Sylva Svobodová, Právo

První posekání odrostlého trávníku, následně vertikutace, dosetí ploch vybraným osivem, hnojení a pravidelná závlaha – to jsou nezbytné kroky k tomu, abychom uvedli trávník opět do výborného stavu.

Vertikutace

Vertikutace se má provádět alespoň dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Používá se k tomu speciální stroj – vertikutátor. Mech, plevel, plísně i zbytky posekané trávy (slouží i jako mulčovací organické hnojivo), zabydlené v trávníku, speciální stroj jednoduše naseká.

Je to důležité, protože neošetřený trávník by se jinak takovou plstí ucpal, začal by se dusit. Hůře by ke kořenům pronikala vláha a živiny. Trávník by postupně schnul, vypadal mdle.

Vertikutaci provádíme dvakrát ročně, díky ní se nasekají drny a vzniklé plstě, trávník může lépe přijímat vláhu a živiny, začne regenerovat.

Vertikutátor má však nože, které ve svislé poloze lehce a šetrně nařezají travní drny do hloubky 2 až 4 mm a vytrhají nečistoty. Po vertikutaci se trávník znovu otevře, může přijímat vše potřebné, postupně houstne.

Jaký vertikutátor vybrat?

Nemusíme si hned pořizovat vertikutátor, ale můžeme povolat na práci zkušeného zahradníka, který vertikutaci provede. Jestliže je ale zahrada naším koníčkem, nákup vertikutačního stroje už se vyplatí.

Hlavním měřítkem výběru by měla být velikost plochy, kterou chceme vertikutovat (na menší plochy je vhodnější elektrický stroj). Možnosti máme dvě: elektrický nebo benzínový vertikutátor.

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových prořezávacích nožů nebo pružin, nastavení hloubky řezu 5 stupňů. Cena 2390 Kč

FOTO: BAUHAUS (2x)

Elektrický typ je skladnější, má tišší chod a obvykle zvládne při vyšším výkonu i větší travnaté plochy. Limituje nás pouze prodlužovací kabel, který může při práci překážet.

Benzínové provedení nám umožní vertikutaci bez omezení. Díky silným čtyřtaktním motorům a velkému záběru jsou tyto stroje velmi výkonné a práce s nimi je rychlejší než s elektrickými.

Vyplatí se hlavně u středních a větších zahrad, skvělé jsou na kopcovitý terén. Vždy ale vybíráme značkový vertikutátor, který nám bude dobře sloužit mnoho let.

Dosetí plochy osivem

Po vertikutaci mohou na trávníku vzniknout holá místa, proto je dosejeme travní směsí.

U prodejce se soustředíme na kvalitní osivo, zajímá nás, jak rychlá je jeho klíčivost a regenerační schopnost. Také je dobré, když travní směs roste více do šířky než do výšky, což má vliv i na množství odpadu při sečení, kterého je výrazně méně.

Sypací vozík Lux je určen pro rovnoměrné rozsypání hnojiva na travní plochu, objem 20 l, cena 799 Kč.

FOTO: OBI (2x)

Holá místa bez travního porostu zbavíme zbytků trávy, plevele a kamenů. Poté půdu provzdušníme a nakypříme hráběmi, urovnáme, lehce udusáme. Vybrané osivo smícháme s trávníkovým substrátem, který by měl obsahovat písek, a ve slabé vrstvě nasypeme na plochu.

Nově vysetá semena samozřejmě potřebují dostatečnou a pravidelnou zálivku, v prvních týdnech nesmějí semena vyschnout! Ovšem pozor – zaléváme opatrně, aby nedošlo k odplavení lehkých travních semen.

Travní osivo pro dosetí holých míst, vhodné na více zatěžované trávníky. Rychle regeneruje a roste.

Alternativou výsevu při zakládání trávníku je položení předpěstovaných trávníkových rolí. Výhodou je, že nemusíme čekat, zelený koberec máme hned (počítejme ale s vyšší cenou, okolo 150 Kč/m2).

Travní koberce pokládají zkušení zahradníci, a to do 24 hodin od vyjmutí z pěstební plochy. Kdo je ale trpělivý, může mít stejně kvalitní trávník během jednoho až dvou let.

Ruční zahradní válec CMI používáme na úpravu nerovností a po vysetí osiva, šířka 57 cm, průměr válce 32 cm. Cena 1299 Kč.

První jarní sekání neuspěcháme, trávník se potřebuje z vegetačního klidu pořádně zotavit. Počkáme, až se oteplí a tráva začne skutečně růst. První sekání by mělo zkracovat trávu o 1/3, ne o více!

Bez hnojiva to nepůjde

Povyrostlý trávník na jaře posekáme, provedeme vertikutaci, dosejeme holá místa a hnojivem dodáme dostatek živin.

Největší složku v jarním trávníkovém hnojivu by měl tvořit dusík, který umožňuje rychlou regeneraci a růst.

Nesmí chybět ani fosfor, draslík, vyplatí se i další doplňkové prvky jako hořčík, síra, vápník a železo.

Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům, vhodné pro všechny typy trávníků, potlačuje výskyt mechů. Hmotnost 2,5 kg. Cena 229 Kč

Aplikaci hnojiva provádíme podle přesných instrukcí na obalu, aby nedošlo ke spálení trávníku, dáváme pozor na rovnoměrné rozložení do plochy. Další hnojení se provádí v květnu až v červnu a pak klasicky na podzim (hnojivo má už jiné složení).