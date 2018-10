Sylva Svobodová, Právo

Nejčastěji se objevují závady na střechách (zatékání), na starých oknech, skrze které táhne, protože málo těsní, a na původních dřevěných podlahách. Co můžeme podniknout?

Kvalitní střecha je základ

Střecha musí odolávat změnám jakéhokoliv počasí – náporu větru, deště, sněhu, zimy a horka. Když do ní zatéká, musíme to okamžitě řešit: buď výměnou střešní tašky, nebo rovnou kompletní renovací.

Plechová krytina je lehká, výhodou je i snadná manipulace při práci a rychlá montáž. Střechu průměrné velikosti pokrývač zvládne za 3–4 dny.

V případě starších chalup a chat volíme pro rekonstrukci tzv. lehké střešní krytiny, které nejsou zátěží pro původní krov. Další výhodou takových krytin je i snadná manipulace na stavbě, a zejména rychlá montáž (průměrnou velikost střechy 200 m2 zvládnou zkušení pokrývači zhruba za 4 dny).

Dobrým tipem, i z hlediska ceny, je plechová krytina, kdy váha např. ze slitiny hliníku začíná na 2 kg/m2, ocelová pozinkovaná verze pak na 4 kg/ m2. Střešní krytina vypadá subtilně a chalupě u lesa neudělá ostudu. Navíc máme možnost volit mezi velkým či malým formátem, vybírat si dané provedení skladu krytiny.

Má i další prima vlastnosti: nabízí bezúdržbovost, dlouhou životnost. Některé plechové krytiny jsou upraveny poplastováním a mají různé povrchové úpravy a barevné odstíny: červenou, hnědou, černou, cihlově šedou, antracitovou apod. Vypadají přirozeně a na venkov se hodí.

Když nám okny profukuje, odlupuje se původní nátěr a omítka padá, je rekonstrukce opravdu nezbytná.

Střeše můžeme dopřát i některý šikovný doplněk: třeba okapní zachycovač listí. Je to polyethylenová mřížka, která vytvoří nad žlabem obloukový kryt zachycující na podzim padající listí. My se tak nemusíme strachovat, že se okap ucpe.

Když totiž přijdou deště, zanesený okap nestihne odvádět vodu a ta si teče, kudy chce. Výsledkem může být zatékání do domu, mokré stropy, opadaná omítka apod.

Výměna poškozeného hřebenáče

Pravidelná kontrola střechy by měla být samozřejmostí. Jedině tak objevíme případné vady dřív, než voda pronikne do hydroizolace střechy a napáchá škody. Jednou z nejčastějších oprav majitelů chalup je prasklý nebo chybějící hřebenáč.

Jak na to?

1. Hřebenáče jsou přichyceny k laťování příchytkami i vruty. To při výměně komplikuje práci, proto je snadnější, když poškozený prvek opatrně rozbijeme kladivem a místo důkladně očistíme od střepů.

2. Vezmeme nový hřebenáč a připevníme ho na středu užšího konce vrutem k lati, což je někdy obtížné. Proto tašku můžeme i naříznout na jejím užším okraji uprostřed od kraje tašky až k místu, kterým má projít vrut.

Díky vzniklé drážce pak nový hřebenáč jde pod předcházející prvek vsunout a pohodlně vrut nasadit.

3. Nakonec na hřebenáč přimáčkneme příchytky hřebene, které se prodávají z barveného hliníku ve dvou typech – pro původní pálené i betonové krytiny. K nejoblíbenějším barvám patří hnědá, cihlově červená a černá.

Nová okna v podkroví

Stará střešní okna na chalupě určitě nemají tak skvělé tepelně izolační vlastnosti jako ta současná. Výměna za modernější provedení přispěje i k úspoře tepelné energie.

Původní střešní okna už nemají dobré tepelně izolační vlastnosti, a proto je vyměníme za nová. Práce na jednom střešním okně zabere zkušenému pracovníku zhruba 3 hodiny.

Celkem logicky chceme nová okna stejné velikosti, jako byla ta původní. Někdy to ovšem není možné, protože výrobci mají rozměrové řady a okna se nedodávají na míru. Také se dnešní okna „ukládají“ do konstrukce střechy už trochu jinak než před mnoha lety.

Proto je dobré předem počítat s větší rekonstrukcí, tedy i s možným zásahem do střešního pláště. Spolu s výměnou okna je navíc užitečné vyměnit i tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu.

