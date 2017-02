Investoři od počátku preferovali bungalov. Při výběru dodavatele je oslovily nejen nabízené projekty typových rodinných domů, ale zejména prvotní přístup společnosti Ekonomické stavby. Při návrhu domu vycházeli z projektu typového domu Katka, který nechali ještě upravit, aby plně odpovídal jejich rodinným potřebám.

Čisté linie a bílá omítka jsou charakteristickými znaky domu. Kromě hlavního vstupu mohou členové domácnosti využívat i francouzské okno vedoucí z obývací části přímo na terasu.

Zásadní byla změna dispozice ze 3 + 1 na 4 + kk. Stavba byla dodána na klíč včetně základové desky a kromě pár drobností, které se vyskytnou v průběhu každé výstavby, probíhalo vše dle slov majitelů bez problémů. Do svého se stěhovali za rok a půl.

Výsledná podoba

Samotná stavba i její interiér jsou řešeny v čistých liniích, barvám jednoznačně vládne bílá. Pouze zrcadlově k sobě obrácené dětské pokoje si dopřály kombinace jemných odstínů modré, fialové a zelené.

Celý obytný prostor opticky sjednocuje plovoucí laminátová podlaha ve světlém tónu, design Cocobolo, s výraznějším dřevěným dezénem.

Kuchyňské pracoviště jasně vymezuje čokoládový odstín kuchyňské linky.

Zádveří je prakticky odděleno dveřmi od chodby ve tvaru obráceného písmene „J“, která tvoří středovou osu domu. Ústí do ní všechny místnosti vyjma kuchyňského koutu a spíže.

Na konci chodby vlevo je vstup do obývacího pokoje s navazujícím kuchyňským koutem, v jejím lomení pak vstup do ložnice rodičů a na druhém konci do dvou dětských pokojů. Před nimi je po levé straně chodby umístěna šatna a vpravo srdce domu – technické zázemí.

Celý obývací prostor domu spojuje plovoucí podlaha v jednotném dezénu.

Poslední místnost, koupelna, sousedí s ložnicí. Z obývacího pokoje se francouzským oknem vchází přímo na terasu, kde v letních měsících nabízí především dětem osvěžení velký nafukovací bazén. Závětří mu vytváří vysoké zábradlí s výplní z drátěného pletiva.

Majitelé vsadili na jednoduchost. Bungalov si tak velmi dobře rozumí se vzrostlou zelení a působí, jako by tu stál odjakživa.

Důraz na úspornost

Přestože dům nespadá do kategorie nízkoenergetických staveb, na úspory energií majitelé nezapomněli a vybrali si pro vytápění tepelné čerpadlo vzduch/voda, které může mimo topnou sezónu zastoupit krb s rozvody vzduchu.

Živý plot z tújí chrání dům před větrem i nechtěnými pohledy.

Působivá zahrada

Vzhledem k tomu, že jde o pozemek v bývalé zahrádkářské kolonii, byla pro zahradu bonusem vzrostlá zeleň. Stačilo upravit terén, místy dosít trávník, který dnes člení ostrůvky zeleně s dominujícími koniferami, založit skalku.

Půdorys domu

Pohledově zahradu i dům chrání živý plot z tújí vysázený před drátěným oplocením. Parkování je řešeno dřevěným garážovým stáním situovaným vlevo od domu.

Zuzana Ottová, www.mujdum.cz