Slabý článek domu? Půda. Zateplete ji

Rostoucí ceny energií vedou k úvahám, jak co nejvíce ušetřit. To lze výrazně ovlivnit zateplením domu. A je to často půda, kudy utíká teplo, a majitelé jí přesto nevěnují dostatek pozornosti. Přitom přinese výraznou úsporu za spotřebu energií a zvýší uživatelský komfort.