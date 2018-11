Sylva Svobodová, Právo

Obvykle je na vině přílišná horlivost, spěch a nekoncepčnost. Chceme mít vše hned, ale není na škodu ponechat si čas na sžití se s novým prostorem. Prázdné stěny nejsou ostuda. Ten správný obraz nebo solitérní kousek nábytku může přibýt do interiéru později. Až si budeme jistí, že je to ten pravý.

Kdo má rád jednoduchý styl, zvolí kombinaci šedé, bílé a prostor oživí závěsnou zelení.

FOTO: Möbelix (2x)

Podle architektky Veroniky Haroldové je ovšem nejčastějším prohřeškem chybějící koncept. Laici nemají nadhled, neumějí vnímat prostor jako kompaktní celek. A pak nakupují nahodile, vše se vizuálně tříští. Takže první rada je: kromě funkčnosti myslete na jednotný barevný a materiálový soulad pro zvolený styl.

Kuchyně

Chyby se objevují ve funkčnosti sestavy. Pracovní plocha je malá, i když kuchyň je sama o sobě velká. Také špatně navazují ergonomické zóny.

Kuchyň má věrně zrcadlit celý proces přípravy jídla. To znamená, že po lednici (či spíži), odkud vyjímáme potraviny, má následovat dřez, kde potraviny omyjeme. Pracovní deska, na které jídlo zpracováváme, by měla ležet mezi dřezem a varnou deskou. Tam už probíhá finální úprava pokrmu.

Do kuchyně vybírejte odolný materiál a umírněné tóny v matu. Vyhněte se lesku, zvláště v černé barvě.

FOTO: Schmidt kuchyně

Velkým neduhem je odhalený nepořádek, zvláště v krásné kuchyni. Příčinou je nesprávně vyřešený ostrůvek nebo chybějící optické oddělení kuchyně od obytného prostoru. Do otevřených polic je třeba důsledně umisťovat výhradně denně používané nádobí.

Někdy se objeví i neprakticky zvolené povrchy a barvy. Nešikovná jsou strukturovaná dvířka i lesklé povrchy, zejména černé. Odolejte módním trendům a myslete na praktickou stránku! Oceníte odolné materiály a střední tóny v matu.

Obývací pokoj

V Čechách jsou obvykle nudné, uniformní a šedé. Zřejmě se bojíme, co by si návštěva pomyslela. To je ale škoda! Je to NÁŠ prostor, NAŠE soukromí, MY zde bydlíme. Určitě se vyplatí vyjádřit osobitost, klidně zvolit i něco netradičního, když se nám to líbí.

Někdy mají obývací pokoje i nevhodně řešené dispozice. Velký prostor zůstává nečleněný a je neútulný. Malý zase postrádá strukturu a dělení do jednotlivých funkčních zón.

Správně umístěná sedačka v obývacím pokoji nezabere celý prostor. Myslete i na zónování prostoru, vytvořte klidný koutek s knihovnou.

FOTO: La natura

Řešením je návrh vhodných barev a materiálů, které se prostorem prolínají. V jednotlivých jeho částech má něco převažovat a určovat tak atmosféru. Členění lze dosáhnout i chytrým uspořádáním nábytku.

„Obývací pokoje lidé vybavují nábytkem, který postrádá koncept a styl. Typickým příkladem jsou vysoké skříně a skleníky, které do prostoru vnášejí zneklidňující vertikály,“ říká architektka. Chybujeme i ve velikosti sedačky, která dost často omezuje, znesnadňuje další smysluplné využití pokoje.

Ložnice

Co se zde objevuje? Nevhodně umístěná postel v rohu se špatným přístupem.

To je opakovaný nešvar. Přitom lůžko je nejdůležitějším prvkem. Hlídejte si oboustranný přístup, vyhněte se také umístění pod oknem nebo naproti vstupním dveřím.

V ložnici myslíme na správně umístěné lůžko. Má být z obou stran pohodlně přístupné. Útulnost zajistí bytové textilie.

Objevují se i chyby v pozici či velikosti skříní. Skříně s posuvnými dveřmi jsou výrazně hlubší a v malých ložnicích zabírají hodně místa. Je dobré si rozmyslet, kolik oblečení vlastně potřebujeme v ložnici skladovat a jakým způsobem.

Nezapomeňte na bytové textilie (záclony, závěsy, koberec): ložnici zútulní, odhluční a zajistí nutnou regulaci světla.

Dětský pokoj

Má být výrazem dětské duše, ale kazí ho uniformita. Jsou sice hezké a barevné, ale neukazují nic z osobnosti dítěte. Proto při plánování myslíme na záliby a koníčky dítěte, necháme ho vyjádřit se a dovolíme realizovat individuální přání. Počítejme s tím, že dítě se vyvíjí a růžovou/modrou barvu za pár let zatratí. Proto není nutné nic zakazovat, zvláště když jde o věci, které lze snadno vyměnit (tapeta, textilní doplňky, koberce, plakát).

Mnohdy zapomínáme na světlo, centrální lustr u stropu nestačí. Malé děti si hrají na koberci, a to prakticky v šeru. Minimem jsou tři zdroje světla v jednotlivých zónách. Určitě pořizujme design osvětlení, které pokoj sjednotí a přispívá k útulnosti, příjemné atmosféře.

Pozor na mnoho barev, vytvářejí chaos!

Vyvarujme se sytých odstínů a vzorů. V pokoji jsou hračky, které jsou samy o sobě výrazné, proto preferujme spíše klidné, neutrálnější pozadí s jednou barevnou stěnou a ústředním motivem.