Cena samotného střešního okna se liší velikostí a vybavením. V provedení Standard o velikosti 78 x 118 cm nás střešní okno vyjde asi na 5590 Kč bez DPH.

Demontáž starého okna

Může být snadná i obtížná. Nejjednodušší je práce se střešními taškami, horší je to už v případě pozinkovaného plechu, protože je nezbytná přítomnost specialisty – klempíře.

Před vlastní montáží se odstraní vnitřní ostění včetně tepelné izolace, původního lemování a oplechování.

Montáž nových oken

Nová okna se nasazují podle návodu daného výrobcem, a to spolu s lemováním, které zajišťuje těsné napojení oken do střešní krytiny. Postup je maximálně zjednodušen (práci usnadňují montážní sady obsahující zateplovací sadu, parotěsnou a difúzní fólii).

Pro zkušeného odborníka je montáž rutinou (jedno okno zabere asi tři hodiny práce). Pro dokončení osazení střešního okna se používají buď sádrokartonové desky či palubky, nebo se okno připevní na prefabrikované ostění.

Dřevěné podlahy se nevzdáme

Dřevěná podlaha patří mezi dražší podlahovou krytinu, proto není moudré se jí na chalupě zbavovat a nahrazovat třeba laminátem. Jestliže je prochozená, poškozená a sešlá, dopřejeme jí renovaci.

Masivní dřevo je krásný materiál, který na venkov a chalupu patří, tak si ho važme!

Olejování dřeva je dnes velmi oblíbené, materiál vypadá přirozeně, krásně vynikne kresba dřeva. Podlahu lze také v případě poškození lokálně opravit. Na rozdíl od lakovaných podlah, které se musí znovu po celém povrchu přebrousit a nalakovat.

Co obnáší renovace podlahy?

Nutné je broušení, vyplnění trhlin a spár, tedy tmelení, dále lakování nebo olejování podle typu povrchové úpravy.

Na práci si můžeme najmout odbornou firmu, která dodrží přesný postup, používá speciální přípravky, a hlavně má odpovídající pracovní stroje, což kutilům obvykle chybí.

Původní dřevěná podlaha na chalupě může být popraskaná, mít trhliny, spáry. I když je dnes naturální styl v interiéru moderní, jestliže už jeví známky opotřebování, je vhodné ji kompletně zrenovovat, dopřát novou úpravu povrchu.

Cena renovace dřevěné podlahy od firmy, včetně finálního navoskování, je různá podle dodavatele, ale lze počítat s investicí okolo 500 Kč/m2. Stojí to ale za to, výsledkem bude krásná podlaha, kterou další generace nebudou muset ošetřovat (vydrží až 50 let).

1. Nejprve se začíná broušením, kdy nám jde hlavně o dosažení maximální rovnosti. U starých podlah se navíc odstraní hrubý a znečištěný povrch. Broušení se provádí brusnými kotouči různé hrubosti a práce se samozřejmě neobejde bez prachu a znečištění.

2. Poté se vyplní spáry speciálním spárovacím tmelem, který se smíchá s brusným prachem (získáme tak stejný barevný odstín, jako má podlaha).

3. Po zaschnutí tmelící hmoty se provádí poslední jemný výbrus. Podlaha by poté měla být rovná, beze spár a nerovností, po úklidu i čistá.

4. V další fázi se povrch lakuje nebo olejuje. Lakování podlahu tak trochu nakonzervuje, podlaha bývá odolnější. Lesklý lak se už používá méně, oblíbený je mat, který působí přirozeněji.

Lakovaná podlaha se dobře udržuje, ale v případě lokálního poškození se hůře opravuje (obvykle musíme podlahu celou přebrousit a znovu přelakovat).

5. Olejování patří mezi starší způsob ošetření podlahy a dnes zažívá svoji renesanci. Naolejovaná podlaha lépe zvýrazní přirozenou kresbu dřeva a letokruhů, dodá mu jistou patinu.

V případě menšího poškození stačí poškozené místo pouze lokálně opravit, není nutné přeolejovat celou podlahu. Dřevěná podlaha se běžně udržuje zametáním, vysáváním nebo vytřením mírně navlhčeným mopem. Dřevo se nedoporučuje často vytírat namokro, škodí mu to.