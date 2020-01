Hledáte ekologický způsob vytápění? Vyzkoušejte pelety

Lisují se bez přídavku pojiv do dřevěných válečků, které snadno nabereme do hrsti, mají průměr 6 mm a délku 30 mm. Lehce se s nimi manipuluje - dodavatel je při závozu nafouká do připraveného sila, což vyjde zhruba o 10 % levněji oproti jejich nákupu v klasických pytlích.