Na počátku všeho stála neudržovaná parcela, v blízkosti lesa, zarostlá nálety a s menším pramínkem. Milan začal se stavbou svého domu, který si sám vymyslel a navrhl.

Chatu v podobě podezděného srubu si na ostrůvku uprostřed vlastnoručně vytvořeného rybníka vytvořil náš čtenář.

FOTO: Archiv čtenáře

„Dům jsem stavěl úplně sám, i celý rybník a vše okolo. Byl to rok práce, a věřte, že legrace to pokaždé nebyla. Když například spadly pásy z buldozeru. Kvůli stavbě domu jsem si sám postavil i další auto Praga v3s s hydraulickou rukou... Za ten rok se toho přihodilo tolik, že to ani nelze vypovědět,” napsal nám mladý čtenář.

Uměle vytvořený rybník si brzy oblíbili vodní ptáci a další živočichové z celého okolí.

FOTO: Archiv čtenáře

K rybníku si našly cestu i nutrie.

FOTO: Archiv čtenáře

Práci začal tím, že nejprve na pozemku vykopal pařezy, poté odvodnil část pozemku, na níž měl stát dům. Naopak v místech, kde plánoval vybudovat rybník, začal snižovat úroveň terénu a budovat hráze. Na vytvoření ostrova spotřeboval přes 1000 tun kamene. Jen písku na pláže musel navozit 40 tun.

Pod jedním z balkónů vznikla venkovní ložnice s velkým zavěšeným lůžkem.

FOTO: Archiv čtenáře

Samotný rybník je napájen vodou ze studánky, kterou Milan na pozemku obnovil.

„Začal jsem stavět ještě bez vody okolo, pak jsem vozil materiál vozem Praga v3s přes bahno a zbytek lodičkou. Dům má betonové základy, na nich je položeno 60 cm pískovcových bloků. Nad nimi je pak už všechno modřínové dřevo," upřesňuje Milan.

V přízemí domu je společenský prostor spojující kuchyň jídelnu a obývací pokoj. V podkroví je ložnice.

FOTO: Archiv čtenáře

Stavba je uzavřena střechou z betonové krytiny Mediterran carbon evo. Na střeše jsou fotovoltaické panely, které vyrábějí 2kW proudu.

V přízemí domku si majitel postavil kamenný krb.

FOTO: Archiv čtenáře

Vnitřní dispozice domu je prostá a účelná. V přízemí je kuchyň s posezením, v podkroví je pak ložnice. Z každé strany domu je balkón. Do domu je přivedena i voda, kterou Milan čerpá z rybníka. Letos pak hodlá vybudovat vlastní studnu.

V zimních měsících voda v rybníce zamrzá a chata je tak dostupná suchou nohou.

FOTO: Archiv čtenáře