Majitelé brněnské vily chtěli prosvětlený domov, strop v ložnici mají prosklený

Podoba brněnského rodinného domu od architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky je ovlivněna potřebami a představami stavebníků. Ti se zasadili o to, aby vznikla prosvětlená a racionálně řešená vila, která co do barevnosti a tvarů nese jasný rukopis architektonického ateliéru.