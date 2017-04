Polovina (51 %) Čechů je se svým bydlením spokojená. Vesměs to jsou lidé, kteří bydlí ve vlastním bytě či domě, přičemž nejspokojenější jsou ti, jejichž nemovitost má pět a více pokojů. Naopak nespokojena je podle průzkumu zhruba třetina obyvatel Česka.

Přibližně polovina z tisícovky dotázaných plánuje, že si v budoucnu nějakou nemovitost koupí. Většinou (79 %) to jsou mladí lidé do 29 let, nebo bydlící u rodičů (85 %). A také ti, kteří nejsou spokojení se svým stávajícím bydlením (71 %).

Jak z průzkumu dále vyplývá, naprostá většina Čechů (98 %) touží po vlastní nemovitosti, čímž čtyři pětiny z nich míní, že chtějí mít vlastní dům. Ve stejném průzkumu ovšem také vyšlo najevo, že pouze 30 procent dotázaných je schopno či ochotno naspořit vstupní investici pro koupi nemovitosti, která bude vyšší než 200 000 korun.

Jak bydlí lidé, kteří jsou se svým bydlením spokojení

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Již mnoho let si uvědomujeme propojení mezi šťastně prožitým životem a kvalitou bydlení. Také velmi dobře víme, že pro mladé rodiny je obtížné zároveň platit drahé nájmy, životní náklady a spořit na budoucí pořízení nemovitosti. Jsme tak velmi zarmouceni, že musíme bojovat proti snahám České národní banky (ČNB) omezovat dostupnost bydlení mladým rodinám,” komentuje výsledky výzkumu David Mencl, ředitel Ekonomických staveb v souvislosti se způsobem, jakým ČNB ovlivňuje chování bank při půjčování klientům a zejména při poskytování hypoték.

Speciální kapitolou výzkumu byl vztah mezi pocitem štěstí a způsobem, jakým lidé bydlí. Autoři průzkumu zjistili, že nejčastěji se cítili být šťastní ti dotázaní, kteří jsou spokojeni se svým bydlením. Byly jich dvě třetiny.

Naopak, více než čtvrtina respondentů uvedla, že není spokojena se svou současnou bytovou situací a zároveň, že se necítí být šťastna. Výzkum mj. i potvrdil vliv kvality bydlení na vztahy mezi lidmi žijícími ve společné domácnosti. Lidé spokojení se svým bydlením mají zároveň dobré vztahy s těmi, s nimiž žijí (84 %), a méně pociťují stres.