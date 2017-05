Byt za stovky miliónů korun nabízí nejen úchvatný výhled

Byt s jedním z nejkrásnějších výhledů v celém městě. Tak lze bez jakékoli nadsázky nazvat penthouse v nejvyšším podlaží někdejšího pivovarského skladiště na břehu Temže v Londýně. Slavný most Tower Bridge je odtud doslova a do písmene „co by kamenem dohodil”. Cena bytu ovšem odpovídá jeho poloze - v přepočtu činí 415 miliónů korun.