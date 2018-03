Zahradničení na balkóně či komunitních zahradách

„A šel by dát i pod linku vedle koše?“ zeptá se Lenka, když si půjčuje vrtačku. Přišla na seminář o tom, jak si vyrobit malý kompostér do bytu. „Linka je docela vzdušná, takže by to šlo,“ zamyslí se instruktor Vítek Brodský a dodává, že pokud se o kompost dobře staráte, tak nesmrdí a můžete ho mít vlastně kdekoliv v bytě, nebo na chodbě.