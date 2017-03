Ačkoli v dané lokalitě je novostaveb poměrně hodně, bungalov částečně obložený režnými cihlami upoutal naši pozornost svým příjemným vzhledem hned na první pohled, takže jsme ani nečekali na potvrzení od navigace, že jsme dorazili do cíle.

Investoři zvažovali různé varianty, ale nakonec se rozhodli pro stavební systém z cihel Porotherm s vnějším zateplením a fasádou z režných lícových cihel v kombinaci s omítkou.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

Po zazvonění nás přivítala drobná, avšak zjevně velmi energická žena. U kávy jsme se pak dozvěděli, že tuto (dříve rekreační) oblast parcelovala obec na rodinné domy před deseti lety.

Naše hostitelka byla od dětství zvyklá žít v rodinném domě a kontakt se zahradou a přírodou jí chyběl. S manželem Rudou tuto oblast znali, proto využili příležitosti a zainvestovali do pozemku v krásné lokalitě.

Kuchyň, nábytek do koupelny a vestavěné skříně vyráběl na míru soukromý truhlář z Neratovic. Všechny místnosti opticky sjednocuje praktická dlažba.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

„Je tu slepé rameno Labe, božská příroda, přitom jen 3 až 4 kilometry do města,“ říká paní domu.

„Navíc tu pro stavbu domu nic nechybělo. Byla tu zavedená elektřina, tlaková kanalizace, široké komunikace, veřejné osvětlení… Můj muž předtím bydlel v panelovém bytě, o to víc si teď bydlení v zahradě užívá. Jsme skoro pořád venku, pro nás je to ráj. Třeba na kole se dá odsud jet podél Labe až do Poděbrad.“

Židle u jídelního stolu jsou otočné, takže se na ně pohodlně usedá i bez nutnosti odsouvání.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

Vzhledem k tomu, že už mají odrostlé děti, nepotřebovali veliký dům s mnoha pokoji. S výhledem na budoucnost si chtěli ale postavit bezbariérový dům s pokojem pro návštěvy dětí a vnoučat.

Důraz na kvalitu a preciznost je znát i na vybavení uvnitř domu. „Dáváme přednost věcem nadčasovým. Vybavení nemusí být luxusní, ale mělo by být kvalitní, aby dlouho vydrželo,“ říká majitelka.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

„Nechtěli jsme velké místnosti, je to pak takové neútulné. Rozměry domu nám takhle naprosto vyhovují,“ říká naše čtenářka.

Kamarádka jim dala tip na pražskou stavební firmu STINGS 96, kam už šli s představou o stavbě vysněného bungalovu. Mimochodem, majitel této firmy má dům podobného typu… Architektonická studie i projekt pak vznikly ve spolupráci s touto firmou.

Místo dřevostavby zděný dům

Paní Zdenka s manželem původně uvažovali o dřevostavbě, protože chtěli, aby stavba proběhla snadno, rychle a bez starostí.

Manžel ale zastával názor, že zděný dům je zděný dům a že do české krajiny prostě patří osvědčená cihla. Proto se nakonec rozhodli pro stavební systém z cihel Porotherm s vnějším zateplením a fasádou z režných lícových cihel v kombinaci s omítkou.

Ložnici majitelů zdobí fotografie z cest a krásný výhled do zahrady.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

„Stavěli jsme od června do června, za rok byl dům postavený na klíč,“ vzpomíná paní domu.

„Jsme hodně důslední, a tak se nám podařilo dosáhnout toho, že dům je postavený dobře, dotažený do všech detailů, a to v termínu a bez dodělávek. Dnes z toho máme dobrý pocit, ale během stavby to bylo leckdy psychicky náročné, nutili jsme dodavatele některé věci předělávat a dodělávat tak, aby byly bezchybné.

Velkorysá koupelna zahrnuje sprchu, vanu, saunu i kondiční stroj a umožňuje přímý výstup do zahrady.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

Neměli jsme stavební dozor, tuto funkci jsme vzali na sebe. Všechno tohle úsilí a chvílemi i napětí se ale vyplatilo, koneckonců, díky tomu je dnes tento dům dobrou vizitkou i pro dodavatele.“

Praktický interiér

Důraz na kvalitu a preciznost je znát i na vybavení uvnitř domu. „Dáváme přednost věcem nadčasovým, vybavení nemusí být luxusní, ale mělo by být kvalitní, aby dlouho vydrželo,“ popisuje majitelka.

Multifunkční pokoj může sloužit pro hosty, pro delší pobyt vnučky i jako pracovna pro majitele.

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

„Kuchyň, nábytek do koupelny a vestavěné skříně nám vyráběl na míru soukromý truhlář z Neratovic. Veškerý nábytek je zavěšený, bez nožiček, aby se pod ním dalo snadno vytírat nebo vysávat. Vysavač máme centrální, agregát je umístěný v garáži, takže při vysávání neslyšíme žádný hluk a nemusím se tahat se žádným přístrojem, stačí zapojit hadici do zásuvky ve stěně. Po předchozích zkušenostech jsme nechtěli v pokojích žádné skříně, máme proto prostornou šatnu, do které se nám vejde veškeré oblečení i sezónní věci,“ vypočítává paní domu různá praktická řešení a pokračuje:

„Původně jsme chtěli na zem plovoucí podlahu nebo marmolit, ale pak vyvstala otázka, co dát na zem před krb, co do předsíně atd., a tak nakonec zvítězila dlažba, mimo jiné i proto, že jsme se rozhodli pro podlahové topení. Dílem je česká, dílem italská.“

Půdorys domu

FOTO: Lukáš Hausenblas, www.mujdum.cz

Centrální chodbu osvětluje světlovod. Denní světlo do ní proniká i přes celoskleněné dveře z předsíně. Z té se vchází na opačné straně do technické místnosti a přes ni do rozlehlé garáže, kam se vejdou i kola a další sportovní i zahradní výbava.

Z garáže vedou ostatně další dveře přímo do zahrady. Do prostoru pod střechou, který může posloužit jako další úložný, vedou stahovací schody.

Pro blaho těla i duše



Za pozornost stojí komfortní koupelna s infrasaunou z cedrového dřeva, vanou Ravak s efektním napouštěním vody pod opěrkou hlavy a orbitrekem.

Z koupelny je přímý výstup do zahrady, kde wellness oáza pokračuje vířivkou Intex se salinací vody. Terasu orientovanou na západ stíní markýzy Climax.

Markéta Klocová, více na www.stavbadomu.net