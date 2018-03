Několik let stará střecha na domě paní Terezy vypadala všelijak, jen ne tak, jak by měla. Na vláknocementové krytině rostl mech, jednotlivé šablony byly zdeformovány a objevila se i degradace povrchu šablon. Bylo jen otázkou času, kdy by došlo vlivem degradace k rozpadu šablon.

Co je příčinou deformace a degradace krytiny? Je to problém krytiny jako takové? Nebo je krytina použita na nevhodné střeše, případně špatně aplikována?

V současné době na krytině roste mech, krytina je deformována.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt - Nemopas

Tento typ krytiny se běžně používá na střechách tohoto typu a funguje standardně. Při průzkumu střechy specialisté ze Znaleckého ústavu Dekprojekt - Nemopas zjistili, že problémy krytiny jsou způsobeny špatným postupem aplikace. Stavební firma totiž položila vláknocement na dřevěné bednění. Možná si byla vědoma faktu, že obecně skládaná krytina není dokonale těsná, a proto položila přímo pod krytinu “lepenku” (přesněji asfaltový pás typu A).

Viditelně dochází k závažné degradaci povrchu.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt - Nemopas

Kvůli danému postupu voda, která se pod krytinu dostala (a je třeba opět zdůraznit, že s tím je třeba počítat, protože skládané krytiny nejsou stoprocentně těsné), zůstávala částečně uzavřena mezi spodním lícem šablon a asfaltovým pásem. Krytina byla tedy dlouhodobě ve vlhku. Současná vláknocementová krytina ale nesmí ležet dlouhodobě na vlhkém povrchu. Tento fakt je příčinou degradace a deformace krytiny.

Provedená sonda prokázala, že krytina byla položena na asfaltové “lepence” a plnoplošném bednění.

FOTO: Znalecký ústav Dekprojekt - Nemopas

Výrobci ve svých montážních návodech doporučují pokládání krytiny na latě a kontralatě a dostatečné odvětrání prostoru pod krytinou. Pokud se tedy voda dostane pod krytinu, tak s ní není v kontaktu a krytina může i zespoda vysychat.

Je třeba si uvědomit, že dnešní vláknocementová krytina nemá stejné vlastnosti jako “starý eternit”, při jejím použití je tak třeba důsledně dodržovat montážní a projekční předpisy výrobců. Mimo jiné proto, aby bylo možné případné poruchy u výrobce krytiny reklamovat.

Ing. Radim Mařík - hlavní inspektor nemovitostí