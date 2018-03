Gisela Růžičková, Právo

Ale není to tak snadné. Někdo disponuje více metry čtverečními do výšky či do šířky, jiný třeba přirozeným světlem. Obojí je výhoda.

Otevřený úložný systém se mění, pokud se změní naše potřeby. Stačí přidat police, věšáky, ramínka nebo háčky.

Ostatní se naučí lépe využívat daný prostor, barvy, osvětlení a jiné nezbytné prvky. Předsíň plní spoustu funkcí. Za každého počasí si zde odkládáme kabáty, bundy, boty, čepice, šály, deštníky, tašky nebo tu oblečení dokonce ukládáme.

Prostorná předsíň s využitím trendových barev, šatní skříní na míru i účelnou lavicí na přezouvání.

FOTO: TRACHEA

Podlahová krytina

Má být především odolná a snadno čistitelná. Osvědčila se dlažba s protiskluzovou úpravou nebo slinuté dlaždice s minimální nasákavostí. Hodí se i kvalitní laminátová či vinylová podlaha se zámkovým systémem, ale i linoleum či marmoleum.

Atraktivní design programu Skin podtrhují zaoblené linie předních ploch ve vysokém lesku.

FOTO: ASKO

Nevhodné jsou celoplošné koberce, i když tuto místnost oživí třeba přírodní jutové či sisalové běhouny opatřené podložkou proti skluzu.

Barva stěn

Má být spíš světlá kvůli optickému zvětšení prostoru a odolná vůči otěru. Osvědčily se teplé odstíny žluté či oranžové, do větších prostor se dají použít kontrastní barvy.

Zatímco bílá působí fádně v kombinaci s bílými dveřmi, tmavá barva na stěnách může předsíň pozvednout a zútulnit.

Předsíň Granada (3199 Kč), korpus: dekor švestka, přední plochy: dekor bílý, rozměry - š/v/h: 120 x 196 x 26 cm, šatní skříň s 1 zásuvkou, 2 výklopy.

FOTO: KIKA (2x)

Dlouhou úzkou předsíň lze zkrátit tmavou stěnou na konci a tmavý strop zase opticky sníží příliš vysoký prostor. Dají se použít i odvážnější barvy – světle zelená, tyrkysová či módní citronová a fuchsiová.

Řešením pro zavěšení kabátů mohou být provazové věšáky značky Wardrope ukotvené do stropu. Háčky lze nastavit do požadované výšky (2289 Kč).

FOTO: BONAMI (2x)

Denní světlo

Je příjemné mít v předsíni hodně přirozeného světla, i když okno tu obvykle chybí. Někde ho nahradí prosklené dveře, jinde příčka z luxferů.

Tam, kde to nejde, se zaměříme na umělé osvětlení – centrální svítidlo, nástěnné lampy, případně bodovky. Ty se instalují obyčejně vedle zrcadla z obou stran ve výšce jeho horní hrany nebo nad zrcadlem.

Chodba navazující na předsíň, kde je vyřešeno umělé osvětlení a bílé stěny v kontrastu s kvalitní laminátovou podlahou a dveřmi ve stejném odstínu.

FOTO: GSERVIS

Šatní nebo vestavěná skříň

Ty si dopřejeme ve větším prostoru. Vždy dáme přednost skříni na míru, která vyplní vhodné místo až ke stropu, nejlépe s posuvnými dveřmi.

Skříně zapuštěné do zdi jsou subtilnější než běžné samostatně stojící skříně.

Do velké předsíně se může hodit samostatná šatní skříň ze série Maya, materiál dub, rozměry: 120 x 170 x 45 cm.

FOTO: DONATE

Opticky je odlehčíme na čelních dveřích zrcadlem nebo barevným tvrzeným sklem. Pro šatní skříň se dá využít konec chodby nebo jakákoli hlubší nika. Cena takové skříně se řídí podle vnitřního vybavení a použitého materiálu.

Prosklené dvoukřídlé posuvné dveře propouštějí z obývacího pokoje přes den dost světla do předsíně.

FOTO: J. A. P.

Předsíňová stěna

Předsíňová stěna je nepostradatelným vybavením této části bytu. Hlavně proto, že je mnohdy jediným multifunkčním kusem nábytku, zahrnujícím věšák, botník, lavici, zrcadlo i osvětlení. Hodí se do malých i prostornějších předsíní.

Předsíňový panel

Doplněný ramínky dobře poslouží ve stísněném prostoru. V praxi se osvědčila šatní tyč umístěná kolmo na stěnu. Jejich čelní stěna bývá zpravidla doplněna zrcadlem.

Věšák na kabáty ve svěží zelené barvě (999 Kč) vysoký 150 cm můžeme umístit pod schody nebo na místo se sníženým stropem. Plastová noha věšáku zajišťuje jeho stabilitu a chrání podlahu před poškrábáním.

Botník

Měl by být dostatečně hluboký, aby se do něj vešla zejména pánská obuv. Existují dva typy botníků – uzavřený a otevřený. I uzavřený botník by měl mít odvětrání vzadu nebo perforovaná přední dvířka.

Na designové kolíčky značky Swab si připnete oblečení, kabelku, tašku s nákupem, deštník. Kreativitě se meze nekladou. Kolík udrží až 4 kg všemožných nezbytností.

Zrcadlo

Tam, kde máme v předsíni šatní skříň, využijeme jedno z posuvných křídel jako zrcadlo. Podobně se dá využít také vnitřní strana vstupních dveří. Buď sem namontujeme zrcadlo, nebo z bezpečnostních důvodů zrcadlovou fólii.

Vítané doplňky

Křesílko nebo židle jsou poměrně praktickou součástí předsíně.

Nástěnný věšák Bubbles (749 Kč) k všestrannému použití je lakovaný, v červené barvě, rozměry – š/v/h: 41 x 30 x 4 cm.

Věšáčky umístíme blízko vstupních dveří a využijeme třeba na zavěšení klíčů, obouvací lžíce, tašky či deštníku.

V malé předsíni lze nainstalovat na dveře místo věšáku lištu s háčky různých velikostí.

FOTO: SOLODOR

Nástěnku pro předávání vzkazů ocení hlavně početné rodiny. Na trhu jsou k dostání magnetické i korkové. Na korek jsou praktické špendlíky s většími barevnými hlavičkami či jinými výraznými úchyty.

Když je předsíň malá