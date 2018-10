Liga na ochranu matrace

Když už člověk investuje do matrace, na kterou někteří výrobci poskytují záruku až 25 let, tak by si měl rozmyslet, jak se o ní hodlá starat. Je to podobné, jako když si volíte partnera. I u matrací existují některé vychytávky, které její život prodlouží a život s ní učiní příjemnější. Plýtvat materiálem, do kterého jsme již investovali, se nevyplácí ve vztahu ani v ložnici.