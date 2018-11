Roman Mašín

Velká mořská akvária jsou v posledních letech hitem, ale malé akvárium se slanou vodou může mít doma každý.

Začátečník by se měl před jeho pořízením zcela jistě obrátit na zkušeného akvaristu nebo na některou z firem, které mořská akvária dodávají. A jak se liší mořská akvária od těch klasických sladkovodních?

Chovatelům se při různých příležitostech může naskytnout i méně známý pohled na rejnoka - zespodu.

FOTO: Roman Mašín

„Liší se v možnostech sestavení vnitřku akvária. Mořská akvária jsou oproti sladkovodním daleko barevnější, záživnější, je tam možnost chovat více druhů živočichů,“ říká Tomáš Macháček z firmy Revolutionary aquarium system a pokračuje:

„Korály, velké ryby, malé klauny, krabíky, hvězdice, krevety, mořské ježky a spoustu dalších. Provedení mořského akvária se liší v jiných filtračních komponentech a jejich umístění ve filtraci, vizuálně pak většinou také v jiném stylu světel a barvě osvětlení.“

Určitě nejpestřejší a také vizuálně nejefektnější mořský svět se odehrává u korálových útesů, většina mořských akvárií je malou kopií tohoto biotopu.

Hrozí i vězení

Nejen pořízení vlastního akvária, ale i jeho obyvatel je dobré nechat na zkušenějších. V žádném případě není dobrým nápadem nachytat si ryby nebo další tvory na dovolené u moře a snažit se je převézt domů.

„Snaha přivézt si z dovolené živé rybky, měkkýše nebo dokonce korály je velkým hazardem,“ upozorňuje dlouholetý akvarista Petr Brůžek a varuje: „Místo návratu z dovolené v některých zemích může takový člověk skončit ve vězení za pašování živočichů. I když se mu podaří přes kontrolu projít, neodborný transport mořských tvorů ve většině případů skončí jejich úhynem.“

Velmi hezkou a snadno rozpoznatelnou rybkou je například parmovec skvělý.

FOTO: Roman Mašín

Napodobení celého ekosystému například korálového útesu není v akváriu možné. Proto je nutné předem velice dobře rozvážit jak velikost nádrže, tak i složení jejího osazenstva. Začátečník by měl uvažovat o méně náročných druzích. Ve většině případů se doporučují pro začátečníka měkcí korálnatci, jako jsou třeba sasanky, které jsou podstatně méně náročné na kvalitu vody než jiné druhy.

Mezi ryby pro začátečníky patří třeba klaun očkatý, který je známý z filmu Hledá se Nemo, dále sapínek žlutomodrý a zlatoocasý nebo sapín zelený. Z bezobratlých lze doporučit kotouče okénkového nebo indického, což jsou druhy mušlí, popřípadě krevetku pruhovanou.

„Živočichy vybíráme na základě našich dlouholetých zkušeností. Chování některých živočichů je velmi individuální, mění se třeba i v době dospívání. Nelze tedy vycházet jen z knižních informací od potápěčů či obecných pouček. Akvárium je přece jen o mnoho menší ekosystém,“ upozorňuje Tomáš Macháček.

Obecně samozřejmě platí, že do akvária nepatří dravci stejně velcí či větší, než jsou ostatní ryby. Než se ale řídit povšechnými radami, je rozhodně lepší se vždy poradit s odborníky.

Velmi hezky vypadají v akváriu trnuchy.

FOTO: Roman Mašín

Ty spořivější jistě napadne vyrobit si mořské akvárium svépomocí. I tady platí, že nic není nemožné, ale je třeba si uvědomit, že se nejedná o nijak snadnou záležitost.

„K výrobě opravdu funkčního akvária s mořskou vodou jsou třeba předchozí zkušenosti minimálně s akvárii sladkovodními a také nastudování teorie,“ varuje Petr Brůžek.

„Nejen vlastní provedení nádrže, ale také technické vybavení je odlišné od klasického akvária a mořský ekosystém je citlivější i k sebemenším problémům s teplotou, salinitou, tedy tím, kolik je ve vodě minerálních látek, nebo špatnou filtrací,“ dodává.

Největší nároky na chov mají bezobratlí

Problémem pro nezkušeného akvaristu nemusí být nejen stavba akvária, ale i jeho běžný provoz. Mezi nejčastější chyby patří špatné umístění akvária, jeho nasvícení, nedostatečná filtrace, špatné dávkování krmiva a v neposlední řadě nevhodná volba skladby živočichů v akváriu.

Nejnáročnější na chov jsou obecně korálnatci, s výjimkou sasanek, a všichni bezobratlí živočichové jako jsou mušle, hvězdice, ježovky, chobotnice, koráli, medúzy, krevety, langusty, krabi, raci. Jakýkoliv výkyv v parametrech vody je může ohrozit.

