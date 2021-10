Čím si přitopit na chalupě? Možností je spousta

Praktickou vlastností přímotopů a olejových radiátorů je možnost připojení - alespoň některých konkrétních modelů - do chytrého systému a jejich ovládání na dálku. Díky tomu si lze s nimi přitopit ještě dříve, než rodina dorazí po pracovním týdnu na chatu či chalupu. Jiné modely jsou alespoň opatřené tzv. časovačem.

Radiátory pracují na principu ohřívání média (oleje) elektrickou spirálou. Připojují se proto do zásuvky. Nehodí se pro dlouhodobé nepřetržité topení. Na to je jejich energetická spotřeba příliš vysoká.

Modely, které lze objevit na trhu, se liší především výkonem, který volíme tím větší, čím větší potřebujeme vytopit místnost. Rozdíly jsou rovněž v komfortu obsluhy a manipulace. Standardem by měl být termostat umožňující nastavení teploty, pojistka proti přehřátí, pojistka pro automatické vypnutí při převržení a ideálně i systém zabraňující zamrznutí. Některé modely mají dálkový ovladač.

Rychlé nahřátí, dlouhotrvající teplo a tichý provoz. To jsou hlavní přednosti olejového radiátoru RO3311 s 11 topnými články a příkonem 2300 W. Má jednoduchou obsluhu a bezpečný provoz. Cena: 2299 Kč

„Elektrické přímotopy vycházejí ze standardních otopných těles, ale jsou navíc osazeny elektrickým topným tělesem s daným příkonem a naplněny nemrznoucí směsí. Jedná se tedy o tělesa s možností provozu pouze na elektřinu. Díky nemrznoucí směsi je možné jejich použití také v budovách s předpokládaným poklesem teploty až do -10 °C. Při pohledu na elektrický přímotop na stěně je elektrické topné těleso standardně osazeno v jeho levém svislém profilu.

Jednou s možných variant je také přímotop s integrovaným regulátorem teploty, u kterého je možné nastavit požadovanou teplotu v koupelně. Nechybí zde ani funkce sušení, která zapne těleso na dvě hodiny, a poté přejde do standardního režimu,” vysvětluje Martin Preclík, produktový specialista společnosti Korado.

„Dívat se do ohně táboráku by každý z nás dokázal dlouhé hodiny. Uhlíkové trubice v sálavých infra-topidlech emitují nejen teplo, ale i příjemnou záři, která je velmi podobná právě rozžhaveným uhlíkům. Infračervené teplo přitom nezahřívá jen povrch, ale proniká hluboko do těla, čímž dochází k uvolnění svalového napětí, příznivé stimulaci látkové výměny a k podpoře ozdravných procesů v těle. Blahodárně působí při revmatických potížích, při bolestech svalů a kloubů a výrazně urychluje léčbu zánětlivých a virových onemocnění,“ upozorňuje Michal Trojan ze společnosti Elmetfire.