích mazlíčků. V případě akrylátových povrchů lze drobné rýhy naštěstí opravit.

Matný akrylát je sametově hebký na dotek, eliminuje otisky prstů. Ošetřujeme ho podobně jako povrch lesklý, vyhýbáme se abrazivním prostředkům stejně jako drátěnkám a zdrsnělým stranám čisticích houbiček.

U fólie nebo stříkaného laku je defekt lesklého povrchu většinou nevratný. Dojde-li ale k poškození třeba i lesklého akrylátového povrchu T. acrylic ostrými drápky domácích mazlíčků nebo hračkami v rukách dětí, nemusíme opravu vzdávat. Povrch T. acrylic má sílu 1,4 mm a je v celé své tloušťce probarven, takže při běžném poškození nedojde k narušení spodní vrstvy či ke změně barevnosti.

U drobných poškození si vystačíme se speciální retušovací sadou zahrnující jemnou abrazivní pastu, univerzální čistidlo a leštěnku, smirkové papíry, papírovou utěrku a jemný hadřík (mikrovlákno, flanel).

Stříkaný lakovaný povrch

Stříkaný lakovaný lesk odolává vlhkosti i vysokým teplotám, díky čemuž se skvěle hodí do náročného prostředí koupelny či kuchyně. Kvalita povrchu i stupeň lesku se přitom odvíjejí od technologického zpracování. Nejdůležitější je přesné a rovnoměrné nanesení laku ve spojení se správným technologickým postupem schnutí.

Kvalitní lakovací linky dokážou zbavit lesklý lakovaný nábytek elektrického náboje, díky čemuž se povrch stává maximálně antistatickým, odolným proti ulpívání prachu a tvorbě otisků prstů.

Na lesklé i matné povrchy používáme vždy vodou vlhčené jemné bavlněné hadříky.

K čištění lakovaného lesku použijeme vlhkou utěrku, mýdlovou vodu nebo běžné saponátové prostředky. Vyhneme se abrazivům a čističům s obsahem alkoholu, acetonu nebo benzinu. Drobné rýhy a škrábance opraví odborník tzv. rozleštěním.

Matného efektu lze dosáhnout i lakováním, povrch je hebký na dotek. Opravdu unikátní je matný povrch Velvet Touch, hřejivý, evokující pocit lidského pohlazení.

K běžnému ošetření stačí vlažná voda s přídavkem mýdla nebo saponátu a měkký hadřík. Vyvarujeme se používání různých pískových čističů, acetonu či dokonce benzinu, vedly by k narušení struktury povrchu a k nežádoucím barevným změnám.

Sklo lakované či leptané

Lesk do interiéru vnese sklo v čiré, lakované či barevně tónované podobě tak i formou dekorativního Grafoskla. Nemusí to být pouze nábytek, ale mohou to být také skleněné dveře, sprchové zástěny, fixní příčky.

Barevné lakované sklo ošetříme po celé ploše čistidlem s obsahem octa a v závěrečné fázi s obsahem alkoholu.

FOTO: J.A.P. (3x)

Sklo s hladkým lesklým povrchem postačí ošetřit horkou vodou a utěrkou z mikrovlákna, která zachytí špínu i bakterie. Do vody můžeme přidat některý z přípravků na mytí skel a lešticím přípravkem sklo nablýskat. Leštěnka s obsahem alkoholu ušetří závěrečnou práci k dosažení lesku bez šmouh.

Celoskleněný povrch myjeme po celé ploše, jinak na něm zůstanou viditelné šmouhy.

Matného efektu na skle dosáhneme narušením hladkého povrchu některou ze speciálních metod. Leptáním sklo získá mléčné průsvitné, avšak neprůhledné, zabarvení.

Při pískování je na sklo pod tlakem stříkán speciální písek z drobných hliníkových částic, které vytvoří v povrchu mikroskopické prohlubně. Pískované mohou být celé plochy nebo jen určité části. Vypískovat lze různé dekory nebo nápisy. Mat povrchu vynikne nejvíce u pískování podbarveného skla.

Údržbu pískovaného skla si usnadníme, pokud je již z výroby ošetřené nanolakem.

Údržba zmatněného skla je náročnější. Práci usnadní povrch již z výroby opatřený vrstvou nanolaku, který vyplňuje mikrotrhlinky na pískované ploše. Hladký povrch pak snáze zbavíme nečistot. Leptaná skla necháme po mytí volně oschnout, pískovaná jemně vysušíme.