Pusťte se během karantény do úprav, které jste odkládali. Většina výrobců a obchodů funguje online

Jak na to

Karanténní opatření kvůli riziku nákazy koronavirem zasáhla mnoha lidem do rozpracovaných projektů, ať již výstavby nového bydlení, nebo rekonstrukce stávajícího. Pro jiné se ovšem může stát nečekanou příležitostí, aby se pustili do prací, na něž po celý rok neměli čas a nyní, protože nemohou chodit do práce, se k nim konečně dostanou. Výrobci a prodejci jim vycházejí vstříc, jak jen mohou.