Je to podobné jako v přírodě, kdy celé korálové útesy hynou kvůli změně teploty nebo kvality mořské vody. V mořském akváriu s bezobratlými to platí stejně. Proto je vždy lepší mít někoho, ať už firmu nebo zkušenějšího kolegu, který je při sebemenších problémech schopen poradit a pomoci.

Vděčnými na pozorování jsou nejenom rybky, ale třeba i drobné krevetky.

FOTO: Roman Mašín

Krmení mořských živočichů je zvláštní kapitolou. Různé druhy ryb se živí různými způsoby. Některé jsou laicky řečeno býložravé, živí se řasami. Nejčastější jsou ale druhy, které loví zooplankton. Na nejvyšším stupni potravního řetězce jsou potom dravci živící se korýši a jinými rybami.

„Možná jsou akvaristé, kteří si sami chovají zooplankton, korýše nebo malé rybky na krmení, ale všichni, které znám, používají ke krmení speciální sušené krmné směsi,“ říká Petr Brůžek.

Směsí existuje celá řada, jsou rozlišeny právě podle druhu ryb, jež se jimi živí. Krmit lze samozřejmě ručně, v doporučených intervalech, ale existují i automatizovaná krmení akvarijních rybiček.

„Automatické dávkování krmiva je ideálním řešením například při odjezdu na dovolenou,“ upozorňuje Tomáš Macháček. „V takovém případě je to vždy lepší varianta než nechat starost o akvárium sousedovi, který s ním nemá žádné zkušenosti.“

Efektní medúzy

V mořském akváriu se dá chovat široká škála mořských živočichů. V těch obrovských je možné vytvořit malý komplexnější ekosystém. V malých platí omezení.

Velmi efektní na pohled je například akvárium s medúzami. A paradoxně, sledovat jejich reaktivní způsob pohybu, kdy se stažením a vymrštěním těla jakoby vystřelují dopředu, je relaxační zábava. Avšak právě kvůli jejich způsobu pohybu a neschopnosti určit si směr plavání musí mít akvárium pro medúzy kruhový průřez, jinak se od jiných druhů mořských akvárií neodlišuje.

Medúzy mají i speciální krmivo, 20 gramů vyjde i na 250 korun. „Zajímavé je i pozorování jejich rozmnožování. Dospělí jedinci vypouštějí vajíčka a spermie volně do vody. Po oplodnění vajíčka vznikne larva, která přisedne ke dnu či stěně akvária a vytvoří se nový polyp,“ popisuje Macháček. Obvyklá délka života medúz je okolo jednoho roku.

Na kolik to přijde

Menší mořské akvárium lze pořídit včetně montáže od padesáti do sedmdesáti tisíc korun. Vlastní provoz také něco stojí. Kromě elektrické energie na filtraci a ohřev vody a osvětlení je třeba počítat s tím, že krmné směsi pro mořské ryby jsou většinou dražší než pro ryby sladkovodní. Jejich cena začíná na několika desítkách korun, ale vyšplhá se i na několik tisíc, podle toho, pro jaké druhy jsou směsi určeny.

V současné době není důvod, proč by si i soukromníci nemohli pořídit mořské akvárium. Musí ovšem počítat s tím, že jejich koníček bude vyžadovat větší pozornost, anebo větší náklady než standardní sladkovodní akvárium. (Na snímku perleťovka démon)

FOTO: Roman Mašín

Současně je třeba věnovat čas i pravidelnému čištění stěn akvária. Výměna vody v akváriu je občas také nutností, i když ani to už není pravidlem.

„Vyvíjíme systém přesného měření veškerých prvků obsažených v mořské vodě. Díky tomu bude možné doplňovat jen přesně ten prvek a jeho množství, které ubylo. Takže to, co si z vody vzali třeba koráli pro svůj růst, to jim tam zase doplníme bez nutnosti měnit vodu. Tím se akvaristovi ušetří čas i náklady na výměnu vody. Systém ale zatím není hotový,“ říká Tomáš Macháček.

Z důvodu náročnosti si mnozí majitelé mořských akvárií platí u odborných firem pravidelnou údržbu. Taková služba stojí s přihlédnutím na velikost akvária a náročnost chovaných zvířat mezi 1000 – 3000 Kč za měsíc a zaručuje, že o akvárium a živočichy v něm bude postaráno, jak nejlépe je to možné.

Ceny rybek

Jednotlivé menší druhy rybek se prodávají za částky v rozpětí několika stokorun, například klaun očkatý za 300-500 korun, krevetka za 600-900 korun. Kněžíka žlutého lze pořídit zhruba za 800 korun, parmovce skvělého za 600 korun, perleťovku za 400 korun.

Kdo by se chtěl před známými blýsknout například rejnokem, musí počítat s náklady od 50 do 100 tisíc korun.