Michal má rád prostory, které jsou vzdušné a nekončí stěnou. Cítí náklonnost k městskému prostředí a centru města, kde dosud žil. Nedaleko odtud má i svoji kancelář. S manželkou a synem bydleli přímo v tomto domě jen o patro níž. Dnes si užívají byt o rozloze 114 m2 a 78 m2 venkovní terasy.

Ve vstupní chodbě, hned vedle schodiště, je šatna. Každý pár bot má své místo a k tomu i osvětlení!

FOTO: www.modernibyt.cz

Jsem uvnitř vašeho bytu a vůbec by mě nenapadlo, že jsme v centru města. Je tu klid. Ale i tak, nepřipadá vám centrum města příliš hlučné?

Michal: Mám rád ruch města s jeho zvuky. Sem ale nedoléhají. Na zasklení jsme použili trojskla, která mají dobré technické a akustické vlastnosti. Nemůžeme si ale stěžovat na hluk ani na střešní terase, kde máme venkovní kuchyni s posezením a grilem. Na údržbu je tu i přiměřeně zeleně včetně trávníku. A hlavně krásný výhled na Brno. Tady v teplých dnech odpočíváme a můžeme se ochladit i venkovní sprchou.

Jídelna na sebe poutá pozornost originálním stolem zhotoveným na míru podle autorského návrhu Michala. Stůl vyniká dokonalým zpracováním dekorativní alpi dýhy s ostrými hranami zkosenými v úhlu 45 stupňů.

FOTO: www.modernibyt.cz

Váš interiér působí velmi vzdušným a uhlazeným dojmem. Díky proskleným obvodovým plochám skýtá mnoho krásných průhledů.

Michal: Použil jsem zde to, co se mi líbí, co považuji za nejlepší a co doporučuji i svým klientům. V praxi znám výsledek, za který mohu ručit. Například vnější prosklené stěny nebo velký otevřený prostor bez příček a další prostory, které nemusejí být oddělované dveřmi.

Zóny otevřeného celku jsou jemně vymezeny efektní skleněnou stěnou.

FOTO: www.modernibyt.cz

Stačí obvodové nosné konstrukce a prostor pak můžete členit například jen vestavbami nábytku nebo závěsy. Toto řešení neodčerpává mnoho finančních prostředků. Jde o nápad, o důmyslné řešení.

Kožená sedací souprava má polohovací podhlavníky a je doplněna na míru zhotoveným úložným prostorem, kam jsou vyvedeny i zásuvky pro nabíječky. V kontrastu k uhlazenému interiéru je navržen stolek rustikálního výrazu, který je ze starého dřeva.

FOTO: www.modernibyt.cz

Měl jste hned od počátku jasnou představu, jak bude interiér vypadat?

Michal: Ano, chtěl jsem vytvořit nadčasový, moderní, praktický a pohodlný interiér pro svoji rodinu. Jsem hodně zaměřený na estetiku. Vždy jsem počítal s otevřeným prostorem s velkou knihovnou a krbem.

Ivona: Přála jsem si hodně úložných prostor, velkou šatnu a sprchový kout.

Přehlédnout nelze ani ze stropu zavěšený otočný krb a na zem záměrně posazený televizor. Tímto umístěním je jeho nápadnost potlačena a připomíná obraz volně opřený o zeď.

FOTO: www.modernibyt.cz

Michal: Výzvou pro mě bylo vytvořit každou místnost opravdu pěknou, například i WC. Použil jsem dřevěné ořechové obložení s vrchním bazilikálním osvětlením, ale i s jemným nočním s LED diodami.

I zde, v tomto malém prostoru, je dostatek skrytých úložných prostorů a sanitární keramika Duravit. Keramikou a bateriemi od Philippa Starcka jsem vybavil také koupelnu.

Také do koupelny částečně prostupuje kresba ořechové dýhy. Umyvadlo, volně stojící vanu i baterie navrhl Philippe Starck. Atraktivní obkládačky s portréty zdobí prostorný sprchový kout (1,6 x 1 m). Zrcadlo je volně opřené o celoskleněnou stěnu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Ivona: Mám ráda černobílou fotografii - obkladové kachlíky s černobílými motivy portrétů pro mě byly láskou na první pohled. Ve sprchovém koutu jsou na svém místě.

Kuchyň jste záměrně ponechal bez horních skříněk?

Michal: Ano. Dokonce jsme zvažovali pověsit sem obraz, ale ornamentální povrch digestoře, který se na volnou stěnu promítá, stačí. V kuchyni se mi podařilo vytvořit jednotlivé funkční zóny (přípravnou, mycí, varnou) tak, aby si vzájemně nepřekážely. Ve výsledku to hodně usnadňuje práci v kuchyni.

Prostorný varný ostrůvek má mnoho úložných prostorů z vnitřní i vnější strany. Pracovní deska je odolná, vyrobena z bílého umělého kamene technistone. Spotřebiče jsou značky Bauknecht. Nevšedně působí porcelánový dřez doplněný baterií Hansgrohe.

FOTO: www.modernibyt.cz

Vše je zohledněno jak prakticky, tak esteticky. Skříňky, které nejsou plně výsuvné, jsou hluboké jen 45 cm, aby bylo vše snadno dosažitelné.

Vidím, že si vyhrajete i s precizními detaily. Mám na mysli reliéfní povrch digestoře, zajímavé svítidlo s plastickým dekorem, „popraskané“ sklo dělicí stěny, stůl s originální dýhou...

Michal: Mám rád sklo, proto jsem stěnu v interiéru oddělující jídelní zónu navrhl právě z dekorativního skla, které vymezuje část interiéru, ale přitom zachovalo jeho vzdušnost, průhledy a zároveň působí jako umělecký artefakt.

Jídelní stůl oživuje celek jako nápadný solitér, váží 80 kg a je dýhovaný vzorovanou - „krájenou“ Alpi dýhou.

Chybějící čelo lůžka nahradila efektní dýhovaná nika. Noční stolky jsou transparentní, aby nezatěžovaly nepříliš velký prostor. Klasické lampičky kompenzuje osvětlení zavěšené ze stropu, které nezabírá místo na stolcích.

FOTO: www.modernibyt.cz

Do interiéru rád začleňuji i umělecké artefakty a velmi si dávám záležet také na jeho osvětlení. LED osvětlení je úsporné a rád pracuji i s barvou světla.

Například osvětlení linií v kuchyni má studenější barvu 4000 K, jinde ale, především u kruhových svítidel, používám teplejší zabarvení (3000 až 3500 K). Celý prostor je kompletně klimatizovaný a ozvučený systémem Sonos od Hi-fi Media. Dřevěná podlaha je vyhřívaná.

Ložnice je vybavena velkým množstvím úložných prostorů sahajících od podlahy až ke stropu. Až do poslední přihrádky či zásuvky na prádlo ji navrhl Michal.

FOTO: www.modernibyt.cz

Máte vůbec čas pobýt na terase a využít venkovní kuchyň?

Michal: Rozhodně ano. Nebylo by možné stále běhat po točitých schodech nahoru a dolů. Kuchyň je dobře vybavená, máme tam dřez, chladničku, kávovar i nádobí. V uplynulém létě to byl nejvyužívanější prostor.

Část terasy tvoří zavlažovaný trávník a v dalším prostoru, na ploše sypané z bílých kamínků, vzniká japonská zahrada. Jinak je vše hotovo a byt si opravdu užíváme.

Plastika sochaře Jaromíra Garguláka Ikaros dostala podstavec upravený stejnou ořechovou dýhou, která je použita všude v interiéru. Kabelky mají své přihrádky. Uložené jako celek tvoří originální obraz.

FOTO: www.modernibyt.cz

Ivona: V létě, po příchodu z práce, udělám šťávu s mátou, vezmu si sluchátka, knížku nebo časopis a jdu odpočívat na terasu.

Michal: Večer je příjemné relaxovat ve vaně a z přítmí prosklené koupelny pozorovat Brno.

V teplých dnech si rodina užívá velkou terasu s letním obývacím prostorem a kuchyní.

FOTO: www.modernibyt.cz

Z čeho máte největší radost?

Ivona: Ze vzdušného, otevřeného a málo zaskládaného prostoru. Byt si užíváme se vším všudy jako tři dospělí lidé.

Michal: Žije se nám tu dobře. Všude dobře, doma nejlíp!

